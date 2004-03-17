1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Dagli stacchetti di Letterina nel quiz "Passaparola" a quelli, dopo una prolungata assenza dal video, del sabato sera nella "Corrida" edizione 2004. Si riassume in queste due esperienze l'evoluzione artistica e il salto di qualità di questa stupenda ragazza, un vera bomba sexy che però ha sempre saputo usare il suo fascino in modo discreto ed elegante.

Mai volgare o inutilmente provocante, Elisa Triani è nata a Pesaro il 18 marzo 1976, sotto il segno dei Pesci (il suo ascendente è Bilancia) e, subito dopo la nascita, si è trasferita con la famiglia a Novafeltria, paesino in provincia di Pesaro, non lontano da Rimini. Dopo aver conseguito la maturità scientifica ha ottenuto il diploma di danza classica presso la "Royal Accadeny of dancing", coronando un suo sogno. La danza infatti rimane la grande passione di Elisa, il suo interesse principale.

Grazie a questi solidi requisiti oltre che al suo fascino e al suo portamento non comune nel 1996 viene eletta "Miss Canale 5";debutta nel 1998 come ballerina nel corpo di ballo della trasmissione "Passaparola", meglio noto come il muliebre gruppo delle "Letterine". Ma le sue ambizioni sono altre: fare la Letterina rischia di relegarla a ruolo di bambolina sorridente e lei lo sa. Così nel 2000 riesce a strappare la conduzione, insieme a Jerry Scotti, di "Bellissima" e l'anno dopo ad ottenere un ruolo di spalla nella trasmissione calcistica "Pressing Champions League".

Forse stanca di un'immagine effimera, forse desiderosa di migliorarsi o forse, chi lo sa, presa dalla nuova relazione con il suo misterioso compagno (un ingegnere, inventore di apparecchiature terapeutiche e scrittore), si ritira dalle scene. Sta di fatto che in questo periodo ha approfittato per studiare recitazione e lingua inglese.

Dopo questi anni "sabbatici", Elisa Triani è tornata più smagliante che mai alla conduzione de "La Corrida" (storico e divertente programma che vede improbabili artisti dilettanti allo sbaraglio), a fianco del suo eterno pigmalione, quel Gerry Scotti che l'ha vista esordire.

Pare che la presenza della bella valletta abbia contribuito non poco al successo strepitoso degli ascolti. Sono molti gli italiani che, davanti allo schermo, attendono con ansia le sue entrate, sempre all'insegna della moderazione, della cortesia e dell'eleganza, qualità rare nella televisione di oggi. Impegno e umiltà che questa ventottenne dal fisico mozzafiato tiene sempre a ribadire.

Parlando della "Corrida" ha dichiarato: "Non voglio strafare. So qual è il mio posto: non mi metto certo a fare la primadonna".

Nella stagione 2005/2006 affianca Mino Taveri nella conduzione del programma sportivo "Domenica Stadio" in onda la domenica pomeriggio su Italia 1. Nel 2007 ha modo di partecipare come attrice alla sit-com "Il mammo", al fianco di Enzo Iacchetti e Natalia Estrada.

Tra le sue passioni ci sono la cucina giapponese, la lettura e tutto ciò che aiuta a ritrovare se stessi, come la disciplina yoga.

Nell'ottobre 2008 Elisa inizia il praticantato giornalistico a Mediaset, presso la testata Videonews, lavorando alla trasmissione "Mattino Cinque". Passa poi a lavorare come giornalista per il telegiornale Studio Aperto, dove conduce in video l'edizione delle 18.30, oppure lavora come inviata della redazione di Milano.

