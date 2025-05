Biografia • Non solo Hugh

Attrice, modella e produttrice cinematografica era fino a poco tempo fa conosciuta soprattutto come la compagna del più celebre attore inglese Hugh Grant. Con il tempo Elizabeth Hurley si è fatta le ossa e ha saputo ritagliarsi uno spazio tutto suo.

Figlia di un ufficiale dell'esercito e di un'insegnante, Elizabeth è nata a Basingstoke, nell'Hampshire (Inghilterra), il 10 giugno 1965. Dopo aver studiato in una scuola cattolica, a dodici anni, è entrata in collegio con l'intenzione di diventare una ballerina. Dopo meno di un anno è tornata a vivere con i suoi, e in seguito ha vinto una borsa di studio che le ha permesso di frequentare i corsi di danza e teatro del London Studio Centre, fino ad entrare in un gruppo di sole donne, le "Vestal Virgins", che la introducono nel complesso e affascinante mondo del teatro.

Elizabeth ha però una caratteristica che non può non sfruttare in senso più "commerciale", ossia la straordinaria bellezza. Una "marcia in più" che le permette decisamente di spiccare fra tanti anonimi volti. Così nel 1987 fa il suo debutto cinematografico nel film "Aria" e interpreta Claire Clairmont in "Remando al viento", di Gonzalo Suárez. Il protagonista del film di Suárez è Hugh Grant, l'inglesino finto-fragile che già in quell'occasione sfodera il suo repertorio espressivo fatto di incertezza e sbattimento di ciglia.

Fra i due nasce l'attrazione fatale che li porterà a instaurare una relazione fra le più turbolente della storia del cinema inglese. Una sequela di alti e bassi, conditi da rotture drammatiche e appassionati ritorni, che farà la gioia dei tabloid di tutto il mondo. Soprattutto quando Hugh, non contento delle mitologiche bellezze della compagna, viene pescato dalla polizia di Los Angeles in compagnia di una non proprio angelica prostituta. Roba da sprofondare sotto terra. E infatti Hugh per un bel pezzo esce dalle scene, così come la sua compagna, trascinata involontariamente nel vortice dello scandalo. L'aria di crisi fra i due, a quel punto, è quasi irrespirabile. Invece Elizabeth, comprensiva, lo perdona e le cose tornano (quasi) come prima.

Dopo la burrasca, comunque, Hugh gira quello che forse è il suo film di maggior successo, "Quattro matrimoni e un funerale", la commedia che lo trasforma in una vera star. Si esalta e fonda una casa di produzione cinematografica, la Simian Film (in società con la Castle Rock Entertainment), ma senza dimenticare di coinvolgere la moglie, che gli resta accanto perlomeno negli affari.

La Hurley intanto diventata anche testimonial dell'Estée Lauder comincia a lavorare più intensamente a Hollywood, la Mecca del cinema per ogni attore, il punto di arrivo, il sogno di tutti. Nel 1997, è con Mike Myers in "Austin Powers ? Il controspione" mentre due anni dopo impersona nuovamente Mrs. Vanessa Kensington Powers nel sequel "Austin Powers - La spia che ci provava" (che vede tra i protagonisti anche la bella Heather Graham). Pellicole non memorabili e di dubbio gusto, ma che registrano buoni successi ai botteghini.

Fortunatamente, forse dopo una sana analisi di coscienza, Elizabeth si dà a produzioni più intelligenti, come "Ed tv" di Ron Howard, il remake di "Il mio amico il diavolo" diretto da Harold Ramis, e soprattutto il thriller-capolavoro di Kathryn Bigelow "Il mistero dell'acqua" (2000).

In seguito, la vedremo impegnata in "Double Whammy" con Steve Buscemi e in "Servicing Sarah" con Matthew Perry. Dopo gli affanni sentimentali sopportati con Hugh Grant, la statuaria Liz sembra che di recente abbia trovato l'agognata stabilità con un altro uomo: il ricchissimo produttore Steve Bing.