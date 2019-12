Biografia • Con un titolo, senza titoli

Il direttore d'orchestra Antonio Pappano - detto Anthony o anche Tony - nasce ad Epping, nella contea inglese dell'Essex, il giorno 30 dicembre 1959.

Nel 1973 si trasferisce con la famiglia negli USA, dove prosegue privatamente gli studi di pianoforte sotto la guida di Norma Verilli; segue anche i corsi di composizione di Arnold Franchetto e quelli di direzione d'orchestra di Gustav Meier.

Si avviato sulla strada della musica grazie alla passione trasmessa del padre, di professione cuoco e cameriere, ma con una grande passione e predisposizione per il canto, tanto che questi è stato in passato allievo di Ettore Campogalliani (lo stesso Maestro di Luciano Pavarotti).

Pur avendo studiato musica sin dalla tenera età di sei anni, Antonio Pappano si forma al di fuori delle canoniche istituzioni musicali, tanto che - caso più unico che raro in epoca moderna - non ha conseguito alcun diploma, nemmeno quello di pianoforte: questo fatto, nel tempo, dà adito a contestazioni, talvolta anche molto pesanti, presso alcune accademiche istituzioni musicali e teatrali, sia di paesi europei che americani.

Antonio Pappano riesce tuttavia a ottenere un incarico per lavorare come assistente di alcuni direttori di orchestra che si ritrovano ospiti nella città di Chicago. Naturalizzato statunitense, nel 1981 inizia a collaborare con la New York City Opera. Negli stessi anni lavora anche presso altre sedi: con la San Diego Opera assume il compito di suggeritore per la lingua italiana della soprano Joan Sutherland nell'opera "Adriana Lecouvreur".

Molto religioso e sensibile al problema della divulgazione della cultura musicale, Pappano è stato il direttore più giovane delle orchestre della Royal Opera House di Londra, dove ha diretto sia la Royal Opera che il Royal Ballet.

Come pianista e direttore ha attirato l'attenzione dell'argentino-israeliano Daniel Barenboim, di cui diviene assistente al Festival di Bayreuth. Lavora poi a Barcellona e a Francoforte, divenendo in seguito assistente di Michael Gielen.

Il suo debutto come direttore d'orchestra avviene a Oslo, in Norvegia, nel 1987 con la "Bohème". Nel 1990 è direttore musicale della Den Norske Opera; nel 1992 Pappano diventa direttore musicale del teatro La Monnaie in Belgio, incarico che mantiene fino al 2002. Nel frattempo, nel 1999, è nominato direttore musicale della Royal Opera House, Covent Garden, divenendo effettivo dal settembre del 2002.

Antonio Pappano è stato anche direttore ospite della Israel Philharmonic Orchestra, e ha diretto la Berlin Staatsoper, la Metropolitan Opera (1997), la San Francisco Opera, la Lyric Opera of Chicago e la English National Opera (ENO).

Il 17 luglio 2009 ha diretto il concerto del "Verdi Gala" in piazza Plebiscito a Napoli con i cori e le orchestre dell'accademia di Santa Cecilia e del teatro San Carlo di Napoli.

Dal giorno 1 ottobre 2005 è direttore musicale dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma: succede a Myung-Whun Chung.

Dirige regolarmente la London Symphony Orchestra, la Cleveland Orchestra, la Chicago Symphony Orchestra, la Berlin Philharmonic Orchestra e la Royal Concertgebouw Orchestra.

Il 16 aprile 2007 Antonio Pappano è stato nominato Accademico Effettivo dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

All'inizio del 2012 si diffonde la notizia dell'imminente nomina a baronetto da parte della regina Elisabetta II: Pappano potrà quindi fregiarsi del titolo di Sir.