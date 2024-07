Biografia • Nei sogni maschili

Il vero nome di Lauren Bacall è Betty Joan Weinstein Perske, nata a New York il giorno 16 settembre 1924 da madre polacca e da padre russo, entrambe di religione ebraica, immigrati negli USA (È inoltre cugina di primo grado dello statista israeliano Shimon Peres, il cui vero nome è Shimon Perske).

La futura attrice fin da piccolina avrebbe voluto diventare una ballerina e in breve tempo si appassiona alle pellicole che hanno come protagonisti Fred Astaire e Bette Davis.

Decide di frequentare l'Accademia d'arte drammatica e intanto lavora come modella indossatrice. La giovane Lauren Bacall viene notata dal regista Howard Hawks la fa debuttare nel mondo del cinema nel 1944 con il film "Acque del Sud". La storia del cinema la ricorderà soprattutto per i suoi primi due film "Acque del sud" e "Il grande sonno" in cui rappresenta l'incarnazione dei sogni maschili. Sulle scene di "Acque del sud" incontra Humphrey Bogart e, nonostante l'attore avesse venticinque anni più di lei, ben presto tra loro nasce una storia d'amore.

La coppia si unisce in matrimonio nel 1945: dal matrimonio nascono due figli, Stephen e Leslie. Nei tre anni che seguono l'unione la coppia recita assieme in numerosi film.

Humphrey Bogart muore il 14 gennaio 1957; due anni più tardi Lauren Bacall lascia il cinema per dedicarsi al teatro.

Nel 1961 sposa l'attore Jason Robards, dal quale ha un figlio, Sam Robards. La coppia si separa e dopo il divorzio da Robards, l'attrice accetta lavori per la televisione pur proseguendo a recitare in teatro, oltre che ad apparire saltuariamente sul grande schermo.

In teatro recita nella stagione 1970 in "Applause!", rifacimento musicale del film "Eva contro Eva", del 1950.

Tra i film seguenti ricordiamo "Assassinio sull'Orient Express" (1974) e "Appuntamento con la morte" (1988), entrambi ispirati ai soggetti di Agatha Christie.

Nel 1990 recita in "Misery non deve morire", trasposizione cinematografica del fortunato romanzo di Stephen King.

L'interpretazione nel film "L'amore ha due facce" (1996), per la regia di Barbra Streisand, le vale la sua prima e unica nomination all'Oscar, come attrice non protagonista. Con lo stesso film Lauren Bacall vince il Golden Globe.

Nella filmografia recente di Lauren Bacall ricordiamo parti di rilievo nei film "Dogville" (2003) e "Manderlay" (2005), entrambi di Lars Von Trier.

L'attrice ha scritto due autobiografie: "Io, Lauren Bacall" (Lauren Bacall By Myself, 1974), e "Now" (1996).