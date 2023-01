Biografia • L'aforisma al microscopio

Di origine ebraica, Gabriel Laub nasce in un paese della Polonia chiamato Bochnia, il 24 ottobre 1928. Perseguitato a causa delle sue origini, nel 1939 lo scrittore è costretto a lasciare Cracovia e raggiungere l'Unione Sovietica con i genitori. Qui viene catturato e deportato, trascorrendo parecchio tempo internato tra i monti Urali.

Nel 1946 si trasferisce a Praga, la città nella quale studia e lavora come editore, giornalista e scrittore. Oltre ad essere un apprezzato scrittore satirico, autore di aforismi ironici e irriverenti, Laub è anche un umorista sagace. Una delle caratteristiche che fanno di Laub un bravissimo autore è quella di comporre le sue opere in due lingue: tedesco ed ebraico.

Qualche tempo prima di lasciare Praga per raggiungere la città di Amburgo, nel 1967 pubblica un libro di aforismi in lingua ceca, mentre tutti gli altri suoi libri sono scritti e pubblicati in tedesco. Nel 1986 viene appunto pubblicata una raccolta di aforismi in lingua tedesca. Ad Amburgo Laub collabora con emittenti televisive e con la carta stampata.

Gabriel Laub è un aforista contemporaneo, e come tale più volte si chiede su quale sia la funzione dell'aforisma nell'ambito della letteratura. Si tratta infatti di un genere abbastanza inusuale, poco "battuto" dai critici, dagli editori e dalle collane editoriali. Nelle università e nelle scuole, poi, questo genere viene quasi del tutto ignorato! È piuttosto difficile, infatti, trovare studi critici e recensioni su aforismi ed autori degli stessi.

Gabriel Laub scrive, all'interno di un suo libro, un "Piccolo trattato sugli aforismi", soffermandosi ad analizzare la nascita e lo sviluppo dell'aforisma come genere letterario. Tra gli aforismi utilizzati dall'autore per descrivere questo particolare genere di scrittura vi è: "l'aforisma viene molto apprezzato perchè contiene una mezza verità, cioè una percentuale non indifferente".

Gabriel Laub è inoltre bravo nel cogliere la novità dell'aforisma rispetto ad altre forme di espressione. Dice infatti che: "Non lo si mette da parte prima di averlo letto tutto".

Dopo la morte, avvenuta il 3 febbraio 1998 ad Amburgo (Germania), il corpo dello scrittore polacco viene portato nello stato di Israele per la sepoltura.

La raccolta di aforismi di Laub è molto ricca, e affronta varie tematiche. Ci sono alcuni aforismi riguardanti l'amore e l'amicizia. "La massima forma d'egoismo è l'amore. Non amiamo i nostri partner, ma soltanto la loro capacità di amare noi"; o ancora: "Uno stupido è un idiota che non ha fatto carriera".

Tra le opere di Laub ci sono anche alcuni romanzi scritti con stile satirico sulle varie situazioni della vita quotidiana. Gli aforismi di Gabriel Laub sono senz'altro i più conosciuti, mentre nel web si trova ben poco della vita e della produzione letteraria di questo autore polacco, che invece sembra parecchio arguto e anticipatore dei tempi moderni, quando afferma che "la carriera di molte attrici è cominciata con un ruolo nella vita di un regista". Come non giudicare questo ed altri suoi aforismi assolutamente "illuminanti"?