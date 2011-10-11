1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Milla Jovovich

Milla Jovovich

Milla Jovovich

Biografia L'ambigua natura di una modella

Milla Jovovich non è solo la splendida modella che tutti conosciamo, ma un personaggio dalla personalità complessa, che si è cimentata anche davanti alla macchina da presa come attrice e davanti ad un microfono come cantante amante delle sonorità taglienti.

Le prime esperienze professionali

Questa super-donna dalla tempra dura viene dal freddo, essendo nata nella gelida Kiev, in Ucraina, il 17 dicembre 1975. Una condizione, la sua, non certo facile e ricca di opportunità, come d'altronde quella di tutto il suo popolo, immerso nella miseria e nella povertà, prodotti naturali del vicino stato comunista, l'Unione Sovietica (di cui l'Ucraina era all'epoca una regione). Figlia unica dell'attrice Galina Loginova e del fisico Bogich Jovovich, che scelsero l'esilio in California pur di scappare dall'Unione Sovietica, si adattarono ai lavori più umili (la madre passò, in poche settimane, dai pur privilegiati palcoscenici moscoviti a un'impresa di pulizie).

Eppure Milla, a dodici anni, è già "uno dei volti più indimenticabili del mondo" secondo Richard Avedon che la immortala per la Revlon. Una campagna che suscita feroci critiche e numerose perplessità, dettate dai timori che la cultura dell'immagine si impossessi troppo disinvoltamente del volto, e dell'anima, degli adolescenti (se non dei bambini).

Per tutta risposta, la stessa Jovovich affermò in un'intervista: "Se mi sentivo a mio agio facendo la modella, perché avrei dovuto farmi dire da qualcuno quello che dovevo o non dovevo fare? Avevo capito subito che cosa volevano da me, e li assecondavo, senza difficoltà".

Milla Jovovich: dalla moda al cinema

In pochi anni, dunque, Milla Jovovich diventa un'icona che campeggia sui cartelloni pubblicitari di tutto il mondo, negli spot delle televisioni planetarie, sulle cover delle riviste più patinate. Ma è solo la prima tappa: lei vuole di più. Vuole il cinema, la musica, e con essi aspira a premi e riconoscimenti che la tolgano dal limbo dorato, ma un po' anonimo, delle indossatrici. Per riuscire in questo, è disposta a pagare anche prezzi assai alti e a rischiare l'immagine, come quando le chiedono, ad esempio, di mostrare parti intime del corpo e di recitare in scene di nudo. La scena di sesso con Denzel Washington in "He Got Game" di Spike Lee, dove Milla indossa le tristi ma altamente voluttuose vesti di prostituta, la dice lunga sul suo sex-appeal, sulle sue potenzialità di donna fatale capace di giocare la carta della malizia, supportata dalla sua intensa personalità.

Giovanna d'Arco e Luc Besson

Ad ogni buon conto, è la stessa Milla, una volta resasi conto del potere del suo corpo, a giocare con l'ambiguità androgina della sua immagine. A vederla recitare in Giovanna D'Arco si capisce come una ventiquattrenne che vuole il mondo ai suoi piedi sia in grado di guidare eserciti, battaglie, uomini piccoli e deboli verso destini segnati da percorsi così ben definiti, lucidi, precisi.

"È iniziato tutto con una mia foto", ha ricordato l'attrice, "una delle mie foto preferite, color seppia: ho i capelli selvaggi e il trucco strano. Io e Luc la stavamo guardando e ho detto: "Questa è Giovanna d'Arco". Quella foto ci ha spinto a fare il film".

Giovanna d'Arco è una donna con una missione da compiere", ha detto Luc Besson. Milla gli fa eco: "Io non sono mai stata religiosa, la mia fede viene da me stessa: se fai bene il tuo lavoro le cose ti arriveranno. Non puoi arrabbiarti se non ce la metti tutta".

Dietro a queste parole, comunque, si cela anche un episodio importante della vita di Milla. All'epoca delle riprese del film che l'ha lanciata, infatti, i due si innamorarono e convolarono a nozze, per poi separarsi poco dopo la fine delle riprese. Anche se, all'indomani della prima del film, Milla dichiarava ancora: "Luc è il miglior regista del mondo".

In seguito, la coppia, rimasta in buoni rapporti, girerà insieme un'altra pellicola, "Il quinto elemento", film in cui è ben visibile come Luc Besson sia capace di spremere fuori dai suoi "attori-strumenti", le migliori energie.

Gli amori di Milla Jovovich

Le sue relazioni sentimentali, comunque, sono sempre state burrascose e fallimentari, a cominciare dal suo primo matrimonio, annullato dalla madre: Milla aveva sedici anni e suo marito era Shawn Andrews, l'attore che la affiancava in "Dazed and Confused". Poi, dopo il divorzio con Besson, c'è stata la storia con John Frusciante, il chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, di cui Milla era una tenace fan. In seguito, è nato l'amore con Paul W. S. Anderson, il regista di "Resident Evil". La Jovovich commenta così la loro relazione: "Finalmente ho avuto un'epifania sulla mia vita amorosa".

Gli anni 2000

Quelle importanti pellicole, comunque, sono ormai soltanto uno dei tanti progetti da annoverare e segnare nel personale "palmares" dell'attrice, che si fa via via sempre più ricco. Non solo ha passato mesi in sala di incisione con il suo gruppo, i "Plastic Has Memory", per registrare il terzo disco prodotto dall'amico-manager Chris Brenner, ma è anche la vedette (accanto a Mel Gibson) dell'importante "The Million Dollar Hotel" di Wim Wenders, pellicola che ha inaugurato il Festival di Berlino del 2000.

Inoltre, ha anche girato "The Boathouse", storia di uno spirito femminile che si materializza in una splendida ma fragile giovane scappata da un ospedale psichiatrico russo (storia per la verità ricavata da una leggenda assai popolare nei Paesi dell'Est Europa). Una parte "cucita addosso" all'ex ragazza venuta dal freddo; all'ex teen ager che Calvin Klein volle fortissimamente come testimonial dell'inquietudine sessuale contemporanea; all'ex inesperta attrice che svolazzava sbarazzina tra gli elementi che danno origine alla vita; alla matura artista che ha fame di fama, che non si ferma davanti agli ostacoli, che vincerà ancora altre mille battaglie ma che, forse, non svelerà mai la sua vera natura.

Gli anni 2010

Nel decennio 2010 Milla Jovovich lavora tantissimo. È chiamato da Anderson per ben quattro film: "Resident Evil: Afterlife" (2010), "Resident Evil: Retribution" (2012), "Resident Evil: The Final Chapter" (2016), ma anche per "I tre moschettieri" (2011).

Recita poi in: "Cymbeline" ( 2014, di Michael Almereyda); "Survivor" (2015, di James McTeigue); "Zoolander 2" (2016, di Ben Stiller); "Attacco alla verità - Shock and Awe" (2017, di Rob Reiner); "Future World" (2018, di James Franco e Bruce Thierry Cheung); "Hellboy" (2019). Nel 2020 è protagonista di un nuovo film ispirato a una serie di videogame: "Monster Hunter".

Vuoi ricevere aggiornamenti su Milla Jovovich ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Milla Jovovich

4 fotografie

Foto e immagini di Milla Jovovich

Foto di Milla Jovovich
Foto di Milla Jovovich
Foto di Milla Jovovich
Foto di Milla Jovovich

Commenti

Scrivi un messaggio

Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Milla Jovovich. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Milla Jovovich.

Martedì 11 ottobre 2011 10:55:16

sempre bellissima, e tra poco sarà nel nuovo film i tre moschettieri! sto già giocando online al nuovo game facebook in attesa di andare a vederla ala cinema https://www.facebook.com/pages/I-Tre-Moschettieri-Game/158168167610800

Da: silvia

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Avedon Washington Spike Lee Giovanna D'arco Luc Besson Il Quinto Elemento Mel Gibson Wim Wenders Calvin Klein I Tre Moschettieri Zoolander 2 Ben Stiller James Franco Modelle Cinema Moda

Film

Selen

Selen

Ex pornostar e attrice italiana
α 17 dicembre 1966
Papa Francesco

Papa Francesco

Pontefice della chiesa cattolica argentino
α 17 dicembre 1936
ω 21 aprile 2025
Fasma

Fasma

Rapper italiano
α 17 dicembre 1996
Carlo Taormina

Carlo Taormina

Avvocato, giurista e politico italiano
α 17 dicembre 1940
Émilie du Châtelet

Émilie du Châtelet

Matematica, fisica e scrittrice francese
α 17 dicembre 1706
ω 10 settembre 1749
Ford Madox Ford

Ford Madox Ford

Scrittore inglese
α 17 dicembre 1873
ω 26 giugno 1939
Francesca Schianchi

Francesca Schianchi

Giornalista italiana
α 17 dicembre 1976
Gigi D'Agostino

Gigi D'Agostino

Disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico italiano
α 17 dicembre 1967
Manny Pacquiao

Manny Pacquiao

Pugile e politico filippino
α 17 dicembre 1978
Willard Frank Libby

Willard Frank Libby

Scienziato statunitense, premio Nobel
α 17 dicembre 1908
ω 8 settembre 1980
50 Cent

50 Cent

Cantante rap statunitense
α 6 luglio 1975
Tormento

Tormento

Rapper e produttore discografico italiano
α 6 settembre 1975
Alessandro Siani

Alessandro Siani

Comico, attore, regista e conduttore tv italiano
α 17 settembre 1975
Alessandro Giuli

Alessandro Giuli

Giornalista, conduttore tv e politico italiano
α 27 settembre 1975
Alessandro Orsini

Alessandro Orsini

Professore e saggista italiano
α 14 aprile 1975
Andrea Agnelli

Andrea Agnelli

Imprenditore e dirigente sportivo italiano
α 6 dicembre 1975
Angelina Jolie

Angelina Jolie

Attrice statunitense
α 4 giugno 1975
Anna Valle

Anna Valle

Attrice ed ex modella italiana
α 19 giugno 1975
Antonella Mosetti

Antonella Mosetti

Showgirl e conduttrice tv italiana
α 1 agosto 1975
Antonino Cannavacciuolo

Antonino Cannavacciuolo

Chef italiano
α 16 aprile 1975
Asia Argento

Asia Argento

Attrice e regista italiana
α 20 settembre 1975
Barbara Tabita

Barbara Tabita

Attrice italiana
α 13 febbraio 1975
Bradley Cooper

Bradley Cooper

Attore statunitense
α 5 gennaio 1975
Casey Affleck

Casey Affleck

Attore statunitense
α 12 agosto 1975
Charlize Theron

Charlize Theron

Attrice sudafricana
α 7 agosto 1975
Daniel Harding

Daniel Harding

Direttore d'orchestra inglese
α 31 agosto 1975
David Beckham

David Beckham

Calciatore inglese
α 2 maggio 1975
Drew Barrymore

Drew Barrymore

Attrice e regista statunitense
α 22 febbraio 1975
Enrique Iglesias

Enrique Iglesias

Cantante spagnolo
α 8 maggio 1975
Eva Longoria

Eva Longoria

Attrice statunitense
α 15 marzo 1975
Fabrizio Moro

Fabrizio Moro

Cantante italiano
α 9 aprile 1975
Francesca Senette

Francesca Senette

Giornalista e conduttrice tv italiana
α 26 settembre 1975
Giorgia Surina

Giorgia Surina

Attrice e conduttrice tv
α 8 marzo 1975
Giorgio Rocca

Giorgio Rocca

Atleta italiano, sciatore
α 6 agosto 1975
Giulia Grillo

Giulia Grillo

Politica italiana
α 30 maggio 1975
Giuseppe Civati

Giuseppe Civati

Politico italiano
α 4 agosto 1975
Jamie Oliver

Jamie Oliver

Chef e conduttore tv inglese
α 27 maggio 1975
Jonah Lomu

Jonah Lomu

Rugbista neozelandese
α 12 maggio 1975
ω 18 novembre 2015
Kate Winslet

Kate Winslet

Attrice inglese
α 5 ottobre 1975
Licia Ronzulli

Licia Ronzulli

Politica italiana
α 14 settembre 1975
Liz Truss

Liz Truss

Politica britannica
α 26 luglio 1975
Luigi Mastrangelo

Luigi Mastrangelo

Pallavolista italiano
α 17 agosto 1975
Mara Carfagna

Mara Carfagna

Politica italiana
α 18 dicembre 1975
Matteo Renzi

Matteo Renzi

Politico italiano
α 11 gennaio 1975
Michael Bublé

Michael Bublé

Cantante canadese
α 9 settembre 1975
Nunzia De Girolamo

Nunzia De Girolamo

Politica italiana
α 10 ottobre 1975
Pasquale Tridico

Pasquale Tridico

Economista italiano
α 21 settembre 1975
Pedro Pascal

Pedro Pascal

Attore cileno naturalizzato statunitense
α 2 aprile 1975
Ralf Schumacher

Ralf Schumacher

Pilota F1 tedesco
α 30 giugno 1975
Roberto Bolle

Roberto Bolle

Ballerino italiano, danza classica
α 26 marzo 1975
Stefano Massini

Stefano Massini

Scrittore italiano
α 22 settembre 1975
Tiger Woods

Tiger Woods

Campione di golf statunitense
α 30 dicembre 1975
Tobey Maguire

Tobey Maguire

Attore statunitense
α 27 giugno 1975
Victoria Cabello

Victoria Cabello

Conduttrice tv italiana
α 12 marzo 1975

Chi l'ha detto?

Il genio? Pazzia con metodo.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail