Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga nasce a Yonkers (New York, USA) il 28 marzo 1986. Il padre è di origini palermitane mentre la madre è originaria di Venezia.

Per la sua musica e per il suo stile Lady Gaga si ispira alla musica pop degli anni Ottanta di artisti come Michael Jackson o Madonna, ma anche dal glam rock di artisti come David Bowie e i Queen. Grande fan di Freddie Mercury, il suo nome d'arte si ispira proprio alla canzone "Radio Ga Ga" dei Queen.

Debutta nel mercato discografico nel 2008 con l'album "The Fame": vengono estratti singoli di grande successo come "Just Dance", "Poker Face", "Bad Romance" e "Paparazzi". La notorietà si diffonde soprattutto in Australia, America, Canada, Nuova Zelanda e Italia.

Grazie al suo album di esordio ha raggiunto negli Stati Uniti il record di avere 4 singoli piazzati alla numero 1 nella Billboard Pop 100.

Nel 2009 esce un EP dal titolo "The Fame Monster". Nel mese di agosto 2010 viene data notizia che Lady Gaga avrà una sua riproduzione in cera in ogni museo di Madame Tussauds, stabilendo il record di essere la prima artista nella storia ad aver tutte le statue presentate contemporaneamente nei dieci musei sparsi nel mondo. Nello stesso periodo riceve tredici nomination per gli MTV Video Music Awards, record assoluto per un'artista: ne vince poi otto.

Esce nel 2011 il suo secondo album in studio, intitolato "Born this way", e come era facile prevedere è subito un successo planetario. Seguono poi "Artpop" nel 2013, "Cheek to Cheek" (con Tony Bennett) nel 2014 e "Joanne" nel 2016.

Nel 2018 recita nel film "A Star is Born", primo film diretto da Bradley Cooper: la canzone Shallow interpretata da Lady Gaga e dallo stesso attore-regista, emoziona tantissimo e vince l'Oscar.

L'anno seguente esce la notizia che interpreterà la protagonista di un film biografico diretto da Ridley Scott: vestirà i panni di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, mandante dell'assassinio del marito.

