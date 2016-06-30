Biografia

Claudio Villa, il cui vero nome è Claudio Pica, nasce il 1° gennaio del 1926 a Roma. Cresciuto nel quartiere di Trastevere, si avvicina al canto sin da giovane, prendendo parte nel 1946 ad alcune trasmissioni di Radio Roma; l'anno successivo incide il suo primo disco per l'etichetta Parlophon, dove sono presenti i brani "Serenatella dolce e amara" e "Canzoncella".

Alla fine degli anni Quaranta risalgono 78 giri come "Stornelli romani a dispetto 1/Stornelli romani a dispetto 2", "Cantando al sole/O paesanella" e "Me ne vado a spasso/Maria Cristina". Nel 1948, sempre con Parlophon, Claudio incide "Due parole a Maria/Primarosa", "Mora morena/Fiore del male", "Primavera nuova/Angelo" e "Trinidad/Napoli e Maria".

Nel 1952 recita nel suo primo film da protagonista, "Serenata amara", diretto da Pino Mercanti; nello stesso anno sposa Miranda Bonansea, attrice e doppiatrice cinematografica che poco dopo gli dà il suo primo figlio, Mauro.

Gli anni Cinquanta vedono Claudio Villa tra i volti fissi del Festival di Sanremo: nel 1955 canta "Il torrente" (con Tullio Pane), "Incantatella" (con Narciso Parigi) e "Buongiorno tristezza", mentre due anni più tardi propone "Usignolo" e "Cancello tra le rose" (con Giorgio Consolini), "Corde della mia chitarra" (con Nunzio Gallo) e "Il pericolo numero uno" (con Gino Latilla). Nel 1959 vince la prima edizione del Festival di Barcellona grazie alla canzone "Binario", che rappresenta anche il suo esordio come cantautore; tre anni più tardi si classifica nono all'Eurovision Song Contest, dove si esibisce con "Addio addio".

Dopo aver cantato con Maria Paris "Jammo ja'" al Festival di Napoli del 1963, vince due edizioni di "Canzonissima", nel 1964 e nel 1966, con "'O sole mio" e "Granada". Separatosi dalla moglie, nel 1965 presenta "Sifolina" in occasione della seconda edizione di "Un disco per l'estate", arrivando in semifinale: lo stesso pezzo viene proposto pochi mesi dopo alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia. In questo periodo, l'interprete romano ha una relazione con Noemi Garofalo, cantante romana che nel 1962 dà alla luce Claudio e nel 1966 partorisce Manuela: entrambi i figli, però, verranno riconosciuti legittimi solo dopo la morte di Claudio Villa.

Nel 1971 registra il 33 giri "Romanze dell'800", cui segue l'anno successivo "Villa Tutto Dixieland". Nel 1973 (anno di pubblicazione di "Stornelli e pasquinate") il cantante conosce Patrizia Baldi, che sposa due anni più tardi, il 18 luglio del 1975, a Roma: il matrimonio desta grande scalpore, anche per la giovane età della donna, ma proseguirà felicemente fino alla scomparsa di Claudio e darà vita a due bambine, Andrea Celeste e Aurora, nate rispettivamente nel 1980 e nel 1981.

Proprio nel 1981, anno di uscita del 33 giri "Claudio Villa in concerto a Bussoladomani", nella lista della P2 trovata nella Villa Wanda di Licio Gelli viene trovato, tra i nomi dei 932 iscritti, anche quello di Claudio Villa. In quegli anni è ospite del programma di Antenna 3 "Il Bingoo"; nel 1982 pubblica con Alpha Record "I miei festivals di Sanremo" e partecipa al Festival di Sanremo con il brano "Facciamo la pace", che però viene eliminato dopo la prima serata.

Claudio torna sul palco dell'Ariston due anni più tardi, ma solo come ospite, cantando "Un amore così grande". La sua ultima apparizione al festival della canzone italiana risale al 1985, quando la canzone melodica "Il mio primo angelo" viene snobbata sia dalla critica che dal pubblico: quell'anno, l'artista laziale incide i dischi "Romantici amori" e "Cantando", ed è ospite fisso di "Il buon paese", trasmissione in onda su Canale 5, presentata da Claudio Lippi.