Biografia • Una nuova era del lavoro

Elsa Maria Fornero nasce a San Carlo Canavese (Torino) il giorno 7 maggio 1948. Prima di diventare nota al grande pubblico nel ruolo di Ministro del Lavoro (alla fine del 2011) è stata professore ordinario di Economia politica presso la Facoltà di Economia dell'Università di Torino, insegnando Macroeconomia ed Economia del risparmio, della previdenza e dei fondi pensione. Le sue ricerche scientifiche in ambito economico e finanziaro trovano approfondimento nei sistemi previdenziali, sia pubblici che privati, nelle riforme previdenziali; tra gli altri importanti suoi temi di studio vi sono l'invecchiamento della popolazione, le scelte di pensionamento, il risparmio delle famiglie e le assicurazioni sulla vita.

Nella sua lunga e prestiogiosa carriera accademica Elsa Fornero ha ricoperto numerosi ruoli di rilievo e ricevuto numerosi riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale: è stata Coordinatore Scientifico del CeRP (Centre for Research on Pensions and Welfare Policies, Collegio Carlo Alberto), Honorary Fellow del Collegio Carlo Alberto, Membro del Collegio Docenti del Dottorato in Scienze Economiche dell'Università di Torino e del dottorato in Social Protection Policy presso la Maastricht Graduate School of Governance (Università di Maastricht), di cui è stata anche docente; membro del Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale, costituito presso il Ministero del Welfare, membro del Comitato Scientifico dell'Observatoire de l'Epargne Européenne (Parigi), membro del comitato editoriale della Rivista Italiana degli Economisti; ha collaborato anche come editorialista per il quotidiano economico e finanziario "Il Sole 24 ore".

In campo civico dal 1993 al 1998 è stata consigliere comunale per il Comune di Torino, eletta con la lista "Alleanza per Torino".

Elsa Fornero è stata Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo (2010-2011), Vice Presidente della Compagnia di Sanpaolo (2008-2010), membro del Consiglio direttivo della Società Italiana degli Economisti (2005-2007), membro del Comitato Scientifico di Confindustria (2005-2006), membro della commissione di esperti valutatori presso la World Bank (2003-2004), con l'incarico di valutare il ruolo di assistenza svolto dalla Banca nell'attuazione delle riforme previdenziali di paesi con economie di transizione, membro della commissione di esperti della Task Force su "Portability of Pension Rights and Taxation of Pension Schemes in the EU" costituita presso il CEPS (Center for European Policy Studies), Bruxelles (2001-2003), membro della Commissione Ministeriale di esperti indipendenti per la verifica previdenziale (2001), e componente del Comitato Scientifico del Mefop (2000-2003).

Tra i riconoscimenti ricevuti in carriera vi sono il Premio Saint Vincent per l'Economia, ricevuto ex aequo con Ignazio Musu nel 2001; il Premio INA-Accademia dei Lincei per gli studi in materia assicurativa, ricevuto (ex aequo con Olivia Mitchell nel 2003; il premio "La Mela d'Oro" dalla Fondazione Marisa Bellisario dedicato a "Donne innovazione e capitale umano" nel 2011.

In campo governativo, a livello nazionale, il 16 novembre 2011 viene nominata ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità, del governo Mario Monti. È la seconda donna nella storia della Repubblica Italiana (dopo Tina Anselmi) a ricoprire questo incarico. È molto noto un episodio mediatico che ha visto il neo ministro dare di sé un'immagine molto umana, sicuramente lontana dalle immagini abituali dei politici precedenti: chiamata, come tutta la squadra di governo, a operare una significativa manovra di tagli, alla presentazione alla stampa avvenuta all'inizio del mese di dicembre 2011, Elsa Fornero si commuove nel suo discorso di presentazione, interrompendolo a causa delle proprie lacrime. Inizia proprio con le parole:

...i vincoli finanziari oggi sono severissimi: nessuna riforma nell'anno della sua introduzione da risparmi. È un meccanismo lungo. E allora abbiamo dovuto, e ci è costato anche psicologicamente, chiedere un sacrificio...

senza però terminare la frase, che si voleva riferire al blocco della perequazione delle pensioni.

Elsa Fornero è sposata con l'economista Mario Deaglio; ha una figlia, Silvia Deaglio, nata nel 1975 e anch'ella insegnante presso l'Università di Torino.