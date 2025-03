Biografia

Miriam Leone nasce il 14 aprile del 1985 a Catania. Dopo essersi diplomata al liceo classico "Gulli e Pennisi" di Acireale, si iscrive all'Università di Catania alla facoltà di Lettere e Filosofia, e nel frattempo studia recitazione. Nel 2008, con il titolo di Miss Prima dell'Anno 2008, partecipa a "Miss Italia": inizialmente eliminata, viene poi ripescata fino ad aggiudicarsi il titolo.

Nel corso della stessa manifestazione, viene nominata anche Miss Cinema, vedendosi assegnare una borsa di studio da Ann Strasberg dell'Actors Studio. A partire dal mese di giugno del 2009 presenta, insieme con Arnaldo Colasanti, "Unomattina Estate", mentre ad agosto è al fianco di Massimo Giletti in "Mare latino". Da settembre Miriam conduce "Mattina in famiglia" su Raidue, al fianco di Tiberio Timperi.

La prima metà degli anni 2010 e l'esordio al cinema di Miriam Leone

Nel 2010 esordisce come attrice al cinema nella commedia "Genitori & figli - Agitare bene prima dell'uso". In televisione, invece, passa su Raiuno, alla guida di "Unomattina in famiglia", e recita ne "Il ritmo della vita", film tv trasmesso da Canale 5 e diretto da Rossella Izzo. L'anno successivo su Raiuno presenta la cerimonia di consegna dei Nastri d'Argento e viene confermata a "Unomattina in famiglia"; da settembre è una delle attrici del cast di "Distretto di polizia", fiction di Canale 5 giunta alla sua undicesima stagione, in cui presta il volto al personaggio di Mara Fermi.

Si dedica anche alla comicità in "A & F - Ale & Franz Show", trasmissione di Italia 1 con protagonisti Francesco Villa e Alessandro Besentini. Sempre nel 2011 è sul grande schermo con "I soliti idioti - Il film", commedia diretta da Enrico Lando con protagonisti Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio.

Dopo aver recitato in una puntata della quinta edizione di "Camera Café", su Italia 1, al fianco di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Miriam Leone è tra le protagoniste di "Big End - Un mondo alla fine", puntata pilota di uno sketch show con Mandelli e Biggio in onda su Rai4.

Dalla primavera del 2012 presenta "Drugstore", magazine dedicato alla cultura digitale e al cinema su Rai Movie, mentre in autunno, pur essendo sempre al fianco di Timperi in "Unomattina in famiglia", appare anche nella seconda stagione di "Un passo dal cielo", fiction di Raiuno in cui affianca Terence Hill.

Poco dopo su Raidue presenta con Enrico Bertolino "Wikitaly - Censimento Italia", che ottiene risultati di ascolti poco soddisfacenti. Anche se viene riconfermata a "Unomattina in famiglia", Miriam Leone decide di abbandonare momentaneamente il piccolo schermo per dedicarsi alla recitazione: al cinema, quindi, è protagonista con Luca Argentero, Raoul Bova e Carolina Crescentini di "Fratelli unici", ma anche di un'altra commedia, "La scuola più bella del mondo", con Lello Arena, Angela Finocchiaro, Rocco Papaleo e Christian De Sica.

Successivamente recita in "1992", serie tv di Sky diretta da Giuseppe Gagliardi e ideata da Stefano Accorsi ambientata all'inizio degli anni Novanta a Milano, in piena epoca Tangentopoli: nella fiction, che viene presentata in occasione del Festival internazionale del cinema di Berlino, Miriam Leone presta il volto a una ragazza che desidera diventare una showgirl, di nome Veronica Castello, che si dimostra pronta a tutto per entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

La seconda metà degli anni 2010

Su Raiuno, intanto, Miriam appare in un'altra fiction di grande successo, "La dama velata", in cui veste i panni di Clara Grandi Fossà: un feuilleton in costume ambientato a cavallo tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX in Trentino. Nel 2015 la ragazza siciliana si vede assegnare il Premio Fabrique du Cinema in qualità di attrice rivelazione e un Telegatto speciale al Roma Fiction Fest; quindi, torna a interpretare una fiction Rai: si tratta di "Non uccidere", proposta in autunno da Raitre. La serie, in cui la Leone interpreta la protagonista (Valeria Ferro, ispettrice di polizia che si occupa di risolvere crimini avvenuti tra le mura domestiche o in comunità chiuse), vede nel cast anche Monica Guerritore e Thomas Trabacchi, ma deve fare i conti con ascolti poco positivi nella collocazione del venerdì sera.

Nel frattempo, Miriam Leone torna sul set cinematografico: con Pif per "In guerra per amore", con Massimo Gaudioso per "Un paese quasi perfetto" e con Marco Bellocchio per "Fai bei sogni", tratto dal libro omonimo di Massimo Gramellini.

Nel 2016 viene scelta da Davide Parenti per condurre la domenica su Italia 1 "Le Iene", insieme con Fabio Volo e Geppi Cucciari (che condividono con lei lo stesso agente, Beppe Caschetto), mentre Raitre propone al sabato sera nuove puntate di "Non uccidere".

Nel 2017 è co-protagonista del film TV biografico di Rai 1 In arte Nino sulla vita di Nino Manfredi, accanto ad Elio Germano. Recita anche nella produzione kolossal internazionale I Medici, serie televisiva incentrata sulla storica famiglia fiorentina.

Nella primavera del 2018 torna al cinema come protagonista della commedia dei registi esordienti Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, Metti la nonna in freezer; Miriam recita accanto a Fabio De Luigi, Lucia Ocone e Barbara Bouchet. Alla fine del 2018 recita ancora come protagonista al cinema nel thriller Il testimone invisibile (del regista Stefano Mordini); qui è accanto a Riccardo Scamarcio e Fabrizio Bentivoglio.

Gli anni 2020

Nel 2021 è Eva Kant nel film Diabolik diretto dai Manetti Bros., in cui è affiancata da Luca Marinelli. Il film si ispira al celebre personaggio dei fumetti Diabolik, creato dalle sorelle Angela Giussani e Luciana Giussani.

Nello stesso anno esce "Marilyn ha gli occhi neri", in cui recita come protagonista al fianco di Stefano Accorsi.

Nel 2024 è protagonista della serie tv "Miss Fallaci", in cui interpreta Oriana Fallaci.

L'anno seguente è scelta da Carlo Conti come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2025, insieme a Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

Vita privata e curiosità

In passato Miriam Leone è stata fidanzata con l'attore Matteo Martari; poi con Emanuele Garosci, designer di alberghi di lusso. Nell'ambiente dello spettacolo ha avuto come compagno Boosta (nome d'arte di Davide Dileo), musicista fondatore dei Subsonica. Nel 2020 inizia una relazione sentimentale con Paolo Carullo, manager in campo finanziario. La coppia si unisce in matrimonio il 18 settembre 2021. Alla fine del 2023 diventa mamma di Orlando Leone Carullo.