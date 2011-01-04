1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Dan Peterson

Dan Peterson

Dan Peterson

Biografia Una scoperta dall'America

Daniel Lowell Peterson nasce a Evanston (Illinois, USA) il giorno 9 gennaio del 1936.

Giocatore di basket durante gli anni di studio presso la Evanston Township High School (ETHS), è il suo coach Jack Burmaster, ad ispirarlo ad intraprendere a sua volta la carriera di allenatore, dopo che la squadra guidata da Dan Peterson vince tre titoli in tre anni con la Ridgway Club nella YMCA di Evanston.

Nel 1958 presso la Northwestern University, consegue il titolo di studio che gli permette di diventare insegnante di Pallacanestro. Nel 1962 riceve un titolo d'istruzione in "Sport Administration" dalla Michigan University.

Dan Peterson si afferma come allenatore nelle università americane di Michigan State e USNA, a partire dal 1963. Tre anni più tardi è capo allenatore presso l'università del Delaware, dove siede in panchina fino alla stagione 1970/1971.

Nel 1971 lascia gli Stati Uniti per allenare la nazionale di pallacanestro cilena; nei giochi del Sud America porta la squadra a posizionarsi al quarto posto, miglior piazzamento di sempre per questa nazione.

L'avventura italiana di Dan Peterson inizia nel 1973 quando approda alla Virtus Bologna: con la squadra emiliana vince la Coppa Italia nel 1974 e il campionato nel 1976. L'esperienza italiana che lo legherà di più al paese è però quella dell'Olimpia Milano, squadra che allena a partire dal 1978.

A Milano vince quattro scudetti (1982, 1985, 1986 e 1987), due Coppe Italia (1986 e 1987), una Coppa Korać (1985) e una Coppa dei Campioni (1987), oltre ad ottenere numerosi altri piazzamenti.

Dan Peterson si ritira dal basket agonistico nel 1987. Dopo il suo ritiro inizia a lavorare come commentatore sportivo in televisione. Con il suo pesante e spiccato accento americano, Dan Peterson commenta e spiega le partite del basket statunitense NBA; lo slang inconfondibile di Dan Peterson viene sfruttato anche per alcuni spot pubblicitari per cui il coach presta la sua immagine. La campagna pubblicitarie che più lo identifica è quella del tè Lipton, di cui è protagonista tra il 1985 ed il 1994.

Anche grazie alla crescente popolarità, oltre che alla indubbia competenza, negli anni Novanta gli viene offerta la conduzione delle telecronache della Lega Italiana Basket per TMC, Tele+ e per la RAI.

Tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta è anche commentatore di wrestling della WWF/WWE, divenendo una voce storica del wrestling in Italia, precursore di tutti gli altri telecronisti che si sono poi alternati in tv.

Come opinionista partecipa a diverse trasmissioni televisive; negli anni successivi collabora saltuariamente con La Gazzetta dello Sport, il sito Basketnet ed altre riviste di basket; è curatore di diversi libri sulla pallacanestro. Sportivamente, è molto legato a Chicago ed è sostenitore delle squadre di football americano (Bears) e di baseball (Cubs) della città.

A sorpresa, a quasi 75 anni di età e dopo 23 anni di inattività sportiva, il 3 gennaio 2011 Dan Peterson torna ad allenare la squadra di Milano subentrando all'esonerato Piero Bucchi. Lascia la panchina il 7 giugno dello stesso anno, dopo la sconfitta nella gara 4 della semifinale di campionato contro Cantù, e dopo la conseguente eliminazione.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Dan Peterson ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Dan Peterson

3 fotografie

Foto e immagini di Dan Peterson

Foto di Dan Peterson
Foto di Dan Peterson
Foto di Dan Peterson

Video Dan Peterson

Commenti

Pubblica il primo messaggio

Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Dan Peterson. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Dan Peterson.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Pallacanestro Sport

Dan Peterson nelle opere letterarie

Sangiovanni

Sangiovanni

Cantante italiano
α 9 gennaio 2003
Alvaro Soler

Alvaro Soler

Cantante spagnolo
α 9 gennaio 1991
Anna Tatangelo

Anna Tatangelo

Cantante italiana
α 9 gennaio 1987
Domenico Modugno

Domenico Modugno

Cantante e attore italiano
α 9 gennaio 1928
ω 6 agosto 1994
Ekaterina Vaganova

Ekaterina Vaganova

Ballerina russa
α 9 gennaio 1988
Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso

Allenatore ed ex calciatore italiano
α 9 gennaio 1978
Giovanni Papini

Giovanni Papini

Scrittore italiano
α 9 gennaio 1881
ω 8 luglio 1956
Jimmy Page

Jimmy Page

Chitarrista inglese, Led Zeppelin
α 9 gennaio 1944
Joan Baez

Joan Baez

Cantante folk statunitense
α 9 gennaio 1941
Kate Middleton

Kate Middleton

Reale inglese
α 9 gennaio 1982
Lara Fabian

Lara Fabian

Cantante italiana belga
α 9 gennaio 1970
Leo Gullotta

Leo Gullotta

Attore italiano
α 9 gennaio 1946
Marta Fascina

Marta Fascina

Politica italiana
α 9 gennaio 1990
Massimiliano Fuksas

Massimiliano Fuksas

Architetto italiano
α 9 gennaio 1944
Richard Nixon

Richard Nixon

37° Presidente degli Stati Uniti d'America
α 9 gennaio 1913
ω 22 aprile 1994
Sarah Toscano

Sarah Toscano

Cantante italiana
α 9 gennaio 2006
Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir

Scrittrice, filosofa e femminista francese
α 9 gennaio 1908
ω 14 aprile 1986
Wilbur Smith

Wilbur Smith

Scrittore zambiano naturalizzato sudafricano
α 9 gennaio 1933
ω 13 novembre 2021
William Garbutt

William Garbutt

Allenatore inglese di calcio
α 9 gennaio 1883
ω 24 febbraio 1964
Mogol

Mogol

Autore italiano
α 17 agosto 1936
Aga Khan IV

Aga Khan IV

Principe arabo, autorità religiosa e imprenditore
α 13 dicembre 1936
ω 4 febbraio 2025
Papa Francesco

Papa Francesco

Pontefice della chiesa cattolica argentino
α 17 dicembre 1936
ω 21 aprile 2025
Abraham Yehoshua

Abraham Yehoshua

Scrittore e drammaturgo israeliano
α 9 dicembre 1936
ω 14 giugno 2022
Achille Occhetto

Achille Occhetto

Politico italiano
α 3 marzo 1936
Alice Kessler

Alice Kessler

Ballerina e cantante tedesca
α 20 agosto 1936
ω 17 novembre 2025
Andrei Chikatilo

Andrei Chikatilo

Serial killer russo
α 16 ottobre 1936
ω 16 febbraio 1994
Antonia S. Byatt

Antonia S. Byatt

Scrittrice inglese
α 24 agosto 1936
ω 16 novembre 2023
Burt Reynolds

Burt Reynolds

Attore statunitense
α 11 febbraio 1936
ω 6 settembre 2018
Carla Fracci

Carla Fracci

Ballerina italiana, danza classica
α 20 agosto 1936
ω 27 maggio 2021
Dacia Maraini

Dacia Maraini

Scrittrice italiana
α 13 novembre 1936
Dave Van Ronk

Dave Van Ronk

Cantautore folk statunitense
α 30 giugno 1936
ω 10 febbraio 2002
David Carradine

David Carradine

Attore statunitense
α 8 dicembre 1936
ω 3 giugno 2009
Ellen Kessler

Ellen Kessler

Ballerina e cantante tedesca
α 20 agosto 1936
ω 17 novembre 2025
Ferdinando Imposimato

Ferdinando Imposimato

Magistrato e politico italiano
α 9 aprile 1936
ω 2 gennaio 2018
Georges Perec

Georges Perec

Scrittore francese
α 7 marzo 1936
ω 3 marzo 1982
Gerhard Ertl

Gerhard Ertl

Chimico e fisico tedesco, premio Nobel
α 10 ottobre 1936
Gianfranco D'Angelo

Gianfranco D'Angelo

Attore teatrale e cinematografico
α 19 agosto 1936
ω 15 agosto 2021
Gianni Vattimo

Gianni Vattimo

Filosofo italiano
α 4 gennaio 1936
ω 19 settembre 2023
James Lee Burke

James Lee Burke

Scrittore statunitense
α 5 dicembre 1936
Jim Henson

Jim Henson

Inventore dei Muppets, produttore e regista statunitense
α 24 settembre 1936
ω 16 maggio 1990
Joaquin Navarro Valls

Joaquin Navarro Valls

Giornalista e medico spagnolo
α 16 novembre 1936
ω 5 luglio 2017
John McCain

John McCain

Politico, senatore USA
α 29 agosto 1936
ω 25 agosto 2018
Joseph Blatter

Joseph Blatter

Dirigente sportivo svizzero
α 10 marzo 1936
La Televisione

La Televisione

Elettrodomestico
α Anno 1936
Lino Banfi

Lino Banfi

Attore italiano
α 9 luglio 1936
Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa

Scrittore peruviano naturalizzato spagnolo, premio Nobel
α 28 marzo 1936
ω 13 aprile 2025
Paolo Savona

Paolo Savona

Economista e politico italiano
α 6 ottobre 1936
Pippo Baudo

Pippo Baudo

Presentatore TV italiano
α 7 giugno 1936
ω 16 agosto 2025
Richard Bach

Richard Bach

Scrittore statunitense
α 23 giugno 1936
Robert Redford

Robert Redford

Attore e regista statunitense
α 18 agosto 1936
ω 16 settembre 2025
Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi

Politico e imprenditore italiano
α 29 settembre 1936
ω 12 giugno 2023
Tony Dallara

Tony Dallara

Cantante italiano
α 30 giugno 1936
Valeria Fabrizi

Valeria Fabrizi

Attrice italiana
α 20 ottobre 1936
Virna Lisi

Virna Lisi

Attrice italiana
α 8 novembre 1936
ω 18 dicembre 2014
Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent

Stilista francese
α 1 agosto 1936
ω 1 giugno 2008
Zubin Mehta

Zubin Mehta

Direttore d'orchestra indiano
α 29 aprile 1936

Chi l'ha detto?

Il napoletano lo si capisce subito da come si comporta, da come riesce a vivere senza una lira.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail