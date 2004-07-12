Joe Satriani
Biografia • Sei corde extraterrestri
Genio assoluto della chitarra elettrica, Joe Satriani è uno dei chitarristi tecnicamente più preparati e universalmente acclamati dell'era moderna.
Nato il 15 luglio 1956 a Westbury, NY, Satriani inizia a suonare all'età di quattordici anni ispirato, anzi letteralmente fulminato sulla via di Damasco, dalla musica di Jimi Hendrix. Con i suoni e le gesta dell'inimitabile eroe indiano-metropolitano in testa si getta a capofitto nelle sudate carte dello studio intenso e disperato, acquisendo in breve tempo un notevole bagaglio tecnico. Il talento c'è e si vede fin da subito.
Compie passi da gigante: ad un alunno normale servirebbe il triplo del tempo; crea, compone e improvvisa sui dischi della sua collezione lasciando sbalorditi parenti e amici, pochi fortunati ascoltatori di allora.
Diventa un piccolo maestro e dà lezioni di chitarra. Ad un certo punto, fra i suoi allievi si presenta un certo Steve Vai e fra i due ... è amore a prima vista. Il buon Steve non è meno talentuso e genialoide del maestro. Alla fine degli anni '70 Joe si trasferisce in California, dove continua ad insegnare e plasmare musicisti divenuti in seguito vere e proprie stelle delle sei corde negli stili più diversi. Dalla fucina-Satriani sono usciti mostri sacri quali Kirk Hammett (Metallica), Larry LaLonde (Primus), David Bryson (Counting Crows), e il musicista Jazz Fusion Charlie Hunter.
Ma Joe Satriani non è solo uno straordinario didatta ma anche un grande musicista. Un musicista completo ed eclettico, che ha imposto un suo stile, proprie concezioni e che ha sfornato sempre ottima musica. Le tappe della sua carriera in questa direzione prendono il via nei primi anni '80, quando segue in tour il gruppo di Greg Kihn, per poi pubblicare a sue spese l'EP omonimo del 1984. Alla fine degli anni '80 esce il suo primo album, intitolato "Not of this earth", che suscita il plauso dell'intera comunità rock. La sua consacrazione come compositore e straordinario chitarrista avviene con il pluri premiato "Surfing with the alien" del 1987, tanto che anche Mick Jagger, un personaggio sicuramente molto distante dall'enigmatico chitarrista, lo vuole con sé nel suo tour australiano e giapponese.
Nel 1988 pubblica l'EP "Dreaming # 11", che combina brani in studio e brani live. È del 1989 il suo terzo album "Flying in a blue dream" che segna anche il suo debutto alla voce. La carriera di Joe Satriani ha un'altra impennata grazie alla partecipazione di un suo brano nella colonna sonora del film "Say anything" di Cameron Crowe. L'inizio degli anni '90 vede Satriani creare la sua personale linea di chitarre, tutte prodotte dalla casa Ibanez.
Nel 1992 pubblica il bellissimo "The extremist", cui fa seguito il doppio "Time machine" (disco live più disco in studio) del 1993. Nel 1994 è in tour con i "dinosauri" del rock, Deep Purple. Seguono altri due album: l'omonimo "Joe Satriani" del 1995 e "Crystal Planet" del 1998.
Nell'ottobre del 1996 inizia il celeberrimo "G3 Tour" (G3 è la contrazione di Three Guitars) che vede Joe Satriani insieme a Steve Vai ed Eric Johnson. L'enorme successo sia discografico che di pubblico diventa un evento che si ripeterà con diverse formazioni. I vari 'trio', oltre a Joe Satriani (promotore del progetto) e Steve Vai, si vedranno composti anche da altri mostri sacri della chitarra elettrica moderna quali John Petrucci (Dream Theater) e Yngwie Malmsteen.
Nel 2000 pubblica "Engines of creation", candidato al Grammy e l'anno seguente "Live in S. Francisco". Del 2002 è l'album "Strange beautiful music".
È la musica a cambiare il tuo umore, non il contrario.
Durante la sua carriera Satriani ha collaborato con moltissimi artisti tra cui Blue Oyster Cult, Alice Cooper, Stuart Hamm, Pat Martino e Spinal Tap.
Molte delle sue melodie sono spesso prese in considerazione per diventare colonne sonore di spot e trasmissioni televisive in tutto il mondo.
Gli altri suoi dischi degli anni 2000 e 2010 sono "Is there love in space?" (2004), "Super Colossal" (2006), "Professor Satchafunkilus and the Musterion of Rock" (2008) e "Black Swans and Wormhole Wizards" (2010), "Unstoppable Momentum" (2013), "Shockwave Supernova" (2015), "What Happens Next" (2018).
Frasi di Joe Satriani
Un nuovo disco [...] è l’inizio di un percorso. Poi, durante i tour, riproponendo le canzoni, impari a conoscerle meglio, le scopri, anche se le hai composte tu. Quindi non puoi impedire che un pezzo, specialmente se strumentale come quelli di cui stiamo parlando noi, finisca per avere qualche modifica nel modo stesso in cui è suonato. Però è sicuramente importante comporre in modo che il pezzo funzioni dal vivo, lasciando poi che esso appunto cresca e si evolva durante l’attività concertistica.
Il G3 è un evento assolutamente fantastico. Non riesco a pensare ad un’altra occasione dove ritrovarsi per celebrare quel grande strumento che è la chitarra. [...] E’ il posto più prestigioso dove mostrare al pubblico la propria tecnica, e quindi è artisticamente significativo per me, è uno dei concerti più importanti ai quali suonare. Ma è certo anche un’occasione che mi fa divertire parecchio.
[Unstoppable Momentum] E’ la forza che mi spinge ad impegnarmi per migliorare costantemente in quello che faccio. Musicalmente, è la forza che mi spinge a impegnarmi nel suonare il mio strumento, la chitarra, raggiungendo sempre nuovi livelli, migliorandomi di continuo. Non è una forza fisica, reale, è una forza che risiede dentro di me, un ‘momento inarrestabile’ che continua a farmi muovere e progredire.
Ci sono state molte bellissime delusioni: e dico bellissime perché vincere non ti insegna niente. E’ nel perdere che si impara molto su se stessi e su quello che si fa. Devo proprio dire alle persone che il vero successo in una carriera musicale è l’essere accettati dalla fan-base. I Beatles, gli Stones e Jimi Hendrix non hanno mai vinto un premio, ma sono ben lontani dall’essere morti o dimenticati dalla gente.
Solitamente, i miei dischi sono piuttosto vari, mi piace mescolare le cose il più possibile. La mia musica cerca di raccontare storie diverse, varie esperienze che ho avuto nella mia vita e ho tentato di fare musica che la gente potesse trovare d’ispirazione, che potesse elevare gli spiriti.
Penso che ci siano troppi chitarristi al mondo che in questo momento sono i migliori. Ci sono troppi “migliori”. [...] La gente mi pone spesso la domanda e sembrano molto interessati a capire chi sia il migliore, e io onestamente non so cosa rispondere.
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Biografieonline non ha contatti diretti con Joe Satriani. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Joe Satriani.
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