Licia Ronzulli
Biografia
Licia Ronzulli nasce a Milano il 14 settembre 1975. Senatrice e politica di lungo corso vicina al leader di Forza Italia, nel 2022 Ronzulli è stata oggetto di varie attenzioni mediatiche per lo scontro con Giorgia Meloni nelle fasi precedenti alla formazione del primo esecutivo presieduto da una donna. Scopriamo di seguito, in questa sua breve biografia, quali sono i momenti più importanti della vita privata e professionale di Licia Ronzulli.
Licia Ronzulli: giovinezza ed esordi professionali
Nasce in una famiglia di origini pugliesi. Una volta conclusi gli studi superiori, Licia comincia a lavorare in ospedale come infermiera. In quest'ambito si fa ben presto notare, divenendo responsabile del coordinamento delle professioni sanitarie presso un importante Istituto Milanese.
A partire dal 2005 amplia la propria attività di interesse, esplorando il mondo del volontariato, in particolar modo per quanto concerne la Onlus Progetto sorriso nel mondo. Con quest'associazione si unisce per anni a un team di chirurghi, volando in Bangladesh al fine di curare bambini affetti da malformazioni.
I primi impegni politici
Progressivamente inizia a interessarsi all'attività politica, avvicinandosi in maniera graduale al Popolo della Libertà, formazione per la quale viene candidata nella circoscrizione Marche.
Pur non essendo eletta durante l'appuntamento elettorale del 2008, che segna tuttavia un importante vittoria per il leader Silvio Berlusconi, Licia Ronzulli decide di ritentare l'anno successivo, candidandosi al Parlamento Europeo nell'ambito della circoscrizione Italia nord occidentale.
Viene eletta ed entra dunque nelle file del Partito Popolare Europeo.
Una volta arrivata a Bruxelles diventa membro della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, nonché di quella destinata a tutelare l'uguaglianza di genere.
Il 16 settembre del 2009 diventa vicepresidente di un'importante assemblea parlamentare il cui scopo è quello di promuovere i diritti dell'uomo a livello globale.
Nel corso della sua esperienza come parlamentare europea diventa famosa per una foto scattata mentre tiene in braccio la figlia Vittoria, avuta da appena un mese e mezzo, durante un voto alla seduta plenaria del Parlamento, con l'obiettivo di attirare l'attenzione sulle difficoltà delle madri che lavorano.
Altre aree di interesse in questa fase includono svariate patologie oncologiche e non, sulle quali mette l'accento nei lavori parlamentari.
Licia Ronzulli: dal Parlamento europeo a quello italiano
Ronzulli si presenta nuovamente alle elezioni europee del 2014 nella sesta circoscrizione, ma non riesce nell'impresa di farsi eleggere nuovamente.
Tuttavia la permanenza in Italia le permette di rimanere vicino a Silvio Berlusconi in un momento delicato per la sua salute, diventando di fatto la sua fedelissima assistente.
Candidata alle elezioni politiche del 2018, viene eletta nel collegio di Cantù. Riesce a farsi spazio tra le file del partito, diventando vice capogruppo al Senato e gestendo in collaborazione con Matteo Salvini diversi progetti, con l'obiettivo di arrivare a una federazione più stretta tra Lega e Forza Italia.
È in particolare il rapporto con il leader leghista a contraddistinguere il suo operato in Forza Italia in questa fase. I due trovano molti punti di convergenza per quanto concerne la gestione degli affidi dei minori.
Nel corso della pandemia si espone incontrando molte critiche da parte delle persone contrarie al vaccino, presentando un disegno di legge per rendere obbligatoria la vaccinazione per il personale sanitario.
Durante la breve campagna elettorale del 2022 diventa oggetto mediatico di scherno per via di alcune imprecisioni riguardo alle questioni energetiche.
Essendo sempre più legata al leader di Forza Italia, nonché a capo di una vera e propria corrente di azzurri, svolge un ruolo centrale nelle trattative per l'esecutivo, avviate dopo l'affermazione elettorale del centro-destra.
Non riesce ad avere un ruolo di governo - Berlusconi l'avrebbe voluta a capo di un Ministero - ma diventa nuovo capogruppo al Senato, succedendo ad Anna Maria Bernini.
Vita privata e curiosità su Licia Ronzulli
Licia Ronzulli è stata legata per svariati anni a Renato Cerioli, presidente della sezione Monza e Brianza di Confindustria. I due hanno avuto una figlia di nome Vittoria, nata nell'agosto 2010, anche se si sono separati due anni più tardi.
È rinomato il carattere particolarmente determinato e spigoloso di quest'esponente politica di Forza Italia, che è spesso stata al centro delle polemiche; in particolar modo poiché coinvolta nella vicenda giudiziaria del caso Ruby. Dalle intercettazioni è infatti emerso che Licia Ronzulli svolgeva un ruolo centrale nell'organizzazione delle serate di Villa Certosa.
Frasi di Licia Ronzulli
[Sulla figlioletta portata con sé al Parlamento Europeo] È stato un caso. Perché, voglio che sia ben chiaro, io non uso mia figlia per la mia attività politica, per portare avanti le mie rivendicazioni, Queste le faccio dappertutto, con e senza di lei. Semplicemente quando posso preferisco che stia con me. Soprattutto perché è un piacere, per tutte e due. Dopo la votazione, ad esempio, possiamo disegnare, giocare, mangiare, andare al parco.
[In riferimento alla foto in cui è ritratta nel Parlamento Europeo mentre vota tenendo in braccio la figlioletta Vittoria] La foto l'ho vista anch'io. È bella, curiosa, soprattutto perché siamo le uniche con le mani alzate. Le uniche due a dire no alla doppia sede del Parlamento Europeo, mentre tutti gli altri votavano per il mantenimento delle cose che ci costa una montagna di soldi. Lei, comunque, è la mascotte, piace a tutti, e se non entra son dolori. Comincia ad urlare ed anche i parlamentari fanno il tipo per lei. La vogliono in aula e, quindi, la porto.
[Sulla reazione dei colleghi europarlementari nel vederla in aula con la figlioletta] Nessuna lamentela, anzi, ormai ho fatto scuola. Se due anni fa ero stata davvero la prima, oggi non è più così. Ormai molte mie colleghe fanno lo stesso. Il giorno delle foto, ad esempio, c'erano oltre a Vittoria altri dieci bambini in aula. La cosa strana è che, non so perché, fotografano solo la mia.
Non c'è nessuna spaccatura in Forza Italia, basta con i film dell'orrore. Cambiate sceneggiatura. Cambiate protagonisti [...] Non ci sono conti da regolare in Forza Italia: c'è piuttosto la voglia di remare, tutti insieme, nella direzione di un governo solido e duraturo e di rilanciare sui territori la nostra presenza. I sottosegretari li sceglierà, come sempre, solo il presidente Berlusconi. Siamo chiamati ad occuparci dei problemi degli italiani e non abbiamo tempo da perdere con queste invenzioni stile telenovelas che continuiamo a leggere su alcuni organi di stampa.
[A Giorgia Meloni] Ci hanno voluto rappresentare divise, diverse ma in realtà noi sappiamo bene quante cose ci legano, ci accomunano, da figlie, da madri, da donne, da parlamentari del centrodestra: continueremo a combattere insieme e orgogliosamente le battaglie per affermare i nostri diritti e i nostri ideali.
[Rivolta a Giorgia Meloni] È nato un governo guidato dal primo premier donna della storia repubblicana, motivo di orgoglio per tutti noi e per il paese, convinti che saprà interpretare in questo gravoso e altissimo incarico con la determinazione e la forza che la contraddistinguono. È motivo di orgoglio perché comprendo il difficile percorso a ostacoli che l'ha portata a guidare il paese.
Il centrodestra vincerà le elezioni soltanto con Forza Italia e il governo esisterà soltanto con Forza Italia. Un partito che esiste da 28 anni ed è il partito di centro per antonomasia.
Renzi e Calenda sono di sinistra, sono stati eletti a sinistra, una volta eletti faranno il gioco della sinistra. Votare loro equivale a votare la sinistra.
[Gelmini e Carfagna] Sono ingrate e irriconoscenti, hanno fatto i ministri solo grazie a Berlusconi senza aver mai fatto nulla nella loro vita, sono delle scappate di casa.
