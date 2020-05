Giampiero Gramaglia nasce a Saluzzo, in provincia di Cuneo, il 22 giugno 1950. Inizia la sua lunghissima carriera di giornalista nel 1972 con alcuni quotidiani locali del Piemonte. Dopo essere stato agli esordi cronista degli Anni di Piombo in Italia, ha sempre seguito l'attualità internazionale e l'attività diplomatica, con speciale attenzione per le organizzazioni multilaterali.

