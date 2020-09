Biografia

Kimberly Noel "Kim" Kardashian nasce il 21 ottobre 1980. Il padre è armeno, la madre è di origini scozzesi e olandesi. Il padre Robert Kardashian è conosciuto per essere stato l'avvocato di O. J. Simpson durante il suo processo per assassinio del 2003.

Nel 2006 prende parte in due episodi della serie televisiva "Beyond the Break", e nel dicembre 2007 posa nuda su Playboy, ma è solo grazie al reality show "Al passo con i Kardashian" (Keeping Up with the Kardashian) che Kim Kardashian diventa celebre al grande pubblico.

Il reality show va in onda su "E!"; la trama ruota intorno alla vita della famiglia Kardashian, e va in onda per tre edizioni sino al 2009.

Nel 2008 ha recitato con Carmen Electra nel film "Disaster Movie". In seguito Kim compare anche nella serie "E alla fine arriva mamma!" e partecipa al reality "Dancing with the Stars".

Nel 2000 sposa il produttore musicale Damon Thomas, dal quale divorzia nel 2004. Dal 2007 è legata sentimentalmente al giocatore della NFL Reggie Bush. Nello stesso anno, un video amatoriale pornografico che la Kardashian aveva realizzato con il suo ex-fidanzato, il cantante Ray J, è stato messo in vendita dalla Vivid Entertainments, contro la volontà dei due protagonisti, e contro cui la Kardashian ha intentato causa, arrivando poi a un accordo per 5 milioni di dollari.

Il 20 agosto 2011 si unisce nuovamente in matrimonio: il nuovo fortunato marito è il cestista NBA Kris Humphries. Nello stesso periodo Kim Kardashian pubblica il suo singolo di debutto "Jam (Turn It Up)", il cui ricavato viene devoluto in beneficenza. Dopo poco più di due mesi dalle nozze anche questo matrimonio finisce.

Nel 2012 inizia una relazione con il rapper Kanye West. Quest'ultimo, durante un suo concerto, il 30 dicembre 2012 annuncia la gravidanza della compagna. Kim Kardashian diventa mamma il 15 giugno 2013 quando dà alla luce la bimba North. Kim e Kanye West si uniscono in matrimonio l'anno successivo, il 24 maggio 2014, celebrando la cerimonia a Firenze, presso il Forte Belvedere. Il 5 dicembre 2015, dalla coppia nasce il secondo figlio, Saint West.