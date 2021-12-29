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Biografie

Mario Delpini

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Biografia

Mario Enrico Delpini nasce a Gallarate il 29 luglio 1951 da Antonio e Rosa Delpini, terzogenito di sei figli. È arcivescovo di Milano, ordinato da papa Francesco nel 2017, in sostituzione del cardinale Angelo Scola, dimessosi per raggiunti limiti di età. Monsignor Delpini è il 145º arcivescovo di Milano.

Mario Delpini

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La giovinezza e gli studi

Il giovane Mario Delpini frequenta le cinque classi delle elementari a Jerago, piccolo centro in provincia di Varese, dove la famiglia si è stabilita. Passa per le medie e il ginnasio nel Collegio De Filippi di Arona. Per gli studi classici si trasferisce nel Seminario di Venegono Inferiore (Varese), dove fra l’altro di pari passo compie gli studi di preparazione e formazione al sacerdozio.

Il 7 giugno 1975 è ordinato presbitero, nel Duomo di Milano, dal cardinale Giovanni Colombo.

Svolge attività didattica dal 1975 al 1987 nel seminario di Seveso e in quello di Venegono Inferiore. Si laurea nel frattempo in Lettere Classiche presso l’Università Cattolica del capoluogo lombardo. Nello stesso periodo, consegue la licenza presso la facoltà di Teologia per l’Italia Settentrionale di Milano.

Mario Delpini

All’Augustinianum di Roma, Mario Delpini consegue invece il diploma in Scienze Teologiche e Patristiche.

Gli anni '90 e 2000

Il cardinale Carlo Maria Martini, nel 1989 lo nomina Rettore del Seminario Minore. e nel 1993 Rettore del Quadriennio Teologico.

Nel 2000, Delpini riprende l’attività didattica come insegnante di Patrologia in seminario. Nello stesso anno, viene nominato Rettore maggiore dei Seminari di Milano.

Mario Delpini

Corre l’anno 2006, quando il cardinale Dionigi Tettamanzi nomina Mario Delpini vicario episcopale della zona pastorale VI di Melegnano. A fronte della nuova nomina, lascia a monsignor Giuseppe Maffi gli incarichi ricoperti in seminario.

Il 13 luglio 2007 papa Benedetto XVI lo nomina vescovo ausiliare di Milano e vescovo titolare di Stefaniaco (Albania). Ed è ancora il cardinale Tettamanzi a impartirgli l’ordinazione episcopale il 23 settembre nel Duomo di Milano.

Mario Delpini

Gli anni 2010: Mario Delpini arcivescovo di Milano

Nell’ambito della Conferenza Episcopale Lombarda ricopre dal 2007 al 2016 l’incarico di segretario. Ed è membro della Commissione Episcopale Italiana per il Clero e la Vita Consacrata.

Il cardinale Angelo Scola nel luglio del 2012, lo nomina suo Vicario generale.

Il 21 settembre 2014, sempre ad opera di Angelo Scola, diventa Vicario episcopale per la formazione permanente del clero. Il 7 luglio 2017 papa Francesco lo nomina arcivescovo di Milano.

A ricevere il suo successore in forma solenne, come da tradizione, il 24 settembre, è lo stesso cardinale Angelo Scola che, ha già preso congedo dalla sua diocesi, l’8 settembre.

Mario Delpini

Nell’ambito della cerimonia di investitura di Mario Delpini, l’Arciprete monsignor Borgonovo gli consegna la Croce capitolare di San Carlo.

Nello stesso contesto la Scuola Beato Angelico di Milano dona al nuovo arcivescovo una mitra (copricapo cerimoniale) particolare: su di essa sono riportati i nomi dei primi dodici santi vescovi di Milano, tra cui il patrono Sant'Ambrogio. I vescovi sono rappresentati con la scritta dei loro nomi e con altrettante gemme che fanno corona alla gemma più luminosa e centrale, che è la figura di Gesù.

Il novello arcivescovo durante la cerimonia d’insediamento, all’omelia, dice:

Chiedo a tutti la preghiera e l’incoraggiamento per portare questo Pallio.

Mario Delpini

E salutando in chiusura i presenti, ribadisce:

Aiutatemi in questo compito. Riscopriamo insieme la gioia di una Chiesa semplice e lieta.

A Jerago con Orago, la piccola cittadina del varesotto che lo ha visto fanciullo, avvengono grandi festeggiamenti. Don Remo Ciapparella, parroco della locale parrocchia, non manca di sottolineare la semplicità di Delpini:

Quando lo invitiamo a celebrare dobbiamo insistere perché l’arcivescovo indossi la mitra.

E un suo vecchio compagno di scuola, commosso, ricorda i tempi del liceo, tra versioni di greco, sana goliardia, e il profondo gusto dell’ironia dell’arcivescovo.

Nell’estate del 2018, papa Francesco, nomina Mario Delpini, membro della XV assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi.

E dal 3 al 28 ottobre dello stesso anno, in Vaticano, l’arcivescovo milanese, sviluppa il tema del sinodo: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale.

Gli anni 2020

Ad Annamaria Braccini del periodico Famiglia Cristiana, in occasione dell’intervista rilasciata per i suoi 70 anni, Mario Delpini ha detto che vorrebbe:

Una diocesi unita, libera e lieta.

Il suo giudizio è positivo, scrive la Braccini, anche per quanto riguarda Milano che l’arcivescovo definisce attraverso tre aggettivi lapidari: «operosa, generosa, triste».

Triste, per come è stata colpita dalla pandemia, ma anche per una sorta – e qui torna uno dei fili conduttori dell’intero episcopato delpiniano – di «lamento continuo» che occorre eliminare dall’agenda ecclesiale, sociale, politica.

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A fine intervista, alla domanda su quale sia il «sogno» del presule ambrosiano, la risposta è diretta:

Vorrei che una mattina tutti noi ci svegliassimo, scoprendo che dal vocabolario sono state abolite le parole del lamento.

All'inizio della pandemia di COVID-19, nel marzo del 2020, l’arcivescovo sale sulla terrazza del Duomo e chiede l’intercessione della Madonnina. Il gesto abbastanza singolare non manca di destare grande attenzione presso l’opinione pubblica, e Fabio Fazio, lo invita in tv per ben due volte a Che tempo che fa.

Negli anni 2020-2021, per rispondere all’emergenza creata dalla pandemia, durante l’Avvento e la Quaresima, l'arcivescovo Delpini crea un appuntamento giornaliero alle 20.32 sui canali sociali diocesani. Tre minuti di preghiera insieme ai fedeli.

Mario Delpini dal 9 gennaio 2022 fino alla fine di settembre aprirà una visita pastorale alla città di Milano.

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