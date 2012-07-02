Lady Gaga
Biografia • Esibizioni da alte vette
Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga nasce a Yonkers (New York, USA) il 28 marzo 1986. Il padre è di origini palermitane mentre la madre è originaria di Venezia.
Per la sua musica e per il suo stile Lady Gaga si ispira alla musica pop degli anni Ottanta di artisti come Michael Jackson o Madonna, ma anche dal glam rock di artisti come David Bowie e i Queen. Grande fan di Freddie Mercury, il suo nome d'arte si ispira proprio alla canzone "Radio Ga Ga" dei Queen.
Debutta nel mercato discografico nel 2008 con l'album "The Fame": vengono estratti singoli di grande successo come "Just Dance", "Poker Face", "Bad Romance" e "Paparazzi". La notorietà si diffonde soprattutto in Australia, America, Canada, Nuova Zelanda e Italia.
Grazie al suo album di esordio ha raggiunto negli Stati Uniti il record di avere 4 singoli piazzati alla numero 1 nella Billboard Pop 100.
Nel 2009 esce un EP dal titolo "The Fame Monster". Nel mese di agosto 2010 viene data notizia che Lady Gaga avrà una sua riproduzione in cera in ogni museo di Madame Tussauds, stabilendo il record di essere la prima artista nella storia ad aver tutte le statue presentate contemporaneamente nei dieci musei sparsi nel mondo. Nello stesso periodo riceve tredici nomination per gli MTV Video Music Awards, record assoluto per un'artista: ne vince poi otto.
Esce nel 2011 il suo secondo album in studio, intitolato "Born this way", e come era facile prevedere è subito un successo planetario. Seguono poi "Artpop" nel 2013, "Cheek to Cheek" (con Tony Bennett) nel 2014 e "Joanne" nel 2016.
Nel 2018 recita nel film "A Star is Born", primo film diretto da Bradley Cooper: la canzone Shallow interpretata da Lady Gaga e dallo stesso attore-regista, emoziona tantissimo e vince l'Oscar.
L'anno seguente esce la notizia che interpreterà la protagonista di un film biografico diretto da Ridley Scott: vestirà i panni di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, mandante dell'assassinio del marito.
Frasi di Lady Gaga
Sono molto concentrata sul lavoro. Io creo in continuazione. Sono una ragazza molto occupata. Vivo e respiro il mio lavoro. Amo quello che faccio. Credo nel messaggio che mando. Non conosco soste. Non ho creato la fama, la fama ha creato me.
A volte mi capita di sentirmi ancora come la ragazzina perdente delle superiori e allora devo farmi forza e dirmi che sono una superstar ogni mattina, così da superare la giornata ed essere per i miei fans quello che hanno bisogno che io sia. Ma, a volte, ho ancora quella sensazione, come se le persone tentassero di distruggermi. Non posso essere distrutta, non voglio essere distrutta e non distruggerete il regno abitato dai miei fans.
Soffro di questa strana cosa: se dormo con qualcuno penso che lui sottrarrà la mia creatività tramite la mia vagina.
[I have this weird thing that if I sleep with someone they're going to take my creativity from me through my vagina]
Non considero i miei vestiti scandalosi. La verità è che le persone non hanno lo stesso punto di vista. Per me sono bellissimi, sono arte; per loro sono scandalosi e demenziali.
Non voglio intaccare la mia estetica e il messaggio che voglio inviare come artista. Oggi la gente viene distratta da cose non importanti, come la dieta che faccio o chi diavolo sono.
Sono andata in bancarotta circa quattro volte fino ad ora. Il mio manager vuole uccidermi! Ogni dollaro che guadagno va sul palco.
[I've gone bankrupt about four times now. My manager wants to shoot me! Every dollar I earn goes on the show]
Lotto per ogni adolescente che si è sentito come mi sono sentita io, e si sente ancora come mi sento io. Fa male sapere quanto sangue autentico e sincero scorra nel mio spirito e rendersi conto che la gente lo ignori... perché vedono ali e rossetti e basta, perché non capiscono. Voglio soltanto essere una regina per loro e a volte non mi sento tale. Non si tratta più di essere vincente per me stessa, ma di essere una vincente per loro.
A volte mi sembra di essere sempre sul palcoscenico e sento che la mia stessa vita è un palcoscenico continuo: quando danzo, quando canto, quando faccio colazione. C'è però un momento di verità quando il palcoscenico scompare: quando piango. Sulle scene, fuori dalle scene o con qualcuno. C'è qualcosa di profondamente vero e onesto in questo. Non ha niente a che vedere con il togliermi una parrucca o il rossetto... è molto più profondo di questo.
