Federica Brignone
Biografia
Federica Brignone nasce a Milano il 14 luglio 1990.
Cresce in una famiglia in cui lo sci alpino è parte integrante della vita quotidiana.
La madre è Maria Rosa Quario, ex sciatrice di Coppa del Mondo, mentre il padre Daniele Brignone, savonese, è un ex maestro di sci.
Fin da bambina frequenta la montagna e trascorre lunghi periodi in Valle d’Aosta, a La Salle, dove impara a conoscere la neve e le sue difficoltà.
L’ambiente familiare e naturale contribuisce in modo decisivo alla formazione del suo carattere sportivo.
Durante l’infanzia Federica inizia a sciare molto presto.
Dimostra subito una naturale predisposizione per le discipline tecniche e una forte capacità di adattamento.
Cresce allenandosi tra le piste valdostane, sviluppando una mentalità competitiva ma equilibrata.
Parallelamente allo sport porta avanti il percorso scolastico con regolarità.
Consegue il diploma al liceo linguistico e si iscrive successivamente all’università, frequentando per due anni la SUISM di Torino.
L'attività agonistica
L’attività agonistica prende forma nei circuiti giovanili e nelle competizioni FIS a partire dal 2005.
Federica si distingue per la sua polivalenza, gareggiando in tutte le discipline dello sci alpino.
Nel 2007 debutta in Coppa del Mondo, entrando ufficialmente nel massimo circuito internazionale.
Due anni più tardi arriva il primo risultato di rilievo mondiale con la medaglia d’oro nella combinata ai Mondiali juniores.
Questo successo segna l’inizio di una crescita costante.
Nel 2009 sale per la prima volta sul podio di Coppa del Mondo.
Negli anni successivi consolida la propria presenza tra le migliori sciatrici del panorama internazionale.
La sua carriera è caratterizzata da una progressione continua, senza exploit isolati ma con risultati regolari.
Federica diventa una delle atlete più affidabili della nazionale italiana.
La sua capacità di adattarsi a piste e condizioni diverse la rende competitiva in più specialità.
Gli anni 2010 e 2020
Partecipa per la prima volta ai Giochi Olimpici Invernali nel 2010.
Nel corso degli anni prende parte a quattro edizioni olimpiche.
Nel 2018 conquista la medaglia di bronzo nello slalom gigante.
Nel 2022 ottiene l’argento nel gigante e il bronzo nella combinata.
Il bilancio olimpico la colloca tra le atlete italiane più medagliate nella storia dello sci alpino.
Il punto più alto della carriera arriva nella stagione 2019-2020.
Federica Brignone vince la Coppa del Mondo generale.
È la prima sciatrice italiana a riuscire in questa impresa.
Il successo rappresenta una svolta storica per lo sci femminile italiano.
Anni dopo riesce a ripetersi, confermando la propria longevità agonistica ai massimi livelli.
Nel corso della carriera conquista numerose vittorie e podi in Coppa del Mondo.
Ottiene anche medaglie ai Campionati Mondiali, tra cui un titolo iridato nello slalom gigante.
I risultati non sono frutto di una singola stagione eccezionale, ma di un rendimento costante nel tempo.
Federica diventa un punto di riferimento tecnico e mentale per l’intero movimento azzurro.
La carriera non è priva di difficoltà.
Un grave infortunio alla gamba sinistra la costringe a un lungo periodo di recupero.
La riabilitazione è complessa e mette alla prova la sua determinazione.
Federica affronta il momento con lucidità e disciplina.
Il ritorno alle competizioni rafforza ulteriormente la sua immagine di atleta resiliente.
Fuori dalle piste Federica Brignone mostra un forte interesse per i temi ambientali.
Partecipa a progetti di sensibilizzazione legati alla tutela della natura.
Promuove uno stile di vita attivo e sostenibile.
Ama praticare sport diversi dallo sci, tra cui surf, trekking e arrampicata.
Mantiene un rapporto profondo con la montagna anche lontano dalle gare.
La vita privata è vissuta con grande riservatezza.
Federica evita l’esposizione mediatica non legata all’attività sportiva.
In passato viene associata a una relazione con uno sciatore francese.
Non ama però commentare pubblicamente la propria sfera sentimentale.
Preferisce che l’attenzione resti concentrata sullo sport e sui suoi valori.
Federica Brignone è considerata una delle più grandi sciatrici italiane di sempre.
La sua carriera unisce talento, continuità e capacità di reinventarsi.
Il suo percorso sportivo rappresenta un modello per le nuove generazioni.
Curiosità su Federica Brignone
È figlia di una ex sciatrice di Coppa del Mondo. Con la mamma, Maria Rosa Quario (detta Ninna), nel 2025 ha pubblicato il libro "Due vite. Slalom parallelo con mia figlia Federica Brignone"
È la prima italiana a vincere la Coppa del Mondo generale di sci alpino.
È capace di gareggiare ad alti livelli in più discipline.
Ama il mare tanto quanto la montagna.
È impegnata in progetti legati alla sostenibilità ambientale.
Di lei Sofia Goggia ha detto:
ha vinto molto di più rispetto a me: [...] è un cecchino tutti i giorni, io sono più sregolatezza che genio.
Frasi di Federica Brignone
Mi dico spesso: se per qualsaisi motivo dovessi smettere anche domani, la mia resterebbe una signora carriera. E però io non ho finito, sono ancora motivata e quindi finché sarò qui a giocarmela [...] ci sono e ho voglia. [...] Ho realizzato i miei sogni sportivi, anzi, sono andata oltre. Ma non ho realizzato tutti i miei sogni, se no non mi allenerei due volte al giorno né avrei ancora la voglia che sento di avere. Io ho ancora fame.
Certe volte, magari anche solo per un singolo errore, persino in allenamento, m'infurio con me stessa, finendo per disperdere un sacco di energie. Tanto che mio fratello Davide [suo allenatore da un paio d'anni] è costretto a riportarmi alla realtà: "Fede, è solo uno sbaglio".
[«Com'è una tappa di Coppa ai tempi del Covid?»] Un clima molto gelido. Quando superi il traguardo e ci sei praticamente solo tu, alzi la testa e dici: vabbè, esulto? Per chi? Per la famiglia? Per la squadra? Col pubblico vivi delle emozioni più forti. Detto questo... [«Cosa?»] Dall'altra parte è stato molto comodo perché non avevamo distrazioni né problemi di spostamenti. Pensa: mi sono persino guardata la seconda manche dal parterre sul grande schermo. Impensabile in tempi normali.
[Su Mikaela Shiffrin] È una bella atleta, o meglio: è la migliore di tutti i tempi. Lei fa bene a questo sport ed è bello competere con lei, anche se è ovvio che se c'è le cose si complicano perché non sbaglia mai tanto.
Una medaglia olimpica per un qualsiasi atleta ha un significato profondo.
[Sull'esclusione della Russia dai Giochi olimpici per doping di Stato] Come sensazione non è bella, è doloroso per un atleta pulito non poter partecipare per colpa di altri. Io non so quanti atleti rubano, non voglio fare di tutta l'erba un fascio. Il doping, però, va eliminato dallo sport e chi sgarra anche una sola volta deve andare fuori per sempre, a casa. Doparsi è come rubare e i ladri finiscono in prigione.
[Sulla pericolosità dello sci] Il rischio zero non esiste, [...] la velocità, ingrediente dello show, è ciò che ci rende degli eroi.
[«Cosa pensi di Greta Thunberg?»] Veicola idee buone e molto forti. Fa bene a farlo, ma non ne condivido i toni. Non mi piacciono i modi: insultare o dare addosso a generazioni più grandi che ignoravano o sottovalutavano il problema [del cambiamento climatico], non è costruttivo. Credere sino in fondo nel cambiamento e fare qualcosa di concreto perché gli altri ti seguano, capiscano, cambino, è ugualmente efficace. Lei sembra ammaestrata da qualcuno.
