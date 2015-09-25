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Richard Bach

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Biografia

Richard David Bach nasce il 23 giugno del 1936 negli Stati Uniti, a Oak Park, nell'Illinois. Dopo avere frequentato il Long Beach State College, si arruola nella United States Navy Reserve e poi nella New Jersey Air National Guard's 108th Fighter Wing come pilota di un F-84.

In seguito si dedica a diversi lavori, scrivendo per Douglas Aircraft e collaborando con la rivista "Flying".

Più tardi, si occupa di rodei volanti e acrobatici, prima di occuparsi di scrittura: molti dei suoi racconti hanno a che fare con il volo.

Voli e gabbiani

Il suo primo libro è "Stranger to the Ground", cui seguono "Biplane" ("Biplano") nel 1966 e "Nothing by Chance" ("Niente per caso") tre anni più tardi; ma è nel 1970 che Bach arriva al successo grazie a "Jonathan Livingston Seagull", noto in Italia come "Il gabbiano Jonathan Livingston": la storia di un gabbiano che vola non solo per procurarsi il cibo, ma soprattutto per amore del volo.

L'opera, che viene pubblicata da Macmillan Publishers dopo che molti altri editori avevano rifiutato il manoscritto, include anche foto di gabbiani in volo realizzate da Russel Munson, e in breve tempo diventa un successo editoriale (pur trattandosi di un racconto molto breve, con meno di 10mila parole): infrange record di vendita che si mantenevano intatti dai tempi di "Via col vento" (solo nel 1972, "Il gabbiano Jonathan Livingston" venderà un milione di copie).

Nel frattempo, Bach non abbandona la propria passione per il volo: nell'estate del 1970, insieme con il suo amico Chris Cagle viaggia in Irlanda, dove prende parte alle sequenze di volo riprese nel film di Roger Corman "Von Richthofen and Brown".

Tra gli anni '70 e gli anni '90

Nel 1973, il libro di Richard Bach viene trasposto al cinema in un film prodotto dalla Paramount Pictures Corporation, con la colonna sonora affidata a Neil Diamond. Quattro anni più tardi Bach, dopo avere pubblicato "A Gift of Wings" ("Un dono d'ali") e "There's No Such Place As Far Away" ("Nessun luogo è lontano"), dà alle stampe "Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah" (noto in Italia come "Illusioni: Le avventure di un messia riluttante"), che narra la storia di un incontro con un messia dei tempi moderni.

Sempre nel 1977, Bach, che da giovane si era sposato con Bette Fineman (la quale gli aveva dato ben sei figli), si unisce in matrimonio con l'attrice Leslie Parrish, incontrata durante le riprese del film di Jonathan Livingston.

Nel 1984 Richard torna a pubblicare un libro: si tratta di "The Bridge Across Forever" ("Un ponte sull'eternità: una storia d'amore"), cui seguirà quattro anni più tardi "One" ("Uno"). Dopo aver dato alle stampe "Running from Safety" ("Via dal nido"), nel 1997 Bach divorzia da Leslie, mentre due anni più tardi si sposa di nuovo, con Sabryna Nelson-Alexopoulos. Sempre nel 1999 esce "Out of My Mind" ("Le ali del tempo").

Gli anni 2000 e gli ultimi lavori

Tra il 2002 e il 2003 vengono pubblicati "Air Ferrets Aloft" ("Atterraggio di fortuna"), "Rescue Ferrets at Sea" ("Salvataggio in mare"), "Writer Ferrets: Chasing the Muse" ("Alla ricerca dell'ispirazione"), "Rancher Ferrets on the Range" ("Saper perdere") e "The Last War: Detective Ferrets and the Case of the Golden Deed", nell'ambito delle cosiddette "Ferret Chronicles" ("Le avventure dei furetti").

Nel 2004 esce "Messiah's Handbook: Reminders for the Advanced Soul" ("Il libro ritrovato - Le risposte che aiutano a vivere"), mentre nel 2009 viene dato alle stampe "Hypnotizing Maria" ("Il cielo ti cerca").

Il 31 agosto del 2012 Richard Bach rimane coinvolto in un incidente aereo a San Juan Island, a Washington: il velivolo di cui è alla guida, un idrovolante, nel corso di un tentativo di atterraggio impatta contro un cavo elettrico e si schianta al suolo. Nei giorni successivi, si diffondono notizie poco rassicuranti sullo stato di salute dello scrittore, a causa di un colpo alla testa e di una spalla rotta. Rimasto in ospedale per quattro mesi, egli si riprende pian piano: nel corso della convalescenza, trova l'ispirazione per concludere la quarta parte de "Il gabbiano Jonathan Livingstone", che in origine era composta solo da tre parti.

Nel 2014 Bach dà alle stampe il sequel di "Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah", intitolato "Illusions II: The Adventures of a Reluctant Student", storia che include anche il racconto dell'incidente aereo.

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