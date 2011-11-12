Andrea Agnelli
Biografia
Andrea Agnelli nasce a Torino il 6 dicembre del 1975. È imprenditore e dirigente sportivo. Fra i suoi traguardi la presidenza del Juventus Football Club, dell’European Club Association e dell’Exor, holding finanziaria olandese e società che controlla il gruppo Fiat.
Andrea Agnelli e la famiglia: genitori e figli
Andrea Agnelli è figlio di Umberto Agnelli e di Allegra Caracciolo di Castagneto, vicepresidente dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, AIRC. È fratello dello scomparso Giovannino Agnelli e di Anna Agnelli. Nel 2005 ha sposato Emma Winter, da cui ha avuto due figli. Dopo la separazione dalla prima moglie, dal 2015 ha una relazione con Deniz Akalin, che gli ha dato la sua terzogenita.
Andrea è inoltre cugino di John Elkann e Lapo Elkann.
Studi e ascesa imprenditoriale
La formazione di Andrea Agnelli poggia su due luoghi di grande prestigio: il St. Clare’s international College di Oxford e l’Università Bocconi di Milano. Da lì, l’ascesa nel mondo dell’imprenditoria e del marketing con aziende leader come Piaggio, Auchan, Ferrari e Philip Morris International.
Nel 2007, a 32 anni, Agnelli crea la holding finanziaria Lamse. L’anno dopo, nel 2008, forte della sua grande passione per lo sport del golf, è amministratore delegato del Royal Park Golf and Country Club I Roveri. Nella lista delle aziende nel prestigioso curriculum di Andrea Agnelli, però, due le compagnie immancabili: Fiat e Juventus.
Andrea Agnelli e la carriera in FIAT
Il legame fra la casa automobilistica Fiat e la famiglia Agnelli non ha bisogno di essere raccontata ancora. Andrea Agnelli sfiora l’azienda in due momenti della sua vita professionale. Nel 2004 entra nel Consiglio d’amministrazione di Fiat Spa, mentre dieci anni dopo, nel 2014, è dentro la Fiat Chrysler Automobiles.
Dal 2006, inoltre, opera all’interno dell’Istituto finanziario industriale poi Exor, società che controlla il gruppo.
La fortuna con la Juventus
Andrea Agnelli con la Juve ottiene un primato: è il presidente più titolato. Inizia la sua scalata nel 1998 quando per due anni è assistente nel settore commerciale in casa bianco nera. Nel 2010 è Presidente della società, quarto Agnelli ad aggiudicarsi questa posizione dopo il nonno Edoardo, lo zio Gianni Agnelli e il padre Umberto.
Il risultato del primato inizia con 4 Coppe Italia, dal 2014/15 al 2017/18. Contestualmente arrivano gli scudetti del 2011/12 e 2013/14. Altro traguardo nel mondo del calcio lo ottiene con l’ingresso, nel 2015, nel Comitato esecutivo della Uefa.
Vicende giudiziarie
Un anno prima di entrare nel comitato Uefa, ovvero nel 2014, inizia l’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Torino in merito alla gestione dei biglietti dello Juventus Stadium, quando si sospettano infiltrazioni della ’ndrangheta. La questione si solleva nell’ambito di una più ampia inchiesta relativa alla presenza della mafia calabrese nell’Alto Piemonte.
In prima battuta, nessuna accusa è formalizzata nei confronti del club bianco nero. A distanza di 3 anni, però, la procura torinese apre una nuova indagine. Questa volta Andrea Agnelli viene deferito dalla Procura della Figc con altri 3 dirigenti del club. Dopo circa 6 mesi la Procura esclude la partecipazione di alcuni tesserati alla presunta associazione mafiosa.
L’atto successivo di questa vicenda è l’intervento del Procuratore Giuseppe Pecoraro alla Commissione parlamentare antimafia: chiede 2 anni e 6 mesi di inibizioni per Agnelli e un ammenda di 50mila euro. La procura chiede sanzioni per gli incontri di Agnelli con gruppi Ultras e cessione biglietti oltre il limite consentito per persona. Arriva la condanna in primo grado: un anno di inibizione e un ammenda di 20mila euro. Successivamente – siamo a alla fine del 2017 – il ricorso annulla e esaurisce di fatto l’inibizione, ma manda l’ammenda a 100mila euro.
Gli anni 2020
Alla fine del mese di novembre 2022 si dimette dalla presidenza della Juventus. Lo fa insieme a tutti i componenti del consiglio di amministrazione. La decisione arriva dopo l’inchiesta della Procura di Torino per falso in bilancio.
Frasi di Andrea Agnelli
L'emozione Juventus è sempre rivolta al domani, la gioia più bella è quella che deve venire.
Nelle squadre ci si aiuta, si combatte, si perde e si vince. Ma non si resta mai soli.
[Sul legame tra la Juventus e la famiglia Agnelli] A me quello che fa piacere ricordare è pensare a come la storia di questa società si intreccia con la storia della mia Famiglia: dal 1923 è con la nostra Famiglia questa società e ne fa il più vecchio franchise posseduto dalla Famiglia di qualsiasi sport, in tutto il mondo.
Una medaglia ha sempre due facce, privilegi e responsabilità.
Non ci si rende conto di quello che ha determinato il 2006 per noi. Abbiamo richieste, le più diverse, di risarcimento danni per circa 600 milioni di euro. Con la nostra siamo a quasi un miliardo che pende. Chiudere con "fu giustizia sommaria ci spiace", come si voleva fare con il documento non firmato al tavolo del Coni, non è semplicissimo.
[Sulla difesa degli scudetti della Juventus di Fabio Capello] Innanzitutto scomponiamo. Noi abbiamo un anno sotto inchiesta, il 2004-2005. Il 2005-2006 è pulito: subiamo la penalizzazione su un anno in cui non c'è niente e i designatori arbitrali sono cambiati. Se il capo dello sport e quello del calcio mi parlano di giustizia sommaria, quali che fossero i dirigenti, fu giustizia sommaria. E poi siamo entrati in un procedimento penale: i giudizi li possiamo dare solo alla fine.
Il bello di Del Piero è che lo sarà sempre un supereroe della Juve.
[Sulla strage dell'Heysel] A dispetto di quella che fu comunque una partita vera, abbiamo sempre fatto fatica a sentire quel trofeo come una coppa nostra.
In cuor mio tutti sanno cosa penso di Calciopoli, e cioè che è stato un procedimento ridicolo. I legali mi hanno detto che non sono riusciti nemmeno a leggere tutte le carte.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Andrea Agnelli
Foto e immagini di Andrea Agnelli
Video Andrea Agnelli
Commenti
Non ci sono messaggi o commenti per Andrea Agnelli.
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Andrea Agnelli. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Andrea Agnelli.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
John Elkann Lapo Elkann Gianni Agnelli Economia Sport