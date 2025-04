Nel 2020 è nel cast de "La concessione del telefono - C'era una volta Vigata", in cui interpreta il prefetto Marascianno, un dietrologo complottista. Nello stesso anno recita nel cortometraggio "Stardust" di Antonio Andrisani nel ruolo di un regista che realizza un film di successo impossessandosi dell'idea di un'altra persona; per questa interpretazione vince il Premio Canale Europa.Tv come migliore attore al Cortinametraggio 2020.

Divenuto famoso nel 1992 come comico di punta dello show televisivo "Avanzi", da allora Corrado Guzzanti ha partecipato a quasi tutte le trasmissioni satiriche di Serena Dandini , con la quale per quindici anni ha realizzato e prodotto programmi come "Tunnel", "Maddecheao'", "Pippo Chennedy Show" e "L'ottavo nano".

