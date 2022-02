Biografia • Gloria anche oltre oceano

Umberto Tozzi è nato a Torino il 4 Marzo del 1952. Nel 1968, a 16 anni, entra negli "Off Sound", un gruppo di giovanissimi che amano la musica.

A Milano conosce Adriano Pappalardo con il quale forma un gruppo di tredici elementi che gira per tutta l'Italia.

A soli 19 anni (nel 1971) ottiene il primo successo con la canzone "Un corpo un'anima" scritta con Damiano Dattoli, che interpretata da Wess e Dori Ghezzi vince Canzonissima.

Nel 1976 esce una canzone portata al successo da Fausto Leali, "Io camminerò" seguita dal primo album di Umberto Tozzi: "Donna Amante Mia".

Del 1977 è "Ti Amo", uno tra i più famosi brani di Tozzi che salì al primo posto in classifica e vi restò sette mesi, stracciando ogni record di vendita.

Il 1978 è l'anno di "Tu" e il 1979 è la volta di quello che forse rappresenta il piu grande successo di Tozzi: "Gloria". Questo brano, ripreso e interpretato da Laura Branigan, porta il nome di Umberto Tozzi oltre oceano.

Il successo continua nei primi anni '80 con "In concerto" del 1980, "Notte Rosa" del 1981, "Eva" del 1982 e Hurrah del 1984.

A questo Lp segue una pausa di alcuni anni in cui Tozzi studia nuove motivazioni.

Nel 1987 torna alla ribalta con due nuovi successi: "Gente di Mare" cantata con Raf e presentata all'Eurofestival e "Si può dare di più" che cantata insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, vince il Festival di Sanremo. Il 1988 è l'anno del live "Royal Albert Hall".

La carriera di grande artista prosegue anche negli anni '90 con nuove melodie sempre più ricercate che portano alla luce "Gli altri siamo noi", "Le Mie canzoni", "Equivocando", "Il Grido", "Aria e cielo", "Bagaglio a mano".

Gli anni 2000

SanRemo 2000 ci ripresenta Tozzi ancora protagonista a tutti gli effetti con il brano "Un'altra vita", tratto dall'album omonimo appena pubblicato.

Il 14 maggio 2002 esce il singolo "E non volo", che anticipa il "The Best Of", pubblicato su etichetta CGD East-West e nei negozi il 31 maggio.

Nel 2005 partecipa per l'ultima volta al festival di Sanremo con la canzone "Le Parole" che dà il titolo all'omonimo album.

Il 2006, anno in cui Tozzi festeggia i suoi primi 30 anni di carriera da solista, registra tre eventi importanti: nel febbraio 2006, un concerto all'Olympia di Parigi, nel quale fa il "tutto esaurito", e, contemporaneamente, l'uscita di un nuovo progetto, Heterogene, un tentativo di sperimentare nuove sonorità e stili musicali del tipo, ambient, lounge e chill-out, e con cui Tozzi abbandona la trentennale esperienza discografica con la Warner, per approdare alla MBO. Inoltre, il 26 maggio 2006, viene pubblicato un doppio CD, "Tutto Tozzi", brani nel quale trovano posto 34 dei suoi più grandi successi, di cui due in francese, in coppia con Lena Ka e Céréna, già best-seller nel mercato d'oltralpe rispettivamente nel 2002 e 2003.

È uno dei cantanti italiani più popolari all'estero: ha venduto nel corso della sua carriera oltre 70 milioni di dischi.

Il 24 novembre 2006 pubblica un album, nuovamente in collaborazione con Marco Masini. Questo album, intitolato semplicemente Tozzi Masini, è composto da 16 tracce, con tre inediti, seguiti dalle rivisitazioni delle reciproche canzoni, tranne per "T'innamorerai" cantata in duetto.

Nell'estate 2008 organizza una tournée internazionale che culmina il 18 luglio 2008 a Verona con l'U.T. DAY, giornata organizzata dal suo ufficiale sito internet in cui Tozzi ha dedicato per la prima volta un'intera giornata ai suoi fans, prima con una diretta radiofonica, poi con un incontro pubblico e infine con un concerto in una piazza di con 11.000 partecipanti provenienti da tutta Europa.

L'8 settembre 2008 viene pubblicato, solamente sul web il singolo, "Petite Marie", una cover di un vecchio brano del 1974 inciso in Francia da Francis Cabrel, noto cantautore d'oltralpe. Il ricavato della vendita del singolo viene devoluto interamente in beneficenza per un ospedale pediatrico. Tale brano, inoltre, farà da apripista a un duplice progetto: un doppio CD intitolato "Non solo (Live)", uscito il 23 gennaio 2009, preceduto da un singolo dal titolo "Anche se tu non vuoi", seguito dal secondo singolo "Cerco ancora te", composto da Emilio Munda e Matteo Gaggioli. Tale uscita si accompagna al lancio di un settimanale audio tutto dedicato alla sua musica, la Tozzi Radio Web curata da Massimo Bolzonella e Bruno Mannella, con il supporto grafico tecnico di Maurizio Calvani. I tre gestiscono il sito ufficiale e sono ormai considerati stretti collaboratori a supporto dell'attività promozionale dell'artista torinese.

Il 4 marzo 2009 esce il suo primo libro, "Non solo io, la mia storia". Il 18 settembre 2009 viene pubblicato l'album Superstar.

Gli anni 2010

Cittadino italiano residente nel Principato di Monaco da svariati anni, il 2 luglio 2011 si esibisce presso il Palazzo dei Principi di Monaco alle nozze del Principe Alberto II di Monaco con Charlène Wittstock, dietro invito dello stesso principe.

Il 26 marzo 2012 esce in Francia, Belgio e Svizzera l'album "Yesterday, today". Il 15 maggio 2012 esce un nuovo album di Umberto Tozzi, un doppio cd, rispettivamente con il riarrangiamento dei suoi 17 singoli e con 11 nuove canzoni.

Nel 2013, la sua famosa hit, "Gloria", viene scelta da Martin Scorsese, per il suo film con Leonardo DiCaprio, "The Wolf of Wall Street", come colonna sonora originale.

Dall'8 febbraio 2014 parte, dopo cinque anni di assenza dal palcoscenico, il Tour 2014 di Umberto Tozzi, con tappe, tra le più importanti, Torino, Roma, Milano, Bologna e il Teatro Ariston di San Remo. Nei vari concerti canterà tre nuovi inediti, non ancora disponibili in CD o in download digitale, "Sei tu l'immenso amore mio", "Meravigliosa" e "Andrea Song".

Il 18 ottobre 2015 esce in radio e in download digitale il suo nuovo singolo Sei tu l'immenso amore mio, che anticipa il nuovo album Ma che spettacolo. Questo nuovo lavoro contiene 13 brani inediti, tra cui uno anche in spagnolo e un DVD live dello Yesterday Today Tour 2014. L'album è uscito in formato digitale e in CD e DVD il 30 ottobre 2015. Da questa data parte un tour di firma copie per tutto il Paese.

Procedimenti giudiziari

Il 16 giugno 2012 viene condannato a un anno di reclusione per evasione fiscale.

Il 18 novembre 2014 in appello viene condannato a 8 mesi di reclusione (pena sospesa) per un'evasione da 800.000 euro per il periodo 2002-2005 (data la prescrizione gli è stata contestata solo l'evasione del 2005): nel 1991 Tozzi si è trasferito a Montecarlo, dove lavora la moglie e dove si sono sposati i figli, mentre i due anni seguenti ha vissuto in Lussemburgo. Per i giudici di Roma il cantante, avendo mantenuto i suoi interessi economici in Italia nonostante lo spostamento di residenza all'estero avrebbe dovuto versare regolarmente le tasse al Paese d'origine.

