Biografia • Melodie di spezia rara

Malika Ayane nasce a Milano il 31 gennaio 1984 da padre marocchino e madre italiana. La sua formazione musicale ha inizio al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano dove dal 1995 al 2001 studia Violoncello. Parallelamente, fa parte dell'ensemble del Coro di Voci Bianche del Teatro Alia Scala in cui, oltre al ruolo di corista, esegue spesso parti da solista.

Già mamma dal 2005 di una figlia (di nome Mia), nel 2007 Malika incontra Caterina Caselli la quale da subito vede in lei una personalità artistica con uno stile originale e fresco.

Paolo Conte per definire il suo stile e la sua voce dice: "II colore di questa voce è un arancione scuro che sa di spezia amara e rara".

Malika inizia a lavorare al suo primo progetto discografico che vede la luce nell'autunno del 2008 e si intftola "Malika Ayane".

L'album, un progetto di Caterina Caselli Sugar, è un crocevia di talenti: il produttore e arrangiatore Ferdinando Arnò (autore e compositore di tutte le musiche e di quasi tutti i testi, ad eccezione di "Fandango"), Pacifico (che è autore di due brani "Sospesa" e "Contro vento"), Giuliano Sangiorgi (dei Negramaro, autore di "Perfetta") e il Maestro Paolo Conte, che regala a Malika un brano inedito, "Fandango".

Malika è co-autrice di due brani: "Briciole" e "II Giardino dei Salici".

II disco si avvale dei contributi artistici di alcuni importanti nomi dell'ambiente musicale internazionale: Tom Elmhirst (Amy Winehouse, Adele, Lily Allen, Moby, Maroon5 & Mary J. Blige...) che ha missato la maggior parte dei brani, Tony Cousins (Massive Attack, Peter Gabriel, Robbie Williams...), che ha masterizzato l'album ai "Metropolis studios" di Londra, e Vincent Mendoza (Bjork, Joni Mitchell...), che ha curato l'arrangiamento dell'orchestra nei brani "II giardino dei salici" e "Perfetta".

La pubblicazione dell'album è preceduta dal successo radiofonico del singolo "Soulwaver", ancor più noto nella sua versione italiana "Sospesa", che vede la partecipazione di Pacifico. Consacrazione e popolarità di Malika Ayane arrivano con "Feeling Better" (che rimane ai vertici dei brani più trasmessi dalle radio per oltre quattro mesi, un vero e proprio record per un'artista emergente) e con la calorosa accoglienza della critica musicale che titola: "È rata una voce. Malika Ayane con una melodia ha stregato Paolo Conte" (Gino Castaldo, Repubblica).

"Feeling Better" diventa un tormentone e il suo videoclip va in alta rotazione su tutti i principali network musicali.

Nel 2009 Malika Ayane presenta al Festival di Sanremo il brano "Come foglie" (testo e musica di Giuliano Sangiorgi). Scrive poi il brano "Dopo di me" per Valerio Scanu, concorrente dell'VIII edizione di Amici di Maria De Filippi. Malika torna ancora al teatro Ariston, al 60° Festival di Sanremo, con la canzone "Ricomincio da qui".

Nel 2015 torna a Sanremo presentando la canzone "Adesso è qui".

Nel 2019 è tra i giudici della XIII edizione di X Factor - programma musicale talent show - in onda su Sky. Insieme a lei, oltre all'inossidabile Mara Maionchi, ci sono anche i colleghi Samuel Romano e Sfera Ebbasta. Torna sul palco dell'Ariston per l'edizione di Sanremo 2021, portando in gara la canzone "Ti piaci così".