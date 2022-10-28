1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Licia Ronzulli nasce a Milano il 14 settembre 1975. Senatrice e politica di lungo corso vicina al leader di Forza Italia, nel 2022 Ronzulli è stata oggetto di varie attenzioni mediatiche per lo scontro con Giorgia Meloni nelle fasi precedenti alla formazione del primo esecutivo presieduto da una donna. Scopriamo di seguito, in questa sua breve biografia, quali sono i momenti più importanti della vita privata e professionale di Licia Ronzulli.

Licia Ronzulli: giovinezza ed esordi professionali

Nasce in una famiglia di origini pugliesi. Una volta conclusi gli studi superiori, Licia comincia a lavorare in ospedale come infermiera. In quest'ambito si fa ben presto notare, divenendo responsabile del coordinamento delle professioni sanitarie presso un importante Istituto Milanese.

A partire dal 2005 amplia la propria attività di interesse, esplorando il mondo del volontariato, in particolar modo per quanto concerne la Onlus Progetto sorriso nel mondo. Con quest'associazione si unisce per anni a un team di chirurghi, volando in Bangladesh al fine di curare bambini affetti da malformazioni.

I primi impegni politici

Progressivamente inizia a interessarsi all'attività politica, avvicinandosi in maniera graduale al Popolo della Libertà, formazione per la quale viene candidata nella circoscrizione Marche.

Pur non essendo eletta durante l'appuntamento elettorale del 2008, che segna tuttavia un importante vittoria per il leader Silvio Berlusconi, Licia Ronzulli decide di ritentare l'anno successivo, candidandosi al Parlamento Europeo nell'ambito della circoscrizione Italia nord occidentale.

Viene eletta ed entra dunque nelle file del Partito Popolare Europeo.

Una volta arrivata a Bruxelles diventa membro della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, nonché di quella destinata a tutelare l'uguaglianza di genere.

Il 16 settembre del 2009 diventa vicepresidente di un'importante assemblea parlamentare il cui scopo è quello di promuovere i diritti dell'uomo a livello globale.

Nel corso della sua esperienza come parlamentare europea diventa famosa per una foto scattata mentre tiene in braccio la figlia Vittoria, avuta da appena un mese e mezzo, durante un voto alla seduta plenaria del Parlamento, con l'obiettivo di attirare l'attenzione sulle difficoltà delle madri che lavorano.

Licia Ronzulli al Parlamento Europeo con in braccio la figlia neonata Vittoria

Licia Ronzulli con in braccio la figlia neonata Vittoria, al Parlamento Europeo

Altre aree di interesse in questa fase includono svariate patologie oncologiche e non, sulle quali mette l'accento nei lavori parlamentari.

Licia Ronzulli: dal Parlamento europeo a quello italiano

Ronzulli si presenta nuovamente alle elezioni europee del 2014 nella sesta circoscrizione, ma non riesce nell'impresa di farsi eleggere nuovamente.

Tuttavia la permanenza in Italia le permette di rimanere vicino a Silvio Berlusconi in un momento delicato per la sua salute, diventando di fatto la sua fedelissima assistente.

Candidata alle elezioni politiche del 2018, viene eletta nel collegio di Cantù. Riesce a farsi spazio tra le file del partito, diventando vice capogruppo al Senato e gestendo in collaborazione con Matteo Salvini diversi progetti, con l'obiettivo di arrivare a una federazione più stretta tra Lega e Forza Italia.

È in particolare il rapporto con il leader leghista a contraddistinguere il suo operato in Forza Italia in questa fase. I due trovano molti punti di convergenza per quanto concerne la gestione degli affidi dei minori.

Nel corso della pandemia si espone incontrando molte critiche da parte delle persone contrarie al vaccino, presentando un disegno di legge per rendere obbligatoria la vaccinazione per il personale sanitario.

Durante la breve campagna elettorale del 2022 diventa oggetto mediatico di scherno per via di alcune imprecisioni riguardo alle questioni energetiche.

Essendo sempre più legata al leader di Forza Italia, nonché a capo di una vera e propria corrente di azzurri, svolge un ruolo centrale nelle trattative per l'esecutivo, avviate dopo l'affermazione elettorale del centro-destra.

Non riesce ad avere un ruolo di governo - Berlusconi l'avrebbe voluta a capo di un Ministero - ma diventa nuovo capogruppo al Senato, succedendo ad Anna Maria Bernini.

Licia Ronzulli con Silvio Berlusconi in Senato

Licia Ronzulli con Silvio Berlusconi in Senato (2022)

Vita privata e curiosità su Licia Ronzulli

Licia Ronzulli è stata legata per svariati anni a Renato Cerioli, presidente della sezione Monza e Brianza di Confindustria. I due hanno avuto una figlia di nome Vittoria, nata nell'agosto 2010, anche se si sono separati due anni più tardi.

È rinomato il carattere particolarmente determinato e spigoloso di quest'esponente politica di Forza Italia, che è spesso stata al centro delle polemiche; in particolar modo poiché coinvolta nella vicenda giudiziaria del caso Ruby. Dalle intercettazioni è infatti emerso che Licia Ronzulli svolgeva un ruolo centrale nell'organizzazione delle serate di Villa Certosa.

