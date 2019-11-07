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Biografie

Miguel Bosé

Miguel Bosé

Miguel Bosé

Biografia

Miguel Bosé, il cui vero nome è Luis Miguel Luchino González Dominguín, nasce il 3 aprile del 1956 a Panamà, figlio di Luis Miguel Dominguìn, torero spagnolo, e di Lucia Bosé, celebre attrice italiana.

Battezzato da un padrino d'eccezione come Luchino Visconti, viene allevato da sette donne e cresce in una famiglia che frequenta personaggi di spicco, tra cui lo scrittore Ernest Hemingway e il pittore Pablo Picasso.

Miguel Bosé 2021

Miguel Bosé nel 2021

Esordisce come cantante in Italia nel 1978 con il brano "Anna", e l'anno successivo registra il suo primo disco, intitolato "Chicas!", all'interno del quale è presente "Super Superman", canzone che ottiene uno strepitoso successo a livello internazionale. Nel frattempo viene richiesto anche dal cinema: dopo "Gli eroi", del 1973, e "Vera, un cuento cruel", del 1974, nella seconda metà degli anni Settanta recita in "La orca", "Giovannino", "Garofano rosso", "Retrato de familia", "Suspiria", "Oedipus orca", "La gabbia", "California", "Sentados al borde de la manan con los pies colgando" e "La borgata dei sogni".

Tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta, quindi, raggiunge una notevole fama in Italia; nel 1980 vince il "Festivalbar" grazie a "Olympic Games", pezzo scritto insieme con Toto Cutugno e dedicato ai Giochi Olimpici, mentre due anni dopo si aggiudica di nuovo la kermesse con "Bravi ragazzi", inno generazionale buonista.

Gli anni '80

Nel 1983 pubblica "Milano-Madrid", disco la cui copertina è realizzata niente meno che da Andy Warhol, da cui è estratto il singolo "Non siamo soli". Nel 1985 torna a recitare in "El ballero del dragòn", e due anni più tardi è nel cast di "En penumbra".

Sempre nel 1987 registra "XXX", album che contiene brani esclusivamente in inglese, tra i quali "Lay down on me", primo singolo estratto, che presenta in occasione del "Festival di Sanremo" del 1988, da lui stesso condotto al fianco di Gabriella Carlucci.

Gli anni '90

Il disco successivo è del 1990 e si chiama "Los chicos no lloran", cantato tutto in spagnolo. Nello stesso anno Miguel Bosé presenta la serata inaugurale di Telecinco, nuovo canale televisivo spagnolo, mentre sul piccolo schermo italiano è uno dei protagonisti de "Il segreto del Sahara", sceneggiato in onda sulla Rai.

Inoltre, appare al fianco di Alberto Sordi e Laura Antonelli ne "L'avaro", trasposizione per il piccolo schermo della celebre opera teatrale di Molière.

Il ritorno al successo internazionale di Miguel Bosé

Dopo avere recitato in "Lo màs natural" e in "Tacchi a spillo", nel 1993 Miguel Bosé è nel cast di "La nuit sacrée" e di "Mazeppa", mentre sul fronte musicale dà alla luce il disco "Bajo el signo de Caìn", la cui versione italiana viene pubblicata l'anno successivo: tra i pezzi c'è anche il singolo "Se tu non torni", che gli consente di vincere di nuovo il "Festivalbar", a più di un decennio di distanza dall'ultima volta.

"Sotto il segno di Caino" (questo il titolo del disco per il mercato italiano) rappresenta il grande ritorno di Bosè sulla scena nazionale e internazionale, vista la versione "Under the sign of Cain" destinata al Regno Unito: in Gran Bretagna, tuttavia, le vendite vanno meno bene.

Tra il 1994 e il 1995 Miguel Bosè recita in "La Regina Margot", in "Enciende mi pasiòn", in "Detràs del dinero" e in "Peccato che sia femmina", mentre nel 1996 compare in "Amor digital", "Libertarias" e "Oui".

Gli anni 2000

Nel 2002 viene scelto da Italia 1 per presentare il talent show musicale "Operazione Trionfo", dove è affiancato da Maddalena Corvaglia e Rossana Casale: il programma non ottiene ascolti positivi, ma ha il merito di lanciare Lidia Schillaci e Federico Russo.

Nel 2004 Miguel Bosè registra "Velvetina", un lavoro sperimentale che viene pubblicato solo l'anno successivo.

Nel 2007, in occasione del trentesimo anniversario della sua carriera, incide un disco che include duetti con numerose star della musica internazionale: l'album, intitolato "Papito", vede tra l'altro la presenza di Ricky Martin, di Paulina Rubio, di Laura Pausini, di Mina, di Shakira e di Julieta Venegas.

Sono tre le versioni dell'opera, due singole e una doppia, per un totale di trenta brani: "Papito" vende, in tutto, più di un milione e mezzo di copie, anche grazie ai singoli "Nena", cantato con Paulina Rubio, e soprattutto "Si tù no vuelves", cantato con Shakira, che è la versione spagnola di "Se tu non torni".

Sempre nel 2007, Miguel Bosé torna a cantare dal vivo nel nostro Paese dopo tredici anni dall'ultima volta, mentre l'anno successivo pubblica "Papitour", un doppio cd e dvd registrato dal vivo.

Nel 2008 esce "Lo esencial", una raccolta che include alcune delle sue canzoni più famose e diversi pezzi registrati negli anni Settanta e negli anni Ottanta, solo in spagnolo.

Gli anni 2010

Nel 2012 Miguel Bosè pubblica "Papitwo", disco che contiene inediti con numerosi duetti, tra i quali quelli con Jovanotti e Tiziano Ferro, mentre in televisione è uno dei coach della seconda edizione del talent show musicale "La Voz Mexico".

Nel 2013, invece, è direttore artistico della Squadra Blu della dodicesima edizione di "Amici" di Maria De Filippi, talent in onda su Canale 5, portando al successo Nicolò Noto, ballerino che fa parte del suo team. Riprende il ruolo anche nel 2014, sempre per la Squadra Blu, ma lascia l'incarico nella stagione successiva.

L'autobiografia

Nel 2021 pubblica un libro autobiografico dal titolo "El hijo del Capitán Trueno", in cui rivela che i suoi genitori sono stati dei mostri. La versione italiana arriva nelle librerie l'anno successivo: Il figlio di Capitan Tuono - Memorie di una vita straordinaria.

Miguel Bosé copertina libro

La copertina spagnola del libro biografico di Miguel Bosé

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Giovedì 7 novembre 2019 22:03:43

Grande artista e cantante, volevo condividere con voi questo audio di una sua canzone meravigliosa, recitata una ragazza con una voce stupenda

Da: Angelo

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