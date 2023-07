Biografia • Dalla Francia a Hollywood

Di Jean Reno si può ben dire che è un attore completo e versatile, in grado di interpretare ruoli diversi, dal "cattivo" al personaggio di un thriller o di una commedia romantica. Di origine spagnola, Jean Reno nasce a Casablanca il 30 luglio 1948. Durante il regime del dittatore Francisco Franco i suoi genitori si rifugiano in Sudafrica.

Ritorna in Francia ancora adolescente, e a diciassette anni ottiene la cittadinanza francese. A Parigi studia recitazione all'Accademia d'Arte Drammatica di Stato, e partecipa come comparsa in alcuni filmetti. Ma la carriera cinematografica vera e propria comincia con il regista Luc Besson. La popolarità dell'attore francese deriva infatti dalla sua partecipazione ad alcuni famosi film prodotti da Besson: "Nikita", "Le grand blue", "Leon". Besson diventa anche l'agente di Reno, e insieme raggiungono risultati professionali importanti.

In seguito recita in altri film prodotti negli Stati Uniti, come "Mission Impossible", "French Kiss", "Godzilla", "Ronin". Ricordiamo inoltre Jean Reno nel film "La pantera rosa" e nella pellicola "Il Codice da Vinci", diretto da Ron Howard, dove interpreta il personaggio del capitano Bezu Fache.

Nel 2003 è chiamato ad interpretare il ruolo del protagonista nella pellicola "I visitatori", che ottiene uno strepitoso successo in Francia. Il film è ambientato nella Francia medievale del 1123. Nel 2005 collabora anche al film italiano "La tigre e la neve" di Roberto Benigni. Tra gli altri film di successo in cui Reno compare vi è "Fiumi di porpora" e "L'impero dei lupi".

Nel 2010 interpreta un ruolo alquanto difficile, quello di un ebreo deportato dai nazisti nel film "Vento di primavera", diretto da Rose Bosch.

Oltre ad essere un attore molto bravo e ricercato, Jean Reno è anche un abile doppiatore. Tra l'altro, ha prestato la voce a "Musafa" nella versione francese del "Re Leone", ed ha partecipato ad alcuni famosi spot pubblicitari.

Circa la vita privata, l'attore francese si è sposato per ben tre volte: dalla prima moglie ha avuto due figli (Sandra e Mickael), dalla seconda il figlio Tom (nato nel 1996) e la figlia Serena. Nel 2006 Reno convola a nozze con l'attrice e modella Zofia Borucka. Al matrimonio è presente, in qualità di amico e testimone di nozze Nicolas Sarkozy, all'epoca non ancora presidente della nazione francese.

L'attore partecipa attivamente alla campagna elettorale per l'elezione di Sarkozy come presidente, nel 2007. Nell'estate del 2008 accusa un malore mentre si trova sull'Isola di Martinica, in vacanza. Trasportato subito in ospedale, i medici riscontrano un serio attacco cardiaco. L'attore si riprende presto e viene dimesso dopo soli due giorni di degenza.

È una persona amante della famiglia, ha dichiarato spesso nelle interviste di correre dai figli appena ha un po' di tempo libero, e di portare con sé la moglie e i figli quando è costretto a viaggiare per lavoro. Oltre ad una casa a Parigi, ne possiede anche una a Los Angeles. È un attore attraente, ironico e carismatico. Secondo il giudizio di molti critici, è l'attore francese più famoso che sia riuscito a "sbarcare" ad Hollywood.

Qualche curiosità sul suo conto: è appassionato di Formula 1 e un grande fan di Elvis Presley. Il presidente Chirac lo ha nominato Cavaliere della Legione d'onore nel 1999.