Biografia • Scoperta sulle copertine

Nata a Rheinberg (Germania) il 25 agosto 1970, Claudia Schiffer è una delle più famose e conosciute modelle degli ultimi vent'anni. L'eterea Claudia comincia a posare a diciassette anni per l'agenzia di modelle Metropolitan (il suo primo servizio fotografico è stato per una casa di lingerie), ma la celebrità le piove addosso come un torrente in piena nel 1989 grazie ad una piccante campagna pubblicitaria della birra "Guess".

Il suo volto comincia a circolare in maniera quasi ossessiva fra un giornale e l'altro, fra una rivista di bellezza e un newsmagazine di moda, tanto che la celebre "Elle" usa più volte il suo volto per l'immagine di copertina, con rilevanti aumenti delle vendite.

Naturalmente Claudia non si è limitata a posare davanti alla macchina fotografica, ma ha sfilato per i maggiori stilisti tra cui Valentino, Chanel e Versace. Mancava giusto il cinema quando, puntuale, si presenta alla sua porta sotto forma di produttori con svariate proposte. Il tentativo è di lanciarla come nuova Brigitte Bardot, anche se il paragone, francamente, va a suo discapito, soprattutto sul piano della personalità e del carisma.

Nella sua carriera è comunque apparsa nella bellezza di ben dodici film, da "Richie Rich"(con Macaulay Culkin) a "La vita senza Dick".

Dal 1990 la sinuosa modella pubblica il suo calendario (che ogni anno ottiene enormi successi); ha pubblicato inoltre due libri e una videocassetta sulla cura del corpo e del fitness.

Dopo essere stata la compagna del famoso illusionista David Copperfield, oggi lavora molto meno, soprattutto da quando è tramontata la grande stagione delle super top model. Vive tra Monaco e New York.

Le sue misure: 95-62-92, per 182 cm d'altezza e 58 chilogrammi di peso.