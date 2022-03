Biografia

Il vero nome del rapper e cantautore Ghemon è Giovanni Luca Picariello, nato il 1° aprile del 1982 ad Avellino. Nel 1995 si avvicina al graffitismo, iniziando a firmarsi con la tag Kal, ma poi cambia il proprio nome in Esimo per non confondersi con il graffitista napoletano Kaf. Nel frattempo si appassiona a "Quando meno te l'aspetti (come una bomba)" degli OTR e a "Tocca qui" degli Articolo 31.

Nel 1996 entra nel gruppo 15 barrato, con cui compone testi in dialetto irpino. L'anno successivo abbandona il progetto per dare vita ai Sangamaro e iniziare a scrivere in italiano. Nel 1999 si fa tatuare sulla spalla destra un termine giapponese che si traduce come "conoscere, essere".

Gli anni 2000

Nel 2002 Giovanni Luca Picariello va a vivere a Roma per studiare alla Luiss, dove si iscrive a Giurisprudenza. Abbandonati i Sangamaro, entra nei Soulville, con cui pubblica l'EP "Ufficio immaginazione". In seguito, lascia il progetto per avviare una carriera musicale da solista. Nel 2007 realizza il mixtape autoprodotto e autodistribuito "Qualcosa cambierà Mixtape", che anticipa l'uscita del primo album in studio, intitolato "La rivincita dei buoni", e che viene distribuito da The Saifam Group.

Ghemon & The Love 4tet

Il 24 novembre l'artista avellinese viene premiato come Hip Hop Brand New Artist dalla rivista "Basement Magazine" in occasione della decima edizione del Meeting delle etichette indipendenti. Successivamente prende parte alla realizzazione di un progetto con il disc jockey Tsura: Ghemon & The Love 4tet. Realizza in totale più di trenta brani, la maggior parte dei quali entra nel disco "E poi, all'improvviso, impazzire". L'album viene pubblicato nel febbraio del 2009, anno in cui Ghemon è impegnato in concerti in tutta Italia.

Ghemon negli anni 2010

Nel 2010, dopo la pubblicazione del singolo "Goccia a Goccia", inizia a condurre "Radio Fantasma", programma trasmesso dalla radio black da iTunes Supreme Raio. Dopo aver realizzato l'EP "Embrionale", dedicato al compositore Jon Brion, incide "Qualcosa è cambiato - Qualcosa cambierà Vol. 2", il suo terzo album.

Nel 2012 il rapper duetta per la title track del film "Come non detto" con Syria, per poi prendere parte alla creazione di "Per la mia gente - For my people", EP che vede la partecipazione del beamaker Marco Polo e di Bassi Maestro. L'anno successivo Ghemon affianca Neffa per una versione speciale di "Dove sei", presente nel disco "Molto calmo". Poi propone "Aspetta un minuto", raccolta digitale con brani inediti.

Nel 2014 realizza l'album "Orchidee", anticipato dal singolo "Adesso sono qui". Nel 2019 Ghemon partecipa come concorrente al "Festival di Sanremo": sul palco dell'Ariston si esibisce con il brano "Rose viola". Torna a Sanremo 2021 con la canzone "Momento perfetto".