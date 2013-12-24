Biografia

Giuliano Palma nasce il 2 dicembre 1965 a Milano. Dopo avere frequentato l'istituto tecnico industriale "Luigi Galvani", nel 1987 entra nei Casino Royale, band il cui nome è evidentemente ispirato alla saga di James Bond. Giuliano è la voce del gruppo (formato da musicisti di estrazioni differenti), che nel 1988 pubblica per Vox Pop il disco "Soul of Ska": al primo album fanno seguito, negli anni successivi, "Jungle Jubilee" e "Ten Golden Guns", caratterizzati da influenze reggae e ska. Al 1993 risale la pubblicazione di "Dainamaita", dove funk, reggae, black rock e hip hop si mescolano tra loro, mentre dell'anno successivo è "Sempre più vicini", che vede la collaborazione di Ben Young.

Nel 1995 Giuliano Palma duetta con Neffa nell'album "Neffa & i messaggeri della dopa", cantando nel ritornello di "Aspettando il sole"; poco dopo si trasferisce con i Casino Royale a Londra per lavorare a "CRX", il loro nuovo album. Il gruppo, tra l'altro, nel 1997 viene scelto dagli U2 per aprire i concerti italiani del "PopMart Tour". L'anno seguente Giuliano, insieme con il tastierista della band Patrick Benifei, collabora con La Pina (a nome The Soul Kingdom) per l'album "Piovono angeli": la canzone "Parla piano" e il relativo videoclip ottengono un discreto successo.

Alla fine degli anni Novanta il cantante milanese lascia i Casino Royale e prova la via da solista, dedicandosi ai Bluebeaters, il suo side - project: si tratta di una band di musicisti in arrivo da altri gruppi (Casino Royale, appunto, ma anche Africa Unite e Fratelli di Soledad) che reinterpretano brani d'autore poco noti al pubblico. La formazione originale della band vede, oltre Giuliano Palma alla voce e al tastierista Patrick Benifei, anche il chitarrista Cato Senatore, il bassista Bunna, il sassofonista Angelo Parpaglione e il trombonista Mr. T-bone.

Il gruppo ottiene un notevole successo sin dalle prime apparizioni (si ricorda l'esibizione a Torino all'Hiroshima Mon Amour, insieme con Zorro dei Fratelli Di Soledad), grazie anche agli arrangiamenti di canzoni come "Wonderful life" di Black o "See you tonite" di Gene Simmons. Nel 2000 Giuliano e i Bluebeaters pubblicano "The Album", il loro primo disco; nel frattempo l'artista milanese collabora con Gino Paoli per la realizzazione di due cover, "Che cosa c'è" e "Domani". Nel 2001 i Bluebeaters danno alle stampe il disco live "Wonderful live"; poco dopo, Giuliano e Benifei tornano a lavorare con La Pina, con lo pseudonimo The Soul Kingdom, per l'album della rapper "Cora".

Nel 2002 Palma pubblica "GP Gran Premio", il suo primo vero disco da solista, dal quale vengono estratti i singoli "Viaggio solo" e "Musica di musica". Due anni più tardi si ripresenta in concerto in tutta Italia con l'"Anniversary Tour", al fianco dei Bluebeaters, per una serie di esibizioni che fanno registrare il tutto esaurito: la band, che ormai ha compiuto dieci anni di attività, si è arricchita del chitarrista Fabio Merigo, dei Reggae National Tickets, e del pianista Peter Truffa, proveniente dalla New York Ska Jazz Ensamble. Nel 2005 Giuliano Palma & the Bluebeaters pubblicano il loro secondo album, "Long playing", che contiene ventidue tracce (tra cui i singoli "Messico e nuvole" e "Keep on running").

Al mese di ottobre del 2007 risale il terzo disco della band, "Boogaloo", registrato al Transeuropa di Carlo Ubaldo Rossi a Torino: tra i brani ci sono le cover di "Tutta mia la città" (degli Equipe 84), "Pensiero d'amore" (di Mal) e "Testarda io" (di Iva Zanicchi). "Tutta mia la città" giunge fino alla settima posizione del Music Control; l'album, invece, tocca il nono posto in classifica nella prima settimana di pubblicazione.

Nel 2009 Giuliano prende parte, come solista, al singolo "Domani 21/04.09", con gli Artisti Uniti Per L'Abruzzo, per raccogliere fondi a favore delle popolazioni terremotate abruzzesi; nello stesso periodo duetta con Nina Zilli nel singolo di debutto della cantante, intitolato "50mila", e dà vita, con i Bluebeaters, al nuovo album "Combo", pubblicato a novembre. Nel 2011 l'artista milanese collabora con Caro Emerald alla realizzazione del brano "Riviera Life", mentre l'anno successivo duetta con i Club Dogo per il singolo "P.E.S.": una collaborazione che non viene particolarmente gradita dai suoi fan. Sempre nel 2012 Giuliano sale sul palco del Festival di Sanremo, duettando con Nina Zilli in "Per sempre". Il 18 dicembre del 2013 viene annunciata la sua partecipazione come concorrente alla 64esima edizione del Festival, in programma a febbraio del 2014.