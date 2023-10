Biografia • Le virtù di Ines

Nata il 21 novembre 1973 a Valladolid (Spagna), la celebre modella ha cominciato presto la sua carriera. A dodici anni già compare in uno spot televisivo per una catena di fastfood e viene immediatamente notata dal regista Carlos Saura che la sceglie per recitare in "El dorado" con Lambert Wilson (1987).

Nel 1989, vince la famosa gara di modelle "look of the year" organizzata dalla Elite ma, saggiamente e con una mossa a sorpresa, rifiuta di firmare il contratto con questa agenzia dando priorità agli studi. La laurea, per la giovane Sastre, era un obiettivo irrinunciabile. Detto fatto, tre anni dopo si trasferisce a Parigi per frequentare la prestigiosa Università della Sorbona.

L'anno seguente è per la futura modella un periodo ricco di impegni: un periodo di training presso l'UNESCO, il diploma in letteratura francese, molti spot televisivi (Vivelle, Rodier, Max Factor, Chaumet etc...), una parte nel film "Oltre le nuvole" e moltissime sfilate (Chanel, Michel Klein, Genny, Vivienne Westwood, Marc Jacobs, Corinne Cobson, Jean-Paul Gaultier, Fendi, Paco Rabanne, Sonia Rykiel). Nel 1992 viene invece scelta come immagine dei giochi olimpici di Barcellona.

Ma l'anno che segna la sua carriera è il 1996 quando firma un contratto di tre anni con Lancome, per il profumo Trésor succedendo come testimonial nientemeno che a Isabella Rossellini, la celebre e sofisticata attrice, figlia del grande regista italiano Roberto Rossellini. Bisogna sottolineare, a questo proposito, che la Rossellini era divenuta una vera e propria icona della donna non solo bella ma anche intelligente, capace di fare scelte autonome e di esercitare un fascino discreto e mai volgare. Insomma, una cosa è certa: prendere il posto di un'icona di tal fatta non è certo un compito facile.

La classe della Sastre non ha comunque niente da invidiare a nessuno. Anzi, in molti si accorgono di lei, non ultimo il mondo cinematografico, conscio che il suo nome potrebbe senz'altro avere ampia risonanza fra il pubblico e il suo volto affermarsi sulle copertine più in voga. Cominciano dunque a fioccare proposte di vario genere, proposte che solo raramente soddisfano la Sastre. Spesso e volentieri trova i copioni banali, inconcludenti o, più semplicemente, non tagliati per le sue corde. Fa un'eccezione per il regista "cult" Pupi Avati, che la vuole con sè per il film "Il testimone dello sposo". Nel film, Ines interpreta il personaggio di Francesca Babini, un ruolo che, oltre ad averla colpita favorevolmente, le ha donato notevoli soddisfazioni personali e artistiche.

Ad ogni modo, quello è un periodo, il '97, in cui la modella-attrice è ancora impegnata con gli studi. Nonostante la lavorazione del film, dunque, la Sastre prosegue i suoi impegnativi studi di letteratura medioevale. È affascinata, dice, dalle leggende francesi che sviluppano in quel periodo.

L'anno seguente un nuovo film, questa volta per la TV, ma non si pensi per questo ad una produzione "minore". Si tratta in realtà di una pellicola tratta da "Il conte di Montecristo" con attori del calibro di Ornella Muti e Gérard Depardieu, il mostro sacro del cinema francese.

Nell'ottobre del '97, Ines vince il "natural beauty trophy" al premio della moda di Parigi, ma molto del suo tempo è anche assorbito dalla sua nuova attività di ambasciatrice Unicef, ruolo che le ha dato l'opportunità di incontrare nientemeno che il Dalai Lama.

Fra le altre sue partecipazioni cinematografiche elenchiamo: nel 1988 è Giovanna d'Arco in "Johanna D'Arc of Mongolia". In seguito, è stata nel cast della miniserie TV di Ettori Pasculli "Fuga dal paradiso". Dello stesso anno è anche la sua partecipazione nel film "A peso d'oro".

Nel 1995 è Carmen nel famosissimo "Aldilà delle nuvole" di Michelangelo Antonioni, mentre interpreta la parte di una modella nel remake di "Sabrina" con Harrison Ford.

Nel 1999 Ines mette a segno altri due colpi importanti: recita in un film argentino diretto da Javier Torre ("Estela Canto, Um Amor de Borges"), e in ottobre si trova di nuovo accanto a Christophe Lambert, questa volta in Bulgaria per un film di Jacques Dorfman, "Druids".

Il 2000 invece è l'anno di una sua partecipazione più leggera e all'insegna del nazional-popolare: è infatti una delle presentatrici per il Festival della canzone italiana che si tiene annualmente a Sanremo.

Come abbiamo detto, Ines Sastre non è solo quella bellezza riconosciuta che è, ma è anche una donna colta e dai mille interessi. Fra le sue passioni si contano innanzitutto i viaggi: "amo il Kenya per la sua calma e i laghi fiabeschi della Scozia", ha dichiarato ad un'intervistatrice. Tra i suo hobby e passatempi ci sono, oltre alle passeggiate con gli amici e lo sport in generale, anche la lettura e l'amore per la musica classica, di cui apprezza in particolare l'Opera. Ha una preferenza per l'opera italiana, ma fra i suoi compositori preferiti, oltre a Puccini c'è anche il "difficile" Wagner. Fra i poeti, invece, predilige Paul Eluard, Rilke e T.S. Eliott.