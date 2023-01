Biografia

Lara Comi nasce il 18 febbraio del 1983 a Garbagnate Milanese, a nord di Milano. Nel 2002 diventa portavoce di Forza Italia a Saronno, città del Varesotto: manterrà la carica fino al 2005. Nel frattempo si iscrive all'Università Cattolica di Milano, dove si laurea con lode in Scienze Economiche, e diventa assistente di Mariastella Gelmini. Nominata a soli ventuno anni coordinatrice di Forza Italia Giovani in Lombardia, nel 2007 ottiene in Bocconi la laurea magistrale in Economia dei Mercati Internazionali e delle Nuove Tecnologie.

In seguito, Lara Comi frequenta a Montecatini Terme la Summer School di alta formazione politica. La carriera lavorativa e quella politica vanno di pari passo: da un lato svolge un tirocinio presso Beiersdorf Italia e il consolato uruguayano nel nostro Paese (oltre a essere brand manager di Giochi Preziosi); dall'altro lato, nel 2008, viene candidata nel collegio Lombardia 1 alla Camera dei Deputati. Non riesce, comunque, a entrare in Parlamento, risultando terza non eletta.

L'anno successivo, tuttavia, Lara Comi si rifà, presentandosi alle elezioni europee del 2009 per il Popolo della Libertà, nuovo partito di Berlusconi, e venendo eletta con 63.158 preferenze nella circoscrizione Nord-Ovest. La ragazza lombarda, dunque, diventa la più giovane rappresentante italiana del Partito Popolare Europeo, all'interno del quale viene nominata coordinatrice dei giovani deputati. All'EuroParlamento è membro del gruppo SINGLE-SEAT, e registra nelle sessioni plenarie l'89 % di presenze.

Vicepresidente della commissione IMCO (mercato interno e protezione consumatori), è relatrice del regolamento sulla protezione dei dati, sulla sicurezza generale dei prodotti, sulla denominazione dei prodotti tessili e sulla Standardizzazione Europea; inoltre, è membro della Delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare UE-Russia, membro della Delegazione all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana e membro della Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Messico.

Membro sostituto della Commissione ITRE (industria, energia e ricerca), e fondatrice di "On the beach", working group che si concentra sulle concessioni marittime del demanio, è anche vicepresidente di un altro working group, "E-commerce". Nel 2011 viene nominata presidente del gruppo "Donne del Pdl" della provincia di Varese, cui l'anno successivo fa seguito la carica di coordinatrice di partito provinciale: già vice-coordinatrice del Pdl lombardo, Lara Comi diventa così il primo coordinatore donna in regione.

Nel 2012 la testata "The Parliament Magazine" le assegna un MEP Award in qualità di migliore europarlamentare in relazione ai temi del mercato interno e della protezione dei consumatori. In seguito, viene scelta da Barack Obama per prendere parte a "Current U.S. Social Political and Economic Issues for Young European Leaders", progetto che rientra nell'"International Visitor Leadership Program". L'anno successivo, invece, a Vilnius, capitale della Lituania, ottiene la carica di co-presidente della Commissione sviluppo sostenibile, ambiente, politica energetica, ricerca, innovazione e tecnologia di Eurolat, Assemblea parlamentare mista euro-latinoamericana.

Nel novembre del 2013, in seguito all'alluvione che colpisce la Sardegna, finisce nel mirino dei media a causa di alcune dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione tv di Raitre "Agorà", durante la quale sembra attribuire la colpa di alcuni decessi alla sola irresponsabilità delle vittime.

Lara Comi nella seconda metà degli anni 2010

Nel 2017, per aver assunto la madre come sua assistente dal 2009 al 2010, gli organi di controllo del Parlamento Europeo rilevano da parte sua una violazione di specifiche norme europee (modificate proprio nel corso del 2009) che vietano ai parlamentari di reclutare parenti. [Fonte: Wikipedia]

Nel maggio 2019 viene indagata per finanziamento illecito: avrebbe ricevuto 31mila euro da Marco Bonometti, leader di Confindustria Lombardia, per una consulenza. A seguito di un filone di un'inchiesta denominata "Mensa dei poveri", nel mese di novembre viene arrestata per accuse a vario titolo di corruzione, finanziamento illecito e truffa. Alla fine del 2020 viene ordinato il sequestro di oltre 505mila euro a Lara Comi per il reato di truffa aggravata ai danni del Parlamento europeo.