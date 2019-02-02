Davide Casaleggio
Biografia
Davide Federico Dante Casaleggio nasce il 14 gennaio del 1976 a Milano, figlio di Gianroberto Casaleggio e della linguista inglese Elizabeth Clare Birks.
All'età di dodici anni è ritenuto un bambino prodigio, tra i primi cinque scacchisti del Paese che non hanno ancora compiuto sedici anni: il suo stile, secondo i suoi maestri, è ispirato al razionalismo di Anatolij Karpov.
Conclusi gli studi alle scuole superiori, Davide Casaleggio si iscrive all'Università Bocconi della sua città, dove si laurea in Economia aziendale con una tesi sull'impatto strategico di Internet nel settore dei corrieri espresso. In seguito perfeziona gli studi conseguendo un master a Londra.
L'impegno politico
Nel 2014, con il padre Gianroberto già gravemente malato, accompagna Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, in missione a Bruxelles.
Dopo la morte del padre, diventa il leader della Casaleggio Associati srl, l'azienda editoriale che pubblica il blog di Beppe Grillo, che nei primi anni di vita del Movimento è anche l'organo di comunicazione ufficiale. Esperto di e-commerce è proprio lui in prima persona ad occuparsi degli affari editoriali del blog che è uno dei più visitati in Italia.
Chiunque abbia avuto l'opportunità di conoscere mio padre non può che sentire la mancanza del suo sguardo lucido e visionario e della sua capacità di immaginare scenari futuri.
Vita privata
Davide ha un fratellastro di trent'anni più giovane, Francesco Casaleggio, nato nel 2006 dalla relazione del padre con la seconda moglie Elena Sabina Del Monego.
Davide Casaleggio vive con la compagna Paola Gianotti a Ivrea, a Villa Garda: si tratta di una dimora dell'Ottocento ereditata della madre di Paola. Entrambe sono molto sportivi: praticano il triathlon (nuoto, bici e corsa) e immersioni (sono gli animatori dell'associazione Futura sub di Ivrea). Paola, oltre ad essere un'atleta, è anche scrittrice e speaker motivazionale; il suo blog è keepbrave.com. Nel 2012 ha abbandonato la sua professione per compiere un'impresa: entrare nel Guinness World Record come donna più veloce a circumnavigare il mondo in bicicletta (30 mila km in 145 giorni). Davide e Paola assieme hanno scalato l'Aconcagua e il Kilimangiaro; hanno poi costeggiato la Groenlandia in kayak.
Davide Casaleggio e il Movimento 5 Stelle
A partire dal 2016 Davide Casaleggio, dopo la morte del padre, diventa una figura di riferimento per il Movimento Cinque Stelle - come era peraltro anche Gianroberto - anche se non ricopre ruoli ufficiali all'interno del partito, venendone considerato l'eminenza grigia. Nel febbraio del 2018, è addirittura ritratto da un articolo del New York Times che lo definisce un uomo "misterioso".
Rousseau è un sistema operativo che ci invidiano in tutto il mondo. È la piattaforma cuore pulsante del M5S, che nasce e si muove in Rete. Le donazioni servono per rendere Rousseau sempre più performante, con nuovi sviluppi, e sempre più sicura. Poiché l'associazione Rousseau non ha fini di lucro, ogni centesimo viene rendicontato.
È presidente dell'Associazione Rousseau, realizzatrice del sistema operativo del Movimento - spesso indicata come piattaforma Rousseau.
Frasi di Davide Casaleggio
Oggi stiamo legiferando l’era dei dati con regole troppo analogiche. È necessario un cambio di paradigma.
L’idea [di mio padre era] di mettere il cittadino al centro della politica. Il M5S è nato in Rete e continua a vivere in Rete. Basti pensare che i parlamentari nei listini plurinominali sono stati scelti dagli iscritti con votazioni online su Rousseau. Anche questa era un’idea di mio padre.
Innovazione e internazionalizzazione sono le parole chiave. Le aziende che non coglieranno le opportunità dell’intelligenza artificiale, blockchain e dell’internet of things vedranno ridimensionarsi la propria presenza sul mercato come è già avvenuto con quelle che non hanno colto l’opportunità della Rete negli ultimi dieci anni. L’internazionalizzazione è fondamentale per creare economie di scala e reggere il confronto con le aziende estere.
Al nostro Paese non mancano né strumenti né risorse. Manca piuttosto la razionalità e l’organizzazione nel gestirli, con il risultato di una grande dispersione di opportunità. In Francia questo problema è stato risolto attraverso la creazione della Banca pubblica di investimento e con il coinvolgimento delle grandi aziende francesi in un processo di corporate venture capital a supporto dell’ecosistema. Far crescere il settore del finanziamento all’innovazione è il primo passo anche per attrarre i grandi fondi internazionali del private equity, che in questo momento vedono il mercato italiano troppo frammentato e costoso da gestire.
Il successo del M5S è essere al passo coi tempi. Sia per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico e infrastrutturale, sia per quanto riguarda le battaglie e le proposte portate avanti. Intercetta l’Italia delle persone perbene.
Non è più possibile ragionare con le categorie novecentesche di destra, sinistra e centro. Non fanno più parte del vissuto dei cittadini. Hanno esaurito il loro “compito”, se così si può dire. Il successo del M5S è anche essere al passo coi tempi. Le ideologie non esistono più.
Sia la Casaleggio Associati che l’associazione Gianroberto Casaleggio non hanno nulla a che fare con la politica. Sono entità totalmente estranee al M5S. Il mio impegno nell’associazione Rousseau è gratuito e non ha nulla a che vedere né con l’azienda che presiedo né con l’associazione in nome di mio padre, che ha uno scopo preciso: trovare spunti di dibattito e idee per capire il futuro. Una cosa che accomuna l’associazione Gianroberto Casaleggio e l’associazione Rousseau è che non hanno fini di lucro. I conflitti di interesse sono ben altri. E in Italia li conosciamo benissimo da anni.
Sum nasce per ricordare mio padre e si fonda sull’impegno dei volontari dell’Associazione Gianroberto Casaleggio, che non hanno nulla a che fare con la politica. Lo scopo di Sum è offrire spunti di dibattito e idee per capire il futuro. [...] Sum è un evento apartitico e apolitico che riunisce relatori di prestigio e provenienti dai più diversi ambiti. L’importante è che abbiano qualcosa da dire, per storia personale o professionale, perché lo scopo è stimolare riflessioni sul futuro, come riusciva a fare mio padre.
[Sulla piattaforma Rousseau] Ci sono molte novità: siamo in pieno fermento. Stiamo lavorando su un percorso meritocratico per le selezioni dei candidati che sarà altamente innovativo. Presto partirà anche la Rousseau Open Academy con dei percorsi di formazione. Per quanto riguarda la piattaforma l’obbiettivo principale è l’integrazione con la blockchain per migliorare tutto il sistema e la sicurezza.
