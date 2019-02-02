1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Davide Casaleggio

Davide Casaleggio

Davide Casaleggio

Biografia

Davide Federico Dante Casaleggio nasce il 14 gennaio del 1976 a Milano, figlio di Gianroberto Casaleggio e della linguista inglese Elizabeth Clare Birks.

All'età di dodici anni è ritenuto un bambino prodigio, tra i primi cinque scacchisti del Paese che non hanno ancora compiuto sedici anni: il suo stile, secondo i suoi maestri, è ispirato al razionalismo di Anatolij Karpov.

Conclusi gli studi alle scuole superiori, Davide Casaleggio si iscrive all'Università Bocconi della sua città, dove si laurea in Economia aziendale con una tesi sull'impatto strategico di Internet nel settore dei corrieri espresso. In seguito perfeziona gli studi conseguendo un master a Londra.

Davide Casaleggio

Davide Casaleggio

L'impegno politico

Nel 2014, con il padre Gianroberto già gravemente malato, accompagna Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, in missione a Bruxelles.

Beppe Grillo con Davide Casaleggio

Beppe Grillo con Davide Casaleggio

Dopo la morte del padre, diventa il leader della Casaleggio Associati srl, l'azienda editoriale che pubblica il blog di Beppe Grillo, che nei primi anni di vita del Movimento è anche l'organo di comunicazione ufficiale. Esperto di e-commerce è proprio lui in prima persona ad occuparsi degli affari editoriali del blog che è uno dei più visitati in Italia.

Chiunque abbia avuto l'opportunità di conoscere mio padre non può che sentire la mancanza del suo sguardo lucido e visionario e della sua capacità di immaginare scenari futuri.

Vita privata

Davide ha un fratellastro di trent'anni più giovane, Francesco Casaleggio, nato nel 2006 dalla relazione del padre con la seconda moglie Elena Sabina Del Monego.

Davide Casaleggio vive con la compagna Paola Gianotti a Ivrea, a Villa Garda: si tratta di una dimora dell'Ottocento ereditata della madre di Paola. Entrambe sono molto sportivi: praticano il triathlon (nuoto, bici e corsa) e immersioni (sono gli animatori dell'associazione Futura sub di Ivrea). Paola, oltre ad essere un'atleta, è anche scrittrice e speaker motivazionale; il suo blog è keepbrave.com. Nel 2012 ha abbandonato la sua professione per compiere un'impresa: entrare nel Guinness World Record come donna più veloce a circumnavigare il mondo in bicicletta (30 mila km in 145 giorni). Davide e Paola assieme hanno scalato l'Aconcagua e il Kilimangiaro; hanno poi costeggiato la Groenlandia in kayak.

Davide Casaleggio e il Movimento 5 Stelle

A partire dal 2016 Davide Casaleggio, dopo la morte del padre, diventa una figura di riferimento per il Movimento Cinque Stelle - come era peraltro anche Gianroberto - anche se non ricopre ruoli ufficiali all'interno del partito, venendone considerato l'eminenza grigia. Nel febbraio del 2018, è addirittura ritratto da un articolo del New York Times che lo definisce un uomo "misterioso".

Rousseau è un sistema operativo che ci invidiano in tutto il mondo. È la piattaforma cuore pulsante del M5S, che nasce e si muove in Rete. Le donazioni servono per rendere Rousseau sempre più performante, con nuovi sviluppi, e sempre più sicura. Poiché l'associazione Rousseau non ha fini di lucro, ogni centesimo viene rendicontato.

È presidente dell'Associazione Rousseau, realizzatrice del sistema operativo del Movimento - spesso indicata come piattaforma Rousseau.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Davide Casaleggio ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Davide Casaleggio

8 fotografie

Foto e immagini di Davide Casaleggio

Foto di Davide Casaleggio
Foto di Davide Casaleggio
Foto di Davide Casaleggio
Foto di Davide Casaleggio
Foto di Davide Casaleggio
Foto di Davide Casaleggio
Foto di Davide Casaleggio
Foto di Davide Casaleggio

Video Davide Casaleggio

Commenti

Scrivi un messaggio

Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Davide Casaleggio. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Davide Casaleggio.

Sabato 2 febbraio 2019 04:32:42

questa non è una biografia, ma una agiografia. La beatificazione di questo signore in questo sito ovviamente lascia perplessi, conoscendo i (ben noti) lati oscuri del potere di Casaleggio sul "Partito" più grande di Italia.

Da: Giorgio Bellachioma

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Gianroberto Casaleggio Anatolij Karpov Guinness World Record Eminenza Grigia New York Times Economia

Davide Casaleggio nelle opere letterarie Libri in lingua inglese

Marco Antonio

Marco Antonio

Politico e militare romano
α 14 gennaio 82
ω 1 agosto 30
Albert Schweitzer

Albert Schweitzer

Teologo e organista tedesco, premio Nobel
α 14 gennaio 1875
ω 4 settembre 1965
Angelo Bagnasco

Angelo Bagnasco

Cardinale e arcivescovo cattolico italiano
α 14 gennaio 1943
Berthe Morisot

Berthe Morisot

Pittrice francese
α 14 gennaio 1841
ω 2 marzo 1895
Dave Grohl

Dave Grohl

Musicista statunitense, Foo Fighters
α 14 gennaio 1969
Faye Dunaway

Faye Dunaway

Attrice statunitense
α 14 gennaio 1941
Giampiero Ventura

Giampiero Ventura

Allenatore di calcio italiano
α 14 gennaio 1948
Giancarlo Fisichella

Giancarlo Fisichella

Pilota F1 italiano
α 14 gennaio 1973
Giulio Andreotti

Giulio Andreotti

Politico italiano
α 14 gennaio 1919
ω 6 maggio 2013
Steven Soderbergh

Steven Soderbergh

Regista statunitense
α 14 gennaio 1963
Ronaldo

Ronaldo

Calciatore brasiliano
α 18 settembre 1976
Fabri Fibra

Fabri Fibra

Cantante rap italiano
α 17 ottobre 1976
Alessandro Borghese

Alessandro Borghese

Chef italiano, conduttore TV
α 19 novembre 1976
Alessandro De Angelis

Alessandro De Angelis

Giornalista italiano
α 18 marzo 1976
Alexei Navalny

Alexei Navalny

Attivista e politico russo
α 4 giugno 1976
ω 16 febbraio 2024
Alfonso Bonafede

Alfonso Bonafede

Politico italiano
α 2 luglio 1976
Alicia Silverstone

Alicia Silverstone

Attrice statunitense
α 4 ottobre 1976
Amaurys Pérez

Amaurys Pérez

Pallanuotista cubano naturalizzato italiano
α 18 marzo 1976
Andriy Shevchenko

Andriy Shevchenko

Calciatore ucraino
α 29 settembre 1976
Annalisa Minetti

Annalisa Minetti

Cantante e atleta paralimpica italiana
α 27 dicembre 1976
Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch

Attore inglese
α 19 luglio 1976
Cecilia Capriotti

Cecilia Capriotti

Modella, showgirl e attrice italiana
α 27 febbraio 1976
Chester Bennington

Chester Bennington

Cantante statunitense, Linkin Park
α 20 marzo 1976
ω 20 luglio 2017
Cillian Murphy

Cillian Murphy

Attore irlandese
α 25 maggio 1976
Clarence Seedorf

Clarence Seedorf

Ex calciatore e allenatore olandese
α 1 aprile 1976
Colin Farrell

Colin Farrell

Attore irlandese
α 31 maggio 1976
Danilo Di Luca

Danilo Di Luca

Atleta italiano, ciclismo
α 2 gennaio 1976
David Parenzo

David Parenzo

Giornalista, conduttore tv e radiofonico italiano
α 14 febbraio 1976
Elenoire Casalegno

Elenoire Casalegno

Conduttrice tv, attrice ed ex modella italiana
α 28 maggio 1976
Eleonora Daniele

Eleonora Daniele

Giornalista e conduttrice tv italiana
α 20 agosto 1976
Elisa Triani

Elisa Triani

Giornalista, ex showgirl italiana
α 18 marzo 1976
Federico D'Incà

Federico D'Incà

Politico italiano
α 10 febbraio 1976
Francesca Schianchi

Francesca Schianchi

Giornalista italiana
α 17 dicembre 1976
Francesco Totti

Francesco Totti

Calciatore italiano
α 27 settembre 1976
Francesco Sarcina

Francesco Sarcina

Cantautore italiano
α 30 ottobre 1976
Grazia Tamburello

Grazia Tamburello

Scrittrice italiana
α 3 novembre 1976
Hoara Borselli

Hoara Borselli

Conduttrice televisiva italiana
α 9 giugno 1976
John Elkann

John Elkann

Manager italiano
α 1 aprile 1976
Luca Parmitano

Luca Parmitano

Astronauta italiano
α 27 settembre 1976
Marianna Aprile

Marianna Aprile

Giornalista italiana
α 3 maggio 1976
Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese

Attore e ballerino italiano
α 5 gennaio 1976
Maykel Fonts

Maykel Fonts

Ballerino cubano
α 10 ottobre 1976
Michael Ballack

Michael Ballack

Calciatore tedesco
α 26 settembre 1976
Nina Moric

Nina Moric

Modella, soubrette TV croata
α 22 luglio 1976
Paolo Meneguzzi

Paolo Meneguzzi

Cantautore italiano
α 6 dicembre 1976
Reese Witherspoon

Reese Witherspoon

Attrice statunitense
α 22 marzo 1976
Ryan Reynolds

Ryan Reynolds

Attore canadese
α 23 ottobre 1976
Serena Autieri

Serena Autieri

Attrice, cantante e conduttrice tv italiana
α 4 aprile 1976
Simone Inzaghi

Simone Inzaghi

Allenatore ed ex calciatore italiano
α 5 aprile 1976
Violante Placido

Violante Placido

Attrice italiana
α 1 maggio 1976

Chi l'ha detto?

Tutta l'umanità è passione; senza passione, la religione, la storia, i romanzi, l'arte sarebbero inefficaci.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail