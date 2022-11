Biografia

Dimartino è il nome d'arte del cantautore Antonio Di Martino, nato il 1° dicembre del 1982 a Misilmeri, paesino della provincia di Palermo. Dopo aver collezionato ben sei album e notevoli successi di critica e di pubblico, l'artista siciliano Dimartino nel 2021 calca il palco dell'Ariston assieme all'amico collega e conterraneo Colapesce. Vediamo quali sono gli episodi più importanti della vita privata e professionale di Antonio Di Martino.

Antonio Di Martino

Dimartino: l'esordio assieme ai Famelika

A partire dai sedici anni inizia a fare musica assieme al gruppo Famelika, che fonda in prima persona. Con esso porta avanti un impegno molto importante. Il gruppo infatti sceglie di prendere parte al maggior numero possibile di manifestazioni contro la mafia. Ciò è esemplificato perfettamente dal brano Giovà. Questo consente ai Famelika di farsi notare in giro per la Sicilia e non solo. Sempre assieme al gruppo, Di Martino pubblica due album, rispettivamente Storie poco normali e Maschere felici. Nel corso della loro carriera, i Famelika arrivano ad aprire le date siciliane del tour di Caparezza e anche di Morgan. Tra gli eventi che testimoniano come la band sia riuscita a catalizzare l'attenzione di critica e pubblico vi sono la vittoria all'Arezzo Wave Sicilia, e la partecipazione al concorso del Primo Maggio, che li porta su uno dei palchi musicali più importanti d'Italia e li vede esibirsi nel concertone di Roma.

Dimartino: l'inizio della carriera come solista

Spinto dalla volontà di un'espressione più completa, Antonio Di Martino sceglie di intraprendere la carriera come solista. Per farlo il nome d'arte scelto è la contrazione del proprio cognome, ovvero la forma Dimartino. Il primo album dell'artista senza i Famelika esce nel 2010: è Cara maestra abbiamo perso, prodotto da Pippola music. L'opera può contare sulla collaborazione di svariati artisti, da Le luci della centrale elettrica a Cesare Basile. L'album contiene anche la cover di uno dei brani più famosi di Luigi Tenco, La ballata della moda.

Dimartino

Due anni dopo, nel 2012, Dimartino pubblica il secondo album. Il titolo è Sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile, che viene prodotto anche da Dario Brunori. Non stupisce dunque l'inizio della collaborazione con Brunori Sas, che porta il cantautore siciliano a raggiungere un nuovo livello di maturità artistica. Brunori Sas, che Dimartino aveva conosciuto mentre lavorava alla sua canzone Animal colletti, diventa un riferimento nella carriera del cantante siciliano, che nel frattempo apre i propri orizzonti sempre più al panorama indie. All'interno del secondo album è presente infatti una canzone cantata assieme a un componente dei Marta sui Tubi, dal titolo Cartoline da Amsterdam.

Dimartino e la strada verso Sanremo

Nell'estate del 2013 viene pubblicato l'EP Non vengo più mamma, associato a un fumetto illustrato, i cui dialoghi sono firmati da Dimartino stesso. Nello stesso periodo esce anche il video di No autobus, che può vantare l'utilizzo di una tecnica animata molto innovativa. Nei primi mesi del 2015 debutta Come una guerra la primavera, singolo che anticipa l'uscita dell'album Un paese ci vuole. Il disco viene pubblicato il mese successivo e include collaborazioni importanti come quella con i Baustelle.

Dimartino suona il basso

Nel 2017 vede la luce Un mondo raro, opera molto particolare all'interno della quale si ritrovano brani che fanno riferimento al repertorio di Chavela Vargas. Si tratta di un esperimento decisamente interessante per la carriera di Dimartino. Nel frattempo continua la collaborazione con Brunori Sas nella canzone Diego ed io, impiegata per le musiche della mostra di Frida Kahlo a Milano. Nel 2018 esce l'album Afrodite, preceduto dal singolo Cuore intero, che si aggiudica il Premio Lunezia per la sezione Stil Novo.

Una delle collaborazioni del 2019 è quella per il brano Ci diamo un bacio con La Rappresentante di Lista (Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina).

L'amicizia con Colapesce

Anche se la collaborazione con Brunori Sas rimane una delle più fruttuose della carriera di Dimartino, nel frattempo un incontro è destinato a cambiare i connotati del percorso musicale del cantante siciliano. Il 5 giugno 2020 esce infatti I mortali, disco firmato a quattro mani con Colapesce, che vede la partecipazione anche di Carmen Consoli. Il rapporto con Colapesce si dimostra solido, tanto che i due scelgono di proporsi assieme alla 71esima edizione di Sanremo. La loro candidatura è accettata e nel dicembre 2020 viene annunciato che i due calcheranno assieme il palco dell'Ariston. A Sanremo 2021 presentano in duetto il brano Musica leggerissima.

Dimartino con Colapesce e Gianni Morandi

Vita privata di Dimartino

Riguardo la vita privata di Dimartino non si conoscono molti dettagli, se non il fatto che ha una figlia di nome Ninalou, alla quale ha scelto di dedicare il proprio album più romantico, Afrodite.