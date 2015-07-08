Biografia • Cuore impavido

Nato a Peekskill, New York, il 3 gennaio 1956 come Mel Columcille Gerard Gibson, a dodici anni si trasferisce con la famiglia a Sydney, in Australia, sia per problemi economici, sia perché il padre voleva evitare la chiamata alle armi per il Vietnam di alcuni dei suoi figli (Mel ha ben 11 fratelli!). Dopo gli studi nell'Università del New South Wales, studia arte drammatica presso la scuola di Judy Davis, su consiglio della sorella.

L'esordio cinematografico avviene nel 1977 quando l'attore, ancora studente, interpreta il ruolo di un surfista nel suo primo film intitolato "Summer city, un'estate di fuoco". Una volta laureato si unisce alla "State Theatre Company", interpreta il film "Tim", un film tratto dal libro di Colleen McCallough, l'autrice di Uccelli di rovo. Grazie a questa pellicola, acquista popolarità anche fuori dai confini australiani e viene scelto da George Miller per un provino per il ruolo del protagonista in "Mad Max", una fortunata serie fanta-apocalittica.

Nell'80 sposa la sua attuale moglie Robyn Moore (dalla quale ha avuto in seguito sette figli) e comincia ad essere considerato una star. Nell'81 il grande regista australiano Peter Weir lo vuole in "Gli anni spezzati" e due anni dopo in "Un anno vissuto pericolosamente" con Sigourney Weaver; a quel punto Hollywood non può non notarlo e nell'87 il personaggio di Martin Riggs in "Arma letale" spopola ovunque, al punto da indurre i produttori programmare subito il seguito (non a caso, si è arrivati già alla quarta "puntata").

Lavora con Zeffirelli in "Amleto" e nel '93 dirige anche il suo primo film "L'uomo senza volto" in cui è protagonista. Dopo il brillante western "Maverick" con Jodie Foster, arriva il meritato successo con "Braveheart", straordinario film storico in cui interpreta il ribelle scozzese William Wallace e grazie al quale vince l'Oscar per la miglior regia. Ormai ogni suo film significa grandi incassi: così avviene per "Ransom" (di Ron Howard), "Ipotesi di complotto" con Julia Roberts, e "The Million Dollar Hotel" l'ultimo film di Wim Wenders.

Dopo aver dato la voce a un gallo in "Chicken Run - Galline in fuga" ha ricoperto il ruolo di protagonista nel film "Il patriota".

Una carriera davvero soddisfacente per questo australiano d'adozione che, caso più unico che raro, alle feste e alla vita scintillante di Hollywood preferisce il tranquillo ranch di casa sua: non ha mai dato adito a scandali e pettegolezzi. Nel 1997 ha ricevuto la più grande onorificenza australiana: la AO (Officer of the Order of Australia).

La sua ultima fatica che ha realizzato grande successo è stato il discusso "La passione di Cristo" (2004). Il suo ultimo film come regista è "Apocalypto" (2006).