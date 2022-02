Biografia • Sette cieli di successo

Jessica Claire Biel, più semplicemente Jessica Biel, com'è conosciuta in tutto il mondo, nasce il 3 marzo del 1982 nella cittadina di Ely, nel tranquillo stato del Minnesota (USA), figlia di una casalinga e di un facoltoso imprenditore americano. Quando Jessica è una bimba, Kimberly Conroe, sua madre, oltre ad occuparsi di lei e del fratello Justin, è nota in giro per essere una "guaritrice spirituale", mentre suo padre, Jonathan Biel, a causa del suo lavoro deve spostarsi continuamente in tutti gli States. La famiglia pertanto segue gli affari paterni e la piccola Jessica si deve spostare prima in Texas, poi nel Connecticut e nell'Illinois, e solo alla fine nella città di Boulder, nello stato del Colorado, dove il nucleo si stabilisce per un po' di tempo.

La carriera nel mondo dello spettacolo, per Jessica Biel, comincia molto presto. Sin da quando è molto piccola viene assecondata dai suoi genitori a prendere parte, grazie alla sua bella voce, ad alcuni musical, recitando nei teatri delle città che attraversa. Prende parte a spettacoli noti come "Annie", "Tutti insieme appassionatamente" e "La Bella e La Bestia". In questi anni, è nel canto che la bambina eccelle e quando ha solo otto anni, viene notata da alcuni addetti ai lavori, durante un contest canoro. Tre anni dopo è una "baby modella" e ottiene un contratto dall'azienda "Pringles", la quale la immortala in uno spot pubblicitario.

Per quanto riguarda gli studi, i genitori la fanno seguire da un insegnante privato, che svolge il ruolo di vero e proprio tutor, seguendola ovunque nei suoi spostamenti.

La carriera di attrice vera e propria comincia poco dopo, quando è appena un'adolescente. Viene scoperta nell'edizione del 1994 dell'IMTA Los Angeles Convencion. Poco dopo, si avvia alla conquista del pubblico a stelle e strisce all'interno del noto telefilm "Settimo cielo", andato in onda nel 1996, interpretando il ruolo di Mary Camden. All'epoca, la giovane Jessica ha appena quattordici anni e il ruolo che ricopre le permette di conquistare una fetta importante di pubblico della sua età, oltre che le simpatie degli adulti e le attenzioni degli addetti ai lavori, sempre più interessati al suo talento. Nella fortunata sit-com Jessica è la figlia un po' ribelle di Stephen Collins, capofamiglia e reverendo di un'immaginaria città californiana di nome Glenoak.

Il debutto sul grande schermo arriva esattamente l'anno dopo. La quindicenne Jessica Biel debutta al cinema nel 1997 accanto al grande Peter Fonda, nel film "L'oro di Ulisse", diretto da Victor Nunez. La pellicola viene apprezzata da stampa e pubblico e si aggiudica un Golden Globe.

Tuttavia, a minare il successo della bimba prodigio sono proprio i produttori della sit-com che l'ha lanciata. La Biel viene allontanata dal cast di "Settimo cielo", a causa di una sua posa semi-nuda per "Gear".

Ma la giovane Jessica ha le idee chiare circa il suo futuro. In questo periodo studia intensamente recitazione, apprendendo da Ivana Chubbuckm e si iscrive alla Tufts University di Medford, nello stato del Massachusetts.

Nel 2001 la bella ragazza del Minnesota torna in auge, ricoprendo il ruolo della sexy cyborg protagonista del videoclip della grande band di Steven Tyler, gli Aerosmith. Il suo volto diventa famoso grazie al brano "Fly away from here".

Passa appena un anno che la Biel è nel cast de "Le regole dell'attrazione", pellicola sopra le righe ad opera di Roger Avary. Ancora una volta dimostra di essere un'ottima manager di se stessa e ottiene nuova e ricca celebrità grazie alla casa di cosmesi "L'Oreal", marchio internazionale che sceglie proprio il suo volto per una nuova campagna pubblicitaria.

Nel 2003 Jessica Biel è nel cast di "Non aprite quella porta", remake di un celebre horror nel quale l'attrice, nel ruolo della protagonista del film, deve sfuggire al terribile Leatherface, in una casa invasa dai demoni.

Il 2004 è l'anno di "Cellular", in cui recita insieme a Chris Evans e Kim Basinger, in un thriller ad alta tensione. Ed è proprio in questo periodo, complice il set che li vede lavorare insieme, che la Biel si lega all'attore Evans, in una relazione che dura circa cinque anni.

Dopo il film "Elizabethtown", del 2005, che la vede insieme con Kirsten Dunst e Orlando Bloom, l'anno dopo la bella e acclamata Jessica ricompare per l'ultima puntata della serie tv che l'ha lanciata, "Settimo cielo", in un gustoso cameo che fa impazzire i suoi fan.

Un grande successo arriva nel film "The Illusionist", con il bravo attore Edward Norton. La pellicola, datata 2006, scritta e diretta da Neil Burger, con Paul Giamatti, riscuote ottime recensioni. L'apprezzamento vale alla splendida attrice una parte nel film "Next", al fianco del "premonitore" Nicolas Cage.

Nel 2008 si sposa, ma solo al cinema. Nella commedia sofisticata dal titolo "Un matrimonio all'inglese", è la moglie di Ben Barnes, rampollo dell'alta società. L'anno dopo presta la sua voce per l'action "Planet 51", mentre nel 2010 viene chiamata in un cast d'eccezione, soprattutto dal punto di vista femminile: nel film "Appuntamento con l'amore" recita al fianco di Jessica Alba e Kathy Bates, in una pellicola corale molto apprezzata dal pubblico. Nello stesso anno è nel cult movie della trasposizione su grande schermo di "A-Team", telefilm degli anni '70 e '80 molto amato dal pubblico televisivo non solo americano.

Per il 2011 la Biel è impegnata su tre set contemporaneamente: in "New Year's Eve" del regista Garry Marshall, in "Vivaldi", alle dipendenze di Patricia Riggen, e in "The Tall Man", per la regia di Pascal Laugier.

Dopo aver rotto con l'attore Chris Evans, sarebbe diventata la fidanzata di Justin Timberlake, suscitando le gelosie di tutte le sue innumerevoli fan.