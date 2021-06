Biografia

Lorenzo Amoruso nasce il 28 giugno 1971 a Bari. Ex calciatore italiano , distintosi come difensore in Italia, Scozia e San Marino durante la propria carriera calcistica, dagli anni 2010 è noto al grande pubblico per le sue partecipazioni televisive; dapprima a Masterchef nel 2017 e soprattutto a Temptation Island assieme alla fidanzata Manila Nazzaro, nel 2020. Scopriamo di più sul percorso professionale e privato di Lorenzo Amoruso nel nostro approfondimento.

Lorenzo Amoruso: gli esordi calcistici

Inizia la carriera calcistica nel 1988 nella sua città natale, a Bari, dove milita nella squadra cittadina; colleziona oltre settanta presenze e otto gol. Nel biennio 1991-1993 viene concesso in prestito a Mantova e Pescara, mentre nel 1995 si trasferisce alla Fiorentina, diventando capitano.

Lorenzo Amoruso alla Fiorentina

Con la squadra viola vince la Coppa Italia nel 1996 e, nell'anno successivo, arriva in Europa, raggiungendo le semifinali dell'allora Coppa delle Coppe; perde con il Barcellona, destinato ad aggiudicarsi il titolo poco più tardi. Dopo che anche il Manchester United si dimostra interessato, Lorenzo Amoruso firma per i Rangers di Glasgow nel maggio 1997.

Con la squadra vince la Premier League scozzese per tre anni, così come la Scottish Cup e la Scottish League Cup, sempre per tre anni. Dopo una prima stagione altalenante, Amoruso viene nominato capitano dal coach Dick Advocaat nel 1998. Con il commissario tecnico, Amoruso si scontra diverse volte, tanto che i rapporti diventano tesissimi. Nonostante i molti tentativi per sostituirlo, Amoruso rimane per ben sei anni a Glasgow con i Rangers, aggiudicandosi un totale di nove premi e ben 150 presenze.

Amoruso e le polemiche per un episodio di razzismo

Nel dicembre 1999 Lorenzo Amoruso si ritrova al centro di un episodio sgradevole e, per questo motivo, presenta scuse a titolo pubblico a seguito dei commenti razzisti pronunciati verso l'attaccante nigeriano Ikpeba, nelle file del Borussia Dortmund. Nonostante all'inizio Amoruso avesse smentito le accuse e persino minacciato azioni legali durante un'intervista al Corriere dello Sera, nel momento in cui le riprese televisive lo mettono di fronte alla realtà che contraddice la sua versione, cambia prontamente le proprie dichiarazioni.

Nella stagione successiva, i Rangers escono dalla Champions League a Monaco, soprattutto a causa di un errore del difensore italiano. Per questo motivo, viene privato della fascia di capitano, la quale viene assegnata a Barry Ferguson. Amoruso, capitano del club scozzese per circa due anni, può comunque fregiarsi del record di essere stato il primo cattolico in assoluto a ricoprire questa carica. Tuttavia, i rapporti con il club si logorano e finiscono amaramente.

A un bel ramo di stampa in Scozia non piaceva il fatto che io ai Rangers fossi diventato il primo capitano cattolico di una squadra protestante. Tutte le responsabilità erano mie quando si perdeva; quando si vinceva era invece normalità.

Lorenzo Amoruso: la fine della carriera e il rapporto con l'Italia

Amoruso non ha mai vestito la maglia azzurra. A parte per una breve esperienza negli europei giovanili, viene ignorato quando si tratta di rappresentare l'Italia a livello internazionale, arrivando a dare la colpa ai C.T. azzurri Trapattoni, Maldini e Zoff per non avergli dato la possibilità che invece sentiva di meritare.

Verso l'inizio degli anni Duemila, Amoruso rende noto che vorrebbe giocare per la Scozia, dovuto al fatto che sente ormai di essere integrato nel Paese del Regno Unito. Amoruso lascia i Rangers a luglio del 2003 e approda ai Blackburn Rovers per sostituire Henning Berg. Debutta il 16 agosto dello stesso anno rimanendo in campo per tutti i novanta minuti, soprattutto perché autore del goal iniziale dopo solo un quarto d'ora di gioco.

A ottobre però un infortunio al ginocchio lo costringe in panchina per cinque mesi e, al momento del ritorno, rientra in squadra solo sporadicamente per altre diciotto partite. Nella stagione 2004-2005 subisce continui infortuni, rimanendo fuori anche per gran parte della stagione successiva, per essere infine lasciato andare dai Rovers nell'estate 2006. Nel gennaio 2008, Amoruso firma per il Cosmos di San Marino, ma di fatto si ritira dall'attività di calciatore. A metà settembre 2010, Amoruso viene ingaggiato dalla Fiorentina per fare da scout per la prima squadra, carica che lascia dopo circa due anni.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro

Lorenzo Amoruso: vita privata e curiosità

Come molti ex-calciatori, approva alla TV, conducendo il programma Squadre da Incubo assieme a Gianluca Vialli. Nel 2017 partecipa anche alla seconda edizione del reality Celebrity Masterchef, mentre nel 2020 prende parte assieme alla fidanzata ed ex Miss Italia, Manila Nazzaro, a Temptation Island. Dopo un legame con la tronista Giulia Montanarini, Amoruso fa coppia fissa con Manila: scelgono di testare la solidità del loro rapporto nel contesto del programma Mediaset.