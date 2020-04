Biografia • Scalate al successo culinario

Andrea Berton nasce il 20 maggio 1970 a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, ma cresce a San Daniele del Friuli, la terra del prosciutto crudo. Sin da bambino si appassiona alla cucina, osservando la madre dietro ai fornelli. Conseguito il diploma di maturità alberghiera, ha l'opportunità di lavorare a Milano nella brigata di Gualtiero Marchesi, in Via Bonvesin della Riva. Successivamente lavora presso Mossiman's a Londra, poi all'"Enoteca Pinchiorri" a Firenze, insieme con Carlo Cracco. Si tratta di due ristoranti importanti a livello mondiale, come il terzo: il "Louis XV" di Montecarlo, sotto la guida di Alain Ducasse.

Berton torna poi in Italia. Dal 1997 al 2001 si impegna come Chef alla Taverna di Colloredo di Monte Albano, guadagnando la sua prima stella Michelin. Dopo questa importante conquista torna da Gualtiero Marchesi come Executive Chef del gruppo.

Andrea Berton

Poco dopo - è il 2005 - spicca il volo, aprendo il "Trussardi alla Scala", ristorante a cinque stelle nel pieno centro di Milano. Andrea Berton ottiene numerosi riconoscimenti tra cui tre Forchette dal Gambero Rosso nel 2010 e tre Cappelli nella guida dell'Espresso nel 2011.

La prima volta che incontrai Gualtiero Marchesi fu perché decisi di presentarmi e propormi, senza un appuntamento. Mi prese subito a lavorare, non passò neanche un giorno. Era il 1989. La mia idea è sempre stata: se vuoi una cosa, vai e prova a prendertela. Così anche fu con Alain Ducasse. Occorre buttarsi ed essere determinati; fa parte del mio carattere e del mio modo d'essere, questo porta a responsabilizzarsi: perché a un certo punto non devi pensare solo ai piatti, ma all'impresa nel suo complesso: allo staff, alle materie prime, alla soddisfazione generale del cliente. Questo implica la capacità di gestire livelli più importanti, ampi, e diverse situazioni.

Andrea Berton negli anni 2010

A marzo del 2012, la sua esperienza nel ristorante di Trussardi termina, e il locale viene affidato a Roberto (Bobo) ed Enrico Cerea, i fratelli proprietari del ristorante tre stelle Michelin Da Vittorio, a Brusaporto.

Autore di una cucina raffinata e complessa dal punto di vista intellettuale, Andrea Berton eredita una piccola porzione di stile da ciascuno dei suoi maestri. Nel corso della sua carriera, Berton ha raggiunto il prestigioso traguardo delle due stelle Michelin in due anni consecutivi, 2008 e 2009, come in precedenza era riuscito solo a Gualtiero Marchesi, nel 1977 e nel 1978, proprio in Bonvesin della Riva, dove il cuoco friulano è cresciuto.

Nel 2012 decide di dedicarsi a consulenze nel posizionamento, nell'ideazione e nello sviluppo di progetti di ristorazione di qualità. Con un gruppo di soci a settembre 2012 apre Pisacco Ristorante e Bar, e, nel luglio 2013, DRY Cocktail&Pizza.

Il ritorno alla "sua" cucina avviene con l'apertura del "Ristorante Berton" dove lo Chef presenta "piatti moderni" con una valorizzazione degli ingredienti di base, e la rivelazione di alcuni ingredienti poco conosciuti. Il locale viene inaugurato il 13 dicembre 2013. Il ristorante che porta il suo nome si caratterizza per una cucina dove i sapori sono sempre riconoscibili al palato.

Lo Chef presenta "piatti moderni", come ama definirli, con una valorizzazione degli ingredienti di base, e la rivelazione di alcuni ingredienti poco conosciuti. All'interno del menu assume grande importanza il brodo che, nobilitato a piatto vero e proprio, per Berton rappresenta la massima sintesi dell'ingrediente principale di ogni piatto.

La mia idea era quella di valorizzare un elemento basilare della nostra cultura gastronomica e attribuirgli il giusto valore. Se ci si pensa, il brodo è da sempre un ingrediente imprescindibile da molte nostre ricette. Io desideravo scinderlo e proporlo nella sua essenza, affinché il commensale potesse coglierne appieno gusto e sapore e comprendere come la sua degustazione completasse l'esperienza in maniera sincera e ineccepibile.

Nel mese di novembre del 2014, a nemmeno un anno di distanza dall'apertura del suo ristorante, Andrea Berton ottiene una Stella Michelin.

La seconda metà degli anni 2010

Nel marzo 2015 Berton viene nominato Ambasciatore EXPO. L'anno seguente ottiene 18 punti (su 20) dalla Guida Espresso e le Tre Forchette del Gambero Rosso. Nell'ottobre 2016 lo Chef ottiene I Tre Cappelli della della Guida ai Ristoranti d'Italia de l'Espresso oltre al premio Riso Scotti "Il Risotto dell'Anno". Sempre nel 2016, nel mese di agosto, lo chef italiano inizia la sua collaborazione con "Il Sereno", lussuoso resort sul lago di Como dove apre il suo ristorante "Berton Al Lago".

Nella primavera del 2017, insieme al gruppo di soci con cui aveva aperto il fortunato format DRY Milano Cocktail & Pizza, inaugura il Nuovo DRY Milano. L'anno seguente approda in tv nella trasmissione "Il ristorante degli chef": Andrea Berton è in giuria insieme agli chef Philippi Lèveillè e Isabella Potì.