Biografia

Davide Federico Dante Casaleggio nasce il 14 gennaio del 1976 a Milano, figlio di Gianroberto Casaleggio e della linguista inglese Elizabeth Clare Birks.

All'età di dodici anni è ritenuto un bambino prodigio, tra i primi cinque scacchisti del Paese che non hanno ancora compiuto sedici anni: il suo stile, secondo i suoi maestri, è ispirato al razionalismo di Anatolij Karpov.

Conclusi gli studi alle scuole superiori, Davide Casaleggio si iscrive all'Università Bocconi della sua città, dove si laurea in Economia aziendale con una tesi sull'impatto strategico di Internet nel settore dei corrieri espresso. In seguito perfeziona gli studi conseguendo un master a Londra.

Davide Casaleggio

L'impegno politico

Nel 2014, con il padre Gianroberto già gravemente malato, accompagna Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, in missione a Bruxelles.

Dopo la morte del padre, diventa il leader della Casaleggio Associati srl, l'azienda editoriale che pubblica il blog di Beppe Grillo, che nei primi anni di vita del Movimento è anche l'organo di comunicazione ufficiale. Esperto di e-commerce è proprio lui in prima persona ad occuparsi degli affari editoriali del blog che è uno dei più visitati in Italia.

Vita privata

Davide ha un fratellastro di trent'anni più giovane, Francesco Casaleggio, nato nel 2006 dalla relazione del padre con la seconda moglie Elena Sabina Del Monego.

Davide Casaleggio vive con la compagna Paola Gianotti a Ivrea, a Villa Garda: si tratta di una dimora dell'Ottocento ereditata della madre di Paola. Entrambe sono molto sportivi: praticano il triathlon (nuoto, bici e corsa) e immersioni (sono gli animatori dell'associazione Futura sub di Ivrea). Paola, oltre ad essere un'atleta, è anche scrittrice e speaker motivazionale; il suo blog è keepbrave.com. Nel 2012 ha abbandonato la sua professione per compiere un'impresa: entrare nel Guinness World Record come donna più veloce a circumnavigare il mondo in bicicletta (30 mila km in 145 giorni). Davide e Paola assieme hanno scalato l'Aconcagua e il Kilimangiaro; hanno poi costeggiato la Groenlandia in kayak.

Davide Casaleggio e il Movimento 5 Stelle

A partire dal 2016 Davide Casaleggio, dopo la morte del padre, diventa una figura di riferimento per il Movimento Cinque Stelle - come era peraltro anche Gianroberto - anche se non ricopre ruoli ufficiali all'interno del partito, venendone considerato l'eminenza grigia. Nel febbraio del 2018, è addirittura ritratto da un articolo del New York Times che lo definisce un uomo "misterioso".

È presidente dell'Associazione Rousseau, realizzatrice del sistema operativo del Movimento - spesso indicata come piattaforma Rousseau.