Biografia

Davide Van De Sfroos è il nome d'arte di Davide Bernasconi, musicista lombardo noto per le sue canzoni in dialetto "tremezzino" - detto anche laghée - diffuso sulle sponde del Lago di Como.

"Van de sfroos" significa letteralmente "vanno di frodo" (contrabbando).

Davide Bernasconi nasce a Monza il giorno 11 maggio 1965 e cresce a Mezzegra, paesino del lago di Como. Moltissimi testi delle sue canzoni fanno capo al lago e al suo spirito, raccontando la vita di tutti i paesi rivieraschi, senza mai però perdere d'occhio la grande città.

Le prime esperienze e gli anni '90

Le prime esperienze musicali di Davide avvengono in una band di ispirazione punk dal nome "Potage", intorno alla metà degli anni Ottanta. Dopo qualche esperienza da solista decide di mettere in piedi un proprio gruppo musicale che chiama i "De Sfroos" (1990): con i De Sfroos inizia a scrivere i primi testi, che prenderanno vita nella pubblicazione di "Ciulandàri!" e "Viif".

Nel 1995 i De Sfroos pubblicano il disco "Manicomi", che contiene alcune tra i brani più rappresentativi di Davide come, per citarne uno, "La Curiera". Nel 1998 però i De Sfroos si sciolgono.

Davide torna sulla scena musicale con la "Van de Sfroos Band". Nel 1999 pubblica l'album "Breva & Tivan": la critica mostra interessa per questo artista dialettale tanto che riceve il Premio Tenco, come "Miglior autore emergente". Quasi contemporaneamente viene pubblicato "Per una poma", un mini-cd di tre canzoni, in cui Davide Van De Sfroos affronta in tono scanzonato tre noti temi biblici: Adamo ed Eva, Caino e Abele e il Diluvio Universale.

Storie e poesie del lago di Como: gli anni 2000

Dopo aver già pubblicato nel 1997 il suo primo libro di poesie, dal titolo "Perdonato dalle lucertole", nel 2000 dà alle stampe "Capitan Slaff", una favola ambientata in un tempo mitico sul lago di Como; l'opera viene anche rappresentata con successo anche in teatro.

L'anno seguente pubblica l'album di inediti "...E Semm partii" (2001), che entra nelle classifiche ufficiali e registra un successo clamoroso con 50.000 copie vendute, ottenendo anche un disco d'oro. Il lavoro riceve poi la Targa Tenco 2002 come migliore album in dialetto.

All'inizio del 2003 esce "Laiv", un doppio cd quasi interamente registrato dal vivo. Con le sue 35.000 copie vendute in quasi tre settimane di vendita, Davide Van De Sfroos si afferma a livello nazionale. Sempre nel 2003 esce il libro "Le parole sognate dai pesci".

Per il disco successivo bisogna attendere il 2005 quando esce "Akuaduulza", che contiene quattordici brani inediti. Il tour "Akuaduulza" fa tappa nei più importanti Festival europei. Nel mese di novembre del 2005 Davide debutta in libreria con il suo primo romanzo: "Il mio nome è Herbert Fanucci" (Bompiani), che in poco meno di un mese vende ventimila copie.

Dopo le esibizioni al "Marriot Hall Center" di New York e al "French Quarter Festival" di New Orleans, alla fine del 2006 esce il suo primo DVD dal vivo "Ventanas - Suoni Luoghi Estate 2006".

L'album in studio successivo si intitola "Pica!" ed esce nel febbraio del 2008; dei quindici brani contenuti, questa volta tre hanno un testo in lingua italiana (ma il ritornello sempre in dialetto "laghée"). Ad una settimana dalla pubblicazione, "Pica!" arriva al quarto posto nella classifica ufficiale Fimi degli album più venduti in Italia.

Gli anni 2010

Per il Festival di Sanremo del 2011, il direttore Gianni Morandi invita Davide Van De Sfroos a partecipare con una sua canzone in dialetto: la canzone che presenta, dal titolo "Yanez", invece del lago racconta del mare di Cesenatico, dove andava in vacanza con la famiglia il piccolo Davide.

Il 18 gennaio 2012 esce al cinema il film Benvenuti al Nord, il cui tema musicale è "El carnevaal de Schignan", brano tratto dall'album Yanez.

Davide partecipa al Festival di Sanremo 2012 come autore del brano "Grande mistero" per Irene Fornaciari. È ospite nell'album di Max Pezzali "Max 20", nella canzone "Come deve andare".

Nel 2013 inizia un nuovo progetto musicale, accompagnato anche da clip video, intitolato "Terra&Acqua", in collaborazione con il regista comasco Dario Tognocchi.

Dal 2015 tiene una rubrica sulla montagna e la sua gente sul mensile "Orobie".

Il 9 giugno 2017 Davide Van De Sfroos si esibisce per la prima volta allo Stadio di San Siro di Milano.

Nel 2019 collabora con Zucchero Fornaciari per la scrittura del testo di "Testa o croce", brano contenuto nell'album "D.O.C." del cantante emiliano.

Gli anni 2020

Il 25 settembre 2020, dopo 25 anni, i De Sfroos tornano assieme per ripubblicare il loro primo album storico "Manicomi", rimasterizzato presso gli studi della RSI Radiotelevisione svizzera.

Scrive e canta una canzone "Oh Lord, vaarda gio" assieme a Zucchero, con la partecipazione di Mauro Corona.

Nel 2022 Davide è ospite del disco di Francesco Guccini, Canzoni da intorto, interpretando il personaggio del commissario nel brano "Ma mi", e cantando nei cori in "Addio Lugano".