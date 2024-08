Biografia

Belén Rodriguez (il cui nome completo è María Belén Rodríguez) nasce nella città di Buenos Aires (Argentina) il 20 settembre 1984 dove inizia la sua carriera lavorativa a diciassette anni, come modella.

Consegue il diploma presso un liceo artistico di Buenos Aires nell'anno 2003; in seguito si iscrive alla Facoltà di Scienze della comunicazione e dello spettacolo dell'Università della capitale.

Belen Rodríguez

Da sempre sogna comunque di poter lavorare nella moda e nello spettacolo. Questi sono anni fondamentali per il lancio della sua carriera. Nonostante sui rotocalchi rosa le sue foto riempiano le pagine Belen è ancora poco conosciuta rispetto alle sue colleghe. Nonostante le sue origini napoletane, la bella argentina arriva in Italia con un permesso di soggiorno che le permette solamente di fare la modella: non ha il pass per lavorare in televisione e forse è solo questo il motivo per cui non concretizza subito la sua figura nel mondo dello show-biz.

Belen Rodriguez in Italia

Dopo un anno passato in Italia viene notata da un agente televisivo ma le parti che le vengono proposte sono quelle di gatta nera alla trasmissione "Mercante in fiera" (Italia Uno), la schedina a "Quelli del calcio" (Rai Due), la primadonna a "Controcampo", ecc.

I provini vanno bene, ma poi tutto sfuma perché mancano i termini di garanzia contrattuale. Quando finalmente viene confermata, il permesso di soggiorno di Belen è scaduto, così vede sfumare molti contratti per la televisione.

Più che per qualche comparsata in TV, Belen Rodriguez pare acquisire notorietà grazie alla sua relazione con il calciatore milanista Marco Borriello (di due anni più vecchio), confermando l'abbinata bella-campione sportivo.

L'esperienza di modella

Belen era sbarcata in Italia grazie all'agenzia di modelle "Elite", che in Argentina ha fatto un casting dove si sono presentate cinquemila ragazze; di quella moltitudine ne sono state scelte solo quindici tra cui la bella Belen. Da qui la pubblicità ed i molti casting di intimo e costumi da bagno le hanno aperto le porte per tutte le passerelle.

Belen un po' per dono di natura un po' perché da sempre coltiva la passione per la moda e le sfilate, raggiunge in pochi anni anni discreti traguardi, come quello di diventare testimonial ufficiale della Yamamay nel 2005. Posa poi per il catalogo dell'importante casa di lingerie. L'anno si conclude alla grande, posando per il mensile "Fox Uomo" che le dedica un servizio fotografico e la copertina del numero di dicembre.

Il 2006 è caratterizzato dalla preparazione del celebre calendario, che uscirà solo in quest'anno, per la ditta FER. Belen Rodriguez viene fotografata da Luca Cattoretti che la ritrae abilmente mostrando le sue generose curve in un contesto marino, esaltandone la sensualità e la sua conturbante bellezza. Questa opportunità diventa un vero trampolino di lancio per approdare sugli schermi di Rai Tre nel 2007, anno in cui esordisce in televisione conducendo con Taiyo Yamanouchi la seconda edizione del programma comico "La Tintoria" in seconda serata, in sostituzione di Carolina Marconi. Conduce poi "Circo di Parigi" e "Il Circo Massimo Show" con Fabrizio Frizzi, sempre su Rai Tre. Poi il suo volto si diffonde per l'etere grazie al suo ruolo di donna dei sogni, accanto ai protagonisti Christian De Sica ed Elisabetta Canalis nello spot TIM.

La fama

Modesta di animo, Belen sembra non essere la classica "pantera" arrampicatrice sociale, piuttosto la classica ragazza della porta accanto. Non si vede bella e non si atteggia da grande star, ma soprattutto non crede che basti avere un bel corpo per fare cinema. Guardando i bollenti scatti dei suoi super sexy calendari (nel 2007 per Maxim, nel 2008 per Matrix) risulta però molto difficile pensare che Belen Rodriguez sia, una volta lontana dai riflettori, una ragazza acqua e sapone come ce ne sono tante in giro con la convinzione che non ci si possa improvvisare, come fanno invece in tante.

Segni particolari, due tatuaggi: una farfalla e una luna con due stelline (fatto uguale identico a sua sorella).

Nel 2008 diventa inviata del programma comico di Rai Due "Pirati" con Marco Cocci e Selvaggia Lucarelli; segna il suo esordio come cantante incidendo un singolo con Nek. Nel mese di settembre è una delle concorrenti della sesta edizione de "L'isola dei famosi", condotta da Simona Ventura: arriverà fino in fondo rischiando di vincere il gioco, che però andrà a Vladimir Luxuria.

La storia con Fabrizio Corona

Il 2009 si rivela un anno di consacrazione, tra partecipazioni televisive e spot pubblicitari di grande diffusione. A completare la ricetta c'è anche il nuovo fidanzato, Fabrizio Corona. Dopo diversi tira e molla la relazione con Corona però finisce nell'estate dell'anno seguente.

L'esperienza di attrice

La sua immagine di personaggio pubblico vince e convince: a testimoniarlo sono le numerose campagne pubblicitarie dedicate all'operatore telefonico mobile TIM, la partecipazione nel cast del cinepanettone "Natale in Sudafrica", ma anche i dati di marketing che la incoronano prima personaggio femminile più ammirato dai giovani e poi personaggio famoso più cercato in rete. Non a caso Belen viene scelta per il Festival di Sanremo del 2011: insieme a Elisabetta Canalis affianca il designato conduttore Gianni Morandi.

Nel mese di aprile esce al cinema una commedia d'autore, il cui titolo è "Se sei così, ti dico sì" per la regia di Eugenio Cappuccio, in cui Belen è protagonista insieme a Emilio Solfrizzi. Poco tempo dopo (all'inizio di novembre) fa sapere di essere in dolce attesa di un figlio, dal suo compagno Fabrizio Corona.

Gli anni 2010

Nel 2009 presenta l'undicesima edizione di Scherzi a parte insieme a Claudio Amendola e Teo Mammucari e, con Mammucari, Sarabanda. Tra il 2010 e il 2011 è ospite in molti programmi (tra cui il Chiambretti Night, il Grande Fratello e Paperissima) e si segnala la conduzione del Festival di Sanremo 2011 insieme a Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis.

Nel corso del 2011 ha firmato un contratto di esclusiva con Mediaset, conducendo in seguito, tra gli altri, Colorado e la terza edizione di Italia's Got Talent.

Al di fuori delle reti Mediaset, nel 2015 è stata ospite anche del talk show di LA7 Announo e della serata-evento Andrea Bocelli - Il mio cinema, in onda su Rai 1 con la conduzione di Massimo Giletti.

Ha recitato nel film del 2015 "Non c'è 2 senza te", di Massimo Cappelli.

Stilista e imprenditrice

Nel 2011 ha prodotto e commercializzato due linee di profumi. Il debutto come stilista risale al 2013, quando il brand di abbigliamento Imperfect disegna con la sorella la linea moda 2013-2014. Con la sorella Cecilia Rodríguez ha disegnato costumi da bagno anche per il proprio marchio Me Fui.

Belen con la sorella Cecilia

A Milano con il compagno Stefano De Martino nel 2014 ha fondato la catena di negozi di abbigliamento 4store e nel giugno 2015 ha aperto un ristorante con altri soci, tra cui Joe Bastianich.

Vita privata

È stata legata, tra il 2004 e il 2008, a Marco Borriello; tra il 2009 e il 2012, a Fabrizio Corona; nell'aprile del 2012 si è fidanzata con Stefano De Martino, sposandolo il 20 settembre 2013. Il 9 aprile 2013 è nato il primogenito della coppia, Santiago De Martino. Nel 2015, con un comunicato stampa ha annunciato la fine della relazione con Stefano De Martino. Nel 2016 intraprende una relazione con il motociclista Andrea Iannone, di cinque anni più giovane. La love story con il pilota finisce però nel novembre del 2017.

Nel 2021 è di nuovo incinta. La figlia che nascerà si chiamerà Luna Marie: il padre e suo nuovo compagno è il modello e influencer Antonino Spinalbese.

Alla fine del mese di agosto il suo nuovo compagno è Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano di 5 anni più giovane.