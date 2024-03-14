1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Tina Cipollari

Tina Cipollari

Tina Cipollari

Biografia

Il vero nome di Tina Cipollari è Maria Concetta Cipollari, detta Tina. Nasce il 14 novembre del 1965 a Viterbo, nel Lazio. Nel 2000 esordisce in televisione come corteggiatrice nella trasmissione di Canale 5 "Uomini e donne", presentata da Maria De Filippi, per poi passare al ruolo di tronista.

Tina Cipollari in tv

Sin dalle sue prime apparizioni sul piccolo schermo si fa notare per il suo atteggiamento provocatorio da improbabile vamp, testimoniato dai variopinti boa che porta al collo, dai vestiti sensuali che indossa e dai capelli platinati alla Marilyn Monroe. Grazie a questo "personaggio", Tina Cipollari ottiene in breve tempo un certo successo popolare, grazie al quale viene invitata frequentemente a "Buona domenica" (programma della domenica pomeriggio di Canale 5 condotto da Maurizio Costanzo, marito della De Filippi).

Rimasta nel cast di "Uomini e donne", non più come tronista ma come semplice opinionista, nel 2002 registra un singolo musicale denominato "Hawaii". Sempre nello stesso anno conosce, nella trasmissione di Mediaset, Chicco Nalli, parrucchiere soprannominato Kikò, con il quale intraprende una relazione sentimentale.

Concorrente sulla Rai

Lasciata momentaneamente la trasmissione del pomeriggio feriale di Canale5, Tina passa a Raiuno per prendere parte come concorrente a "Il ristorante", reality show presentato da Antonella Clerici. Qui ottiene la seconda posizione finale.

In questo periodo compare di frequente in numerose trasmissioni della tv pubblica, da "La vita in diretta" a "Domenica in", ma anche a "Dimmi la verità", varietà in onda in prima serata.

Il matrimonio e il ritorno in Mediaset

Nel maggio del 2005 Tina Cipollari si sposa con il compagno Chicco (i due diventeranno genitori di tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca). Dopo aver condotto il programma "VipMania" su una rete locale, nel 2008 Tina torna stabilmente a Canale5 ritrovando la collaborazione di Maria De Filippi e divenendo opinionista fissa a "Uomini e donne" (insieme all'amico Gianni Sperti).

Non disdegna, per altro, comparsate in altri show della stessa rete, come "Ciao Darwin", con Paolo Bonolis, e il "Maurizio Costanzo Show".

Nel 2013 contribuisce alla pubblicazione, per DiamonD Editore, della raccolta collettiva "Eros e Thanatos. III antologia di racconti del XXI secolo", con lo scritto "Strane forme", mentre l'anno successivo per "Del giorno e della notte. IV antologia di racconti del XXI secolo", propone "Miti e mitomani".

Nel 2015 scrive con Simone Di Matteo l'autobiografia "No Maria, io esco!", titolo che riprende un suo celebre tormentone.

Nell'estate del 2016 Tina Cipollari prende parte come concorrente a "Pechino Express", reality show di Raidue giunto alla quinta edizione e trasmesso il lunedì in prima serata a partire da settembre.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Tina Cipollari ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Tina Cipollari

11 fotografie

Foto e immagini di Tina Cipollari

Foto di Tina Cipollari
Foto di Tina Cipollari
Foto di Tina Cipollari
Foto di Tina Cipollari
Foto di Tina Cipollari
Foto di Tina Cipollari
Foto di Tina Cipollari
Foto di Tina Cipollari
Foto di Tina Cipollari
Foto di Tina Cipollari
Foto di Tina Cipollari

Commenti

Scrivi un messaggio

Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Tina Cipollari. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Tina Cipollari.

Giovedì 14 marzo 2024 16:05:41

Un po' di invidia?


Tina sei simpaticissima ma a volte sembri che attacchi le donne belle fisicamente. Sembri accanita (come se fosse quasi per l'invidia) oggi per esempio con Tiziana o con Beatriz altri giorni, ecc.. Se tu non hai voglia di muoverti, sei pigra e evidentemente non ti interessa nemmeno la salute, non te la prendere con altre che si impegnano, fanno palestra e si vogliono bene... Invece dovresti concentrarti su te stessa.. Sei un personaggio pubblico, eri bellissima donna ed è grande peccato che ti sei lasciata andare in questa maniera...

Da: Dana
Domenica 27 agosto 2023 17:47:42

Aiuto Tina Michele vorrebbe conoscerti


Ciao Tina sono ancora io CristinaCossu mamma di un bambino 13 anni che si è follemente innamorato di te. Non so più come fare per trovare un modo per parlare con lui ora vuole che lo portiamo allo studi Elios e stare lì fuori solo per vederti passare. Ti scrive ogni giorno e ogni notte. Sei una mamma anche tu io cerco di persuaderlo macché non c’è verso ormai tutti compreso nonni e amici siamo alla tua ricerca. Ovviamente ha il tuo libro conosce tutto di te pensa il 3 settembre vuole che lo portiamo a Viterbo per la festa del patrono perché dice che ci sarai anche tu. È il delirio aiutaci… Genitori disperati. Un abbraccio mamma Cristina Cossu

Da: Cristina Mamma Di Michele Bambino Innamorato
Martedì 29 marzo 2022 21:10:55

Tina forever!


Ho osservato inizialmente Tina. Mi incuriosiva la sua personalità, forse perché diversa dalla massa. Sono una prof. Insegno Filosofia e Storia (ma sono laureata anche in Giurisprudenza). Amo tutto ciò che è comunicazione…e Tina è il paradigma della comunicazione mediatica. Inizialmente può apparire antipatica, ma è una donna genuina e vera.
Tina: donna loquace, fortemente intuitiva, dotata di un’intelligenza fuori dal comune.
Non ama ostentare. Lei è solo se stessa.
È una donna autentica, che non tollera le falsità, che va dritta alla meta. E se s’inalbera lo fa solo perché non sopporta i falsi perbenismi. È tenace, significativamente volitiva e audace. Possiede ironia e schiettezza: due qualità che, a volte, la rendono simpaticamente comica…mentre lei è solo autenticamente se stessa. Tina: una donna a 360 gradi. L’adoro! Dietro quella personalità audace e forte si cela un’anima sensibile e generosa.
Grazie di esistere!

Da: Roberta Brandimarte
Martedì 22 marzo 2022 20:12:01

Ciao Tina, tutto bene?
Non guardo Uomini & Donne perché (mia modesta opinione) è un programma per decerebrati, come il GF VIP e non, L'Isola e spazzatura simile, ma lo guarda mia madre che vive con me e siccome il mio PC e nella stessa stanza, sento spesso i tuoi attacchi a Gemma. Fai bene perché è una persona assurda, ha 250 anni e cerca er pischello, che di per se non sarebbe nemmeno un male, ma questo insistere nel cercare l'anima gemella tra i bambini dell'asilo nido, la rende oltremodo ridicola. Mi è più simpatico un calcio nello scroto che lei. Qualsiasi persona normale, dopo 2 settimane delle tue battute se ne sarebbe andata dal programma, ma lei no, ingoia e sopporta perché si è affezionata alla telecamera e sa che se andasse via tornerebbe alla sua vita vuota. Non dar retta a tutti i commenti che ti criticano. Continua a non fargliene passare una. Ciao Tina, sta bene.
Mauro

Da: Mauro Roma
Martedì 22 marzo 2022 17:16:13

Riferimento Ida & Alessandro


Tina volevo complimentarmi con te per il commento migliore relativamente all'interpretazione migliore della problematica Ida&Alessandro. Hai precisato che tante volte il maschio non innamorato facendo sesso ha finito per diventare super innamorato. È la semplice conferma di una verità sacrosanta che stabilisce che la donna dall'amore arriva al sesso ed il maschio dal sesso arriva all'amore. Il discorso sarebbe lunghissimo che attraversa l'antropologia culturale che tu capiresti, come hai capito, perché è grande la tua esperienza di vita cosa che Maria non ha. Mi fermo qui. Un abbraccio, salvomarino.

Da: Salvo Marino
Mercoledì 2 marzo 2022 09:38:24

Trovo davvero orrenda la presa in giro di Tina nei confronti delle persone con problemi di udito.. vergogna... io so cosa significa perché ho persone a me care (di età 19) che usano apparecchi acusticinper poter sentire.. e ti posso assicurare che da ridere non c è proprio nulla.. pensa se i tuoi figli avessero questo problema e poi dimmi come ti sentiresti... e questo lo dico a tutti coloro che nel 2022 ancora prende in giro chi ha problemi di udito.. vergogna

Da: Rosa
Martedì 8 febbraio 2022 15:06:02

Sei una cafone cafona CAFONA! VAI A GUARDARE le foto appena entrata a u e d ti sarai rifatta anche la patata! falsa tu che dici che nn è vero vergognati! Oggi fai proprio schifo ! Come sempre!!!

Da: Silvy
Venerdì 10 dicembre 2021 20:19:33

Buffona


Ho letto alcuni vecchi commenti e pare fossi una donna gentile, io ho seri dubbi visto che guardo U e D ogni tanto xchè lo vede mia moglie. certo che a vederto ora.. grassa... brutta... cafona... maleducata... sembra che la trasmissione la dirigi tu... certo che a Mediaset devi concedere dei bei favori con quella bocca che hai... xchè a quest'ora ti avrebbero buttata fuori a calci in c**o... bene cambio canale... ma non si vergognano i tuoi figli... ???

Da: Manuelito
Lunedì 22 novembre 2021 20:08:25

Non capisco chi conduce la trasmissione la balena oppure Maria... io non so se lei ha marito a figli... ma credo che si vergognino se vedono la trasmissione... lei fa schifo al c... o

Da: Manuel
Venerdì 19 novembre 2021 20:12:32

Il top dell'ignoranza


Lei a talmente stupida che fa schifo al c... o... le consiglierei di comprarsi un cetriolo gigante e ficcarselo in bocca... ma che sia bello grosso da riempirgliela tutta... (siccome è ignorante) le faccio notare che il "cetriolo" è una metafora... se vuol comprendere lo faccia magari le piace... i cetrioli sono buoni e fanno bene alla salute... e magari le si riduce un po il fondo schiena che è veramente da ippotomo... by by signora !!! TINA

Da: Manuel
Lunedì 8 novembre 2021 23:56:02

Ribadisco, dato che il mio messaggio precedente non e' stato pubblicato, che seguo la trasmissione uomini e donne solo per Tina e mi dispiace che spesso, sia tarpata. E'. l' unica che dice le cose come sono e che contesta giustamente una pseudo signora, molto ipocrita e furba. Tina, continua così e non lasciarti censurare. Sei intelligente e bella. Mi auguro anche che al più presto venga eliminato dalla trasmissione Armando. Un individuo sul quale preferisco non pronunciarmi. Ma ne va della trasmissione...

Da: Carmen
Lunedì 8 novembre 2021 20:27:33

Che schifo


Stasera l'ippopotamo ha fatto l'avvocato in difesa delle 4 oche, quella specie di cozza mi pare Rosy è una specie di tigre e si permette di criticare gli altri (cafona) poi c'è Isabella che parla come un transessuale, è li la pagano e si fa pubblicità, le altr due ò tre si sono coalizzate contro Biagio... Tina e tutta la banda da parte mia vi avrei mandate con gentilezza a fan-culo... solo questo vi meritate... cara Tina sei sempre più sgangherata e cafona e meglio che stai seduta che impalli il cameraman...

Da: Manuel
Giovedì 14 ottobre 2021 15:55:52

Cafona


Ma come ti permetti di giudicare Gemma? Quando tu sei rifatta e sei un sacco di patate.
Da Maria non me lo sarei aspettato.
Avevo molta stima di lei. Ti permette di dire queste cose in tv, ad una persona cosi dolce.

Sei solo invidiosa. Vai a vendere il baccalà al mercato.

Da: Anna
Mercoledì 6 ottobre 2021 15:07:48

Sei proprio una zitella acida fatti un fidanzato se c è qualcuno che te se prende con il cervello azzerato che hai sarà molto difficile altrimenti non avresti perso tuo marito

Da: Daniela
Martedì 5 ottobre 2021 18:19:48

Sbugiardata Spenny


Quando è troppo è troppo
Mi domando come Maria possa permettere a Due personaggi minuti, quali BiAGIO e SPENNY, di infangare un Format, architettando una tresca contro un' altra ospite tronista della trassmissione
La delazione, la congiura la scurrile scorrettezza non dovrebbero esser tollerate in una trasmissione seria
Dite a Maria De Filippi che provveda e magari sanzioni i due, radiandoli dalla trasmissione
Cordial. mete
Octo

Da: Octo Genarius
Martedì 5 ottobre 2021 15:27:53

Pescivendola
Invece di stare in TV vai a vendere il pesce al mercato

Tina fatti curare da un buon psichiatra ne hai bisogno sei una cafona maleducata oppure fatti un fidanzato tanta mancanza... ti rende nevrastenica... ma forse non trovi nessuno che se prende sto ammasso di lardo... facci un piacere mettiti in costume e facci vedere che f**a che sei..

. questo è x che offendi critichi gli altri e non ti guardi allo specchio

Da: Daniela
Lunedì 4 ottobre 2021 15:02:35

Rispondo a quella poveraccia che non ha suoi pensieri ma critica i pensieri altrui... fatti 5 minuti di c... tuoi che campi di più pettegola ignorante evidentemente le letture su granhotel le fai tu e sei abituata a spettegolare senza sapere cosa è la critica... io contrariamente critico ciò che vedo e se a te non piace me ne frego altamente

Da: Daniela
Domenica 3 ottobre 2021 08:56:25

Cara Tina, una certa Daniela non fa altro che scrivere continuamente per insultarti senza aver ancora capito quale sono i ruoli e il gioco delle parti in U e Donne
Costei appartiene al ruolo delle lettrici di Grand Hotel, Ma è pur sempre pubblico
Octo

Da: Octo Genarius (Ortu Gennaro )
Sabato 2 ottobre 2021 04:39:19

Ben Tornata

Dal presenzialismo manifestato ho capito che Armando è stato ingaggiato, quest' anno, nel ruolo non di tronista ma in quello di opinionista, visto che interviene e fa il saccente ad ogni piè sospinto
Cordialmente

Da: Octo Genarius ( Ortu Gennaro)
Venerdì 1 ottobre 2021 16:09:19

Sei ogni giorno più ridicola dici a gemma che è rifatta ma tu lo specchio ce l hai? Sei una balena piena di lardo hai una bocca che c'entra un treno in corsa a 50 anni già sei rifatta e pure male... sei invidiosa i tuoi occhi sprizzano invidia e gelosia.. pensi di essere bella ma sei brutta dentro e soprattutto fuori. la cattiveria è il tuo pane quotidiano. mettiti in bichini ci faremo una marea di risate donnetta sciocca presuntuosa insulsa. vorrei vedere le tue cosce lardose e il tuo c**o cellulitico la pancia pendente e il seno senza reggiseno... sai che ridere

Da: Daniela
Venerdì 24 settembre 2021 15:25:58

Penosa Squallida


Signora Tina, ma si guarda allo specchio la mattina ??? ho seri dubbi. Sorvoliamo sul suo frasario e la sue uscite banali, come oggi che telefona alla redazione... veramente una cretina storica. Critica tutti, suggerirei alla redazione, si faccia cambiare la seggiola perché il suo fondo schiena sborda... se la inquadrano in primo piano il suo sedere non sta tutto nello schermo. Fortunatamente della trasmissione ne vedo solo un pezzetto e mi basta. Non so se ha un compagno o dei figli, ma se si, spero non vedano la trasmissione. Auguri balena oggi era in tema vestita di nero, dicono che il nero sfina. Maper lei non ci sono speranze. ByBy...

Da: Manuel
Venerdì 24 settembre 2021 14:59:20

Cara Tina se sei tanto sicura di te stessa x che non ci fai vedere come stai con il 2 pezzi critichi tanto gli altri ma tu ce l hai gli specchi a casa ??? pensi di essere una fica invece sei un ammasso di lardo. offendi critichi ma chi pensi di essere x comportarti così sei una cafona la classica pescivendola che urla e sbraita dicendo anche parolacce... che educazione dai ai tuoi figli penso che li prenderanno x il kulo deVi solo VERGOGNARTI D'ALTRONDE AL GIORNO D OGGI LA TV È UNO SKIFO E METTONO QUELLE COME TE X FAR RIDERE LE PERSONE

Da: Daniela
Giovedì 3 giugno 2021 19:22:12

La Galganeide decennale


Carissimi Emanuele, Elisabetta, Daniela e quant'altri
A chiusura di stagione e in attesa di un ulteriore decennio galganico, sento il dovere di sottolineare che non tutti hanno capito lo spirito del format U e D, che non é quello di trovar coniugi e celebrare matrimoni, ma quello di fornire uno spettacolo basato sul litigio tra persone ben selezionate ed atte allo spettacolo medesimo
In tal senso ciascuno dei partecipanti ha un ruolo (sotto la oculata regia di Maria) e quindi a Tina e a Gianni il compito di coscienza critica e alla Uccelatrice spennacchiata, quello della Vispa Teresa in cerca di valente farfallone, possibilmente Augellatore, che non troverà mai, ma che comunque apre il cuore degli ingenui tele amatori, alla ricerca di sogni irrealizzabili
Vi siete mai chiesti come mai tutte quelle splendide donne del partèrre femminile non trovino il maschio al di fuori di U e D ? quando basterebbe un loro sussurro e stormi di uccelli volerebbero attorno ? E come mai gli onanisti e narcisi del parterre maschile non abbiano buon punteruolo rosso per impalmare le fanciulle?
Così é che il Buon Biagio con le donne ci va adagio
E che in forza cì sia Antonio che ripudia il matrimonio
E c'è pure il buon Riccardo che le copula con lo sguardo
E poi il Lucca a tutte L'ore che ama solo il riflettore
Tutti questi parlatori aman solo i riflettori
E poi vanno in redazione a pigliar la provvigione
Un abbraccio Oct

Da: Octuagenarius
Mercoledì 2 giugno 2021 09:14:10

DE '' UCCELLATRICE SOENNACCHIATA ''
Sono d'accordo con tutti coloro che han compreso che il ruolo di Tina non è quello di ballare il Can Can o di trovar spasimanti, ma quello di essere la coscienza critica, sotto la guida di Maria, di quella tribù pseudo maschile e femminile di U e D
E a dire il vero lo fa egregiamente.
Tina viene accusata di avercela contro la Spennacchiata, ma non potrebbe essere diversamente, poiché Costei é sempre come il prezzemolo in prima linea a sentenziare e a sproloquiare
Ma purtroppo neppure una bomba atomica riuscirà a chiudere la bocca alla uccellatrice spennacchiata, lautamente finanziata e foraggiata dalla redazione
OCT

Da: Octuagenarius
Martedì 1 giugno 2021 10:29:35

Adesso si è attribuita pure la parentela con la Santa da Lucca, quando è chiaro che molti genitori, avendo un cognome importante, amino dare al neonato un nome importante (Es: quanti Tarquinio vi sono nei gruppi familiari Prisco?)
Son dieci anni che ce la mena imperterrita anche perché, nella moderna TV del litigio, la pochezza piace da matti
L' unica a tenerle testa é la coscienza critica di Tina, che però é perdente a fronte della credulità di Maria, che si ostina a scusare la gallina rifatta, la quale accetta solo salamelecchi e diventa violenta se gli si muove critica anche lieve.
Da notare inoltre che più é perdente e più interrompe gli altri sovrapponendosi
Ma vorremmo sapere chi paga i soggiorni romani della gallina spennacchiata
gf

Da: Octuagenarius
Venerdì 28 maggio 2021 15:48:39

Tina sei cattiva anzi malvagia sei scurrile da perecottara quale sei, ritratta dalla testa ai piedi ma resti sempre una balena w le vere Donne quel che tu non saprai mai esserlo

Da: Marlene
Venerdì 21 maggio 2021 16:54:36

Gemma odiosa


Buonasera Tina, mi chiamo Elisabetta ed ho 13 anni. Quando torno da scuola mangio e vedo sempre il tuo programma.
Innanzitutto ti stimo tantissimo perchè sei bellissima, sei veramente simpatica ed hai una fortissima personalità.
Gemma è un pagliaccio, è veramente RIDICOLA. Una donna di 72 anni che va dietro ad ogni uomo è troppo. Potresti farle questo scherzo: dato che lei usa sempre i tacchi alti (neanche fosse Belen), quanto fa la sua entrata potresti mettere una buccia di banana, oppure qualcosa scivolosa sulle scale.
HAHAHAHA TI PREGO.
Buona giornata! [3

Da: Elisabetta
Venerdì 21 maggio 2021 16:50:11

Cara tina mi fai pena posso immaginare come a scuola e fuori prendano x i fondelli i tuoi figli vergognati hai la bocca come una fogna

Da: Daniela
Venerdì 21 maggio 2021 16:26:34

Che persona squallida


Io non lo guardo il programma, ma vedo ogni tantosul web le sua sfuriate, prende in giro Gemma che balla, in confronto a lei è una signora, se balla lei le si smontano tutti i ritocchi, non parliamo se si mette un bikini !!! Li è squallida, quando parla la bocca le diventa un forno, ci entrerebbe un maxi cetriolo bello grosso, non comprendo come la direzione possa tenerla, si alza, esce, torna, dirige, e quando si gira di spalle non basta una sola telecamera per inquadrarle il fondo schiena. Poi il suo compagno di avventure con un parrucchino bicolore, siete una vergogna per Mediaset.

Da: Emanuele
Venerdì 21 maggio 2021 15:40:14

Gemma insopportabile


Cara Tina scrivo a te perche non hai peli sulla lingua. Ti prego fate sedere Gemma su quella sedia a cui tiene tanto e non fatela parlare. Ha stufato tutti con i suoi monologhi sempre uguali e pur di stare al centro puntualizza pure le virgole diventando noiosa e fastidiosa. Isabella gran signora, ha classe e intelligenza da vendere. Grazie mille

Da: Milva
Venerdì 21 maggio 2021 15:38:03

Non se ne può piu di Gemma


Cara Tina innanzitutto voglio dirti che sei fantastica ti adoro mi di morire dalle risate e inoltre le tue opinioni sono sempre giuste ed obbiettive... ora volevo sapere ma perché non la rinchiudere in un ospizio visto che i manicomi sono ormai chiusi? ! Sto prendo di Gemma pesante come un tir di piombo logorroica arrogante poi dopo la pena del balletto can can... soprattutto ridicola.. insomma continuo. a Seguire la trasmissione perché adoro Maria troppo giusta chic e di un ´eleganza innata come L nuova partecipante Isabella raffinata elegante di una bellezza senza tempo... se fossi un uomo sarei folle di lei...
Ve prego Gemma non se regge piuuu
Fate qualcosa anche una soluzione farmacologia 🤣😂🤣😂🤣👏😂

Da: Ambra Ermini
Domenica 16 maggio 2021 08:53:49

Cara Tina, Scrivo a te che sei la coscienza pensante e critica di quel pollaio di U e D, dove a fronte di un parterre di gnocche che potrebbero trovar marito ovunque, ma stanno là solo per amor di riflettori e perchè spesate dalla redazione, sta un parterre di onanisti e narcisi, che anzichè affondare la lama in quelle gnocche, parlano parlano parlano_
Nel Parterre Maschile poco vi è di mascolino, per la evidente mancanza di RHYNCHOPHORUS FERRUGINES della famiglia dei CURCULIONI altrimenti nomato PUNTERUOSO ROSSO della Palma
Insomma costoro anzichè impalmare parlano parlano e litigano, ma sempre sotto splendidi riflettori e a spese della redazione E bene fai Tina a svergognare la spennacchiata dei campi Fileni e i vari Cicisbei inconcludenti e onanisti
Forza Tina
gf

Da: Giorgio Frau
Martedì 11 maggio 2021 13:25:44

Buongiorno tina,

mi chiamo céline e da un anno che abito verso treviso e vengo dalla francia.
adoro la trasmmisione uomini e donne e adoro la tua personalita diretta che dici cio che pensi... e anche quella di gianni..
vorrei tant...
o partecipare e essere nel pubblico.
grazie a te tina gianni e maria di filippi.
scusami per il mio italiano..

ciao céline

Da: Urso Céline
Giovedì 29 aprile 2021 15:55:25

Oggi giorno fai sempre più pena povera donna bullismo arrogante prepotente cafona pescivendolo sono gli appellativi che ti possono descrivere povera TINA

Da: Daniela
Mercoledì 28 aprile 2021 16:11:08

Signora Tina... non capisco che problemi abbia. È iraconda in maniera esagerata. È sgradevole assistere alle sue sfuriate. La trovo eccessiva in tutto, violenta verbalmente e non solo. Non capisco perché Maria le permetta tutto ciò. Spero che i suoi figli non vedano la trasmissione... altrimenti dovrà giustificare tutto ciò, forse dicendo che recita una parte. Mi dispiace ma sono molto infastidita dal tuo comportamento.

Da: Sandra
Lunedì 26 aprile 2021 15:17:13

Tina sei una mentecatta 1 grammo di materia grigia ce l hai ??? guardati allo specchio e vedrai una m... umana sei tutta rifatta e critichi gli altri hai una bocca che c'entra un treno in corsa che vogliamo di più!!! AHAHAHA SEI UNA RIDICOLA UNO SCHERZO DELLA NATURA

Ma x che non fate sparire sta tina DI MESTIERE FA BULLISMO. NON È UN esempio da dare in televisione

Da: Daniela
Venerdì 23 aprile 2021 18:06:32

Parere sulla condotta di Tina Cipollari


Ultimamente si possono seguire le puntate respirando un po'di serenità, magari perché manca qualcuno? 😂😂😂Anche Gianni è più posato e comprensivo e le persone riescono persino a confrontarsi con una certa tranquillità, tutto ciò la dice lunga "cara" Tina, prego con tutto il cuore che lei stia prendendo in considerazione la possibilità di non tornare più a uomini e donne, la trasmissione ne avrebbe grande guadagno in tutti i sensi. Sentiti saluti. Vittorio

Da: Vittorio Guida
Venerdì 23 aprile 2021 15:27:15

Stai zitta sei una vergogna di donna chiudi quella bocca canotto e vergognati sei pietosa maleducata cafona e in più fai bullismo e questo skifo è accettato dalla televisione VERGOGNATEVI TUTTI

Da: Daniela
Martedì 6 aprile 2021 23:47:09

Mah!


Per quanto mi sforzi questa persona non mi fa venire in mente nulla

Da: Peppe
Martedì 6 aprile 2021 20:59:07

Cara tina sei la vergogna detta tv Mediaset cafona zoticona ognorante irriguardosa lavandaia e non so coosa aggiinge altro. non hai rispetto per nessuno come ti permettono ancora di essere li a Uomuni e donne mi meraviglia la Maria che ti permette di scorazzare con tutte le tue offese irriguardose per tutti ma sopratutto per Gemma. Io ti prenderei a calci e ti accompagnerei fuori programma su quel sedere lardoso. Fai schifo

Da: Memmo
Sabato 3 aprile 2021 11:10:16

Bella


Sei molto vorrei conoscerti per me sei una da corteggiare

Da: Marco
Giovedì 1 aprile 2021 21:22:58

In risposta al messaggio del 31 marzo, ci siamo accorti che la persona che si scrive quest messaggio, per una volta un. po' più valorizante per Tina e lei stessa! ! Tina é la sola che tratta Gemma di bigliettaia in modo spregievole, lo facesse lei come mestiere non ci riuscirebbe visto il suo basso livello! Poi lo pseudonimo "Frau Giorgio"! ! É quello che avrebbe sempre voluto essere la "donna di Giorgio M. " e questo da quando Gemma ha avuto una storia d'amore con Giorgio M. Da quel momento La Tina e diventata improponibile con scenate avvilenti per gemma ma per lei stessa un primis, non ha nessuna autocritica, se non fosse così stupidamente cattiva farebbe pena!

Da: Roxane
Giovedì 1 aprile 2021 19:39:27

Lettera alla signora Tina Cipollari


S. P. M.
Signora Tina Cipollari,
Gent. ma signora, sono molto affezionato alla trasmissione “Uomini e donne”, perché ha il merito di far sbocciare nuovi amori. Non è il caso della signora Gemma Galgani che sta lì da circa dieci anni e potrebbe andar in pensione solo per l’alto numero di presenze. La signora non ha tratto alcun frutto da tante esperienze “d’amore” e, se è vero che fin ad ora non l’ha trovato, eppure è passato quasi un decimo di secolo, purtroppo deve porsi delle domande. Non è che lo vuol trovare quasi sul letto di morte? Dopo almeno di cinquant’anni di maturità sentimentale e sessuale è statisticamente improbabile che lo trovi! Secondo il mio modesto parere, dovrebbe fare un lungo esame introspettivo e chiedersi: “Qualcosa non va in me! ” Se non è andata bene fino ad oggi, non credo che possa avvenire in un tempo obiettivamente più breve, altrimenti dovrei pensare che la signora Galgani ritenga di aver tempo addirittura fino a 120 anni per innamorarsi. C’è un’ipotesi che si avvicina alla verità e alla realtà: che la sua sia solo una recita di dubbio gusto e quanto mai diseducativa per le nuove generazioni e i telespettatori di ogni età. Quest’ultima può giustificarsi con l’umana ambizione di ricevere una lauta ricompensa per discutibili elucubrazioni che non traggono in inganno nessuno. Che sia proprio così lo fa pensare il fatto che la signora Galgani abbia preso dimora e viva ormai in pianta stabile nella città dove si registra, per quanto sappia. Una tale decisione significherebbe che lei è sicura che starà sempre piazzata nello studio su quella sedia, vita natural durante, e farà sempre quegli inutili show che occupano almeno mezzo’ora. Credo che con questi “chiar di luna” non s’innamorerà mai, se poi, trovato l’amore, deve lasciare la trasmissione e la casa in fitto, cosa che la signora non vuole in modo assoluto. Quando una trova l’amore, deve seguire il suo amato, come si dice, “in capo al mondo”. L’amore non viene in un determinato periodo e ambiente ma nasce da un momento all’altro. Se è così, noi poveri telespettatori assistiamo, ahimè inermi, alla manfrina quotidiana. Inoltre non rientra nelle regole del “bon ton” dichiarare pubblicamente di essersi data a qualcuno, atto intimo che qualsiasi donna tiene con sé segreto e misterioso. Se è una sceneggiata, non si dà un buon esempio ai giovani che guardano e alle persone mature che stanno lì per innamorarsi veramente e non per recitare a soggetto. Gent. ma signora Cipollari, non me ne voglia, tanto devo per dovere di osservatore e in nome di una morale che ancora oggi vige e dell’umana dignità, in cui lei senz’altro si riconosce.
luigi doronzo
chirurgo, tel. 088 -------, cell. 333-------

Da: Luigi Doronzo
Mercoledì 31 marzo 2021 09:45:22

Tina Cipollari é la " BUONA COSCIENZA" di un format apparentemente veritiero ma smaccatamente falso con
DONNE bellissime, che potrebbero trovar maschi ad ogni angolo di strada, ma che parcheggiano litigiosamente a spese della redazione per intere annate
UOMINI lumaconi che anziché mangiarsi quelle belle gnocche, discutono, discutono e discutono, sempre a spese della redazione
E infine Tina Cipollari che fortunatamente ci riporta alla realtà, smerdando quella caca... della ex Bigliettaia, sempre in passerella e alla ricerca, se capita, di qualche giovine stallone di razza, ma comunque sempre a spese della redazione

Da: Frau Giorgio
Mercoledì 24 marzo 2021 22:24:12

Com'é possibile che in Italia si cada così in basso? Con un à certa Tina che è di una volgarità abissale, di una mancanza di rispetto per un à participante, gemma, che ha ancora entusiasmo e speranza nella vita, che ha cultura e una vera eleganza, una bella signora di 70 anni tutte cose assenti nella Tina che dimostra una frustrazione sessuale e mentale che la porta a l'isteria, a avvilire la signora gemma, a mancarle di rispetto e a comportarsi in modo osceno, facendo prova di una stupidità senza limiti, e di una'attitudine da gradassa, da malata, insopportabile! ! Com'é possible che maria de filippi accetti la sua presenza... povera Italia.. siete caduti molto in basso, avete raggiunto il punto zéro!
Riprendetevi... buttatela fuori!

Da: Roxane
Mercoledì 24 marzo 2021 15:41:34

Esistono limiti


Siete troppo aggressivi e state superando il limite oltre il quale dimostrate prepotenza e abuso di potere verso chi partecipa ad un programma per trovare amore, vi seguo da molti anni, oggi decido di non seguirvi più.

Da: Cinzia
Martedì 16 marzo 2021 19:46:42

E anche oggi 16 marzo una puntata di m... a Tina sei orrenda, maleducata, cattiva, invidiosa sei tutte le cose negative di questo mondo vergognati!!! Ma ti sei guardata allo specchio? Ma fatti un esame di coscienza fai veramente pena

Da: Silvana⁹
Martedì 2 marzo 2021 20:42:36

Che figura di merda


Oggi Tina ha superato se stessa... ha fatto uno show eclatante... si alza... urla per lo studio... spara insulti a destra e manca... Maria ma perché non la mandi a spasso... cafona... maleducata... invadente... sovrasta anche te Maria... è grassa che fa schifo solo a vederla vestita... figuriamoci in bikini... fai delle figure di merda... è anche stata in Polinesia... xchè non ci sei rimasta... oggi lock da sballo nero con ciuffetti... come diceva il mitico Emilio Fede... "che figure di merda"

Da: Manuel
Giovedì 25 febbraio 2021 20:31:04

Lei ha detto a Gemma "gallina vecchia fa buon brodo"... non credo proprio visto che è piuttosto magra... certo che lei di brodo anche se più giovane dovrebbe farne parecchio vista l'abbondante ciccia che le sta attaccata alle ossa... anche una buona carne non sarebbe male messa allo spiedo... lei e veramente una cretina patentata... non ho parole alla sua stupidità.. e magari pensa di far ridere... grrrrr

Da: Manuel Fantonu
Mercoledì 10 febbraio 2021 15:52:14

Opinione sulla puntata di oggi


Ennesima prova della personalità di Tina Cipollari, sempre che le bestie abbiano una personalità, momento dedicato alla scelta del tronista e lei puntualmente rompe i Maroni disinteressandosi completamente, mancando di rispetto a tutti, cercando visibilità attaccando Gemma, tinaaa, non c'è bisogno che ti fai vedere, non sei trasparente, anzi, sei il classico pagliaccio nel circo, peccato che loro sono divertenti, tu fai piangere. Scusate lo sfogo ma non se ne può più mia io mi chiedo, è così indispensabile tenerla lì, suona un po' strano e stonato. Un abbraccio a tutti e un saluto particolare a Maria

Da: Vittorio Guida
Leggi gli altri commenti

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Maria De Filippi Collo Marilyn Monroe Maurizio Costanzo Parrucchiere Antonella Clerici Gianni Sperti Paolo Bonolis TV

Tina Cipollari nelle opere letterarie

Carlo III

Carlo III

Reale inglese
α 14 novembre 1948
Paracelso

Paracelso

Medico, alchimista e astrologo svizzero
α 14 novembre 1493
ω 24 settembre 1541
Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi

Attrice, regista, autrice e attivista italiana
α 14 novembre 1970
Carlo De Benedetti

Carlo De Benedetti

Imprenditore italiano
α 14 novembre 1934
Carlo Emilio Gadda

Carlo Emilio Gadda

Scrittore italiano
α 14 novembre 1893
ω 21 maggio 1973
Claude Monet

Claude Monet

Pittore francese
α 14 novembre 1840
ω 5 dicembre 1926
Condoleezza Rice

Condoleezza Rice

Politica statunitense
α 14 novembre 1954
Emis Killa

Emis Killa

Rapper italiano
α 14 novembre 1989
Francesco Schettino

Francesco Schettino

Comandante noto per il naufragio della Costa Concordia del 2012
α 14 novembre 1960
Joseph McCarthy

Joseph McCarthy

Politico statunitense
α 14 novembre 1908
ω 2 maggio 1957
Luigi Calabresi

Luigi Calabresi

Commissario italiano
α 14 novembre 1937
ω 17 maggio 1972
Max Pezzali

Max Pezzali

Cantautore italiano
α 14 novembre 1967
Michele Cucuzza

Michele Cucuzza

Giornalista italiano
α 14 novembre 1952
Nicola Savino

Nicola Savino

Conduttore radiofonico e tv, autore tv
α 14 novembre 1967
Stefano Gabbana

Stefano Gabbana

Stilista e imprenditore italiano, fondatore di Dolce e Gabbana
α 14 novembre 1962
Vincenzo Nibali

Vincenzo Nibali

Atleta italiano, ciclismo
α 14 novembre 1984
Bjork

Bjork

Cantante islandese
α 21 novembre 1965
Slash

Slash

Chitarrista anglo-statunitense
α 23 luglio 1965
Alessandro Gassmann

Alessandro Gassmann

Attore italiano
α 24 febbraio 1965
Alfio Marchini

Alfio Marchini

Imprenditore e politico italiano
α 1 aprile 1965
Andrea Zorzi

Andrea Zorzi

Pallavolista italiano
α 29 luglio 1965
Andrea Marcucci

Andrea Marcucci

Politico italiano
α 28 maggio 1965
Anna Maria Bernini

Anna Maria Bernini

Politica italiana
α 17 agosto 1965
Ben Stiller

Ben Stiller

Attore e regista statunitense
α 30 novembre 1965
Carlo Cracco

Carlo Cracco

Chef italiano
α 8 ottobre 1965
Cem Ozdemir

Cem Ozdemir

Politico tedesco
α 21 dicembre 1965
Charlie Sheen

Charlie Sheen

Attore statunitense
α 3 settembre 1965
Chris Rock

Chris Rock

Attore statunitense
α 7 febbraio 1965
Corrado Guzzanti

Corrado Guzzanti

Comico e attore italiano
α 17 maggio 1965
Davide Van De Sfroos

Davide Van De Sfroos

Cantautore italiano
α 11 maggio 1965
Eddie Irvine

Eddie Irvine

Pilota F1 irlandese
α 10 novembre 1965
Elizabeth Hurley

Elizabeth Hurley

Attrice inglese
α 10 giugno 1965
Emma Marcegaglia

Emma Marcegaglia

Imprenditrice italiana
α 24 dicembre 1965
Enrico Papi

Enrico Papi

Conduttore TV italiano
α 3 giugno 1965
Flavio Insinna

Flavio Insinna

Attore e conduttore tv italiano
α 3 luglio 1965
Francesco Consiglio

Francesco Consiglio

Scrittore e drammaturgo italiano
α 11 aprile 1965
Gianfranco Iovino

Gianfranco Iovino

Giornalista e scrittore italiano
α 3 settembre 1965
Giuliano Palma

Giuliano Palma

Cantante italiano
α 2 dicembre 1965
J.K. Rowling

J.K. Rowling

Scrittrice inglese
α 31 luglio 1965
Khaled Hosseini

Khaled Hosseini

Scrittore e medico statunitense di origine afgana
α 4 marzo 1965
Lana Wachowski

Lana Wachowski

Regista statunitense
α 21 giugno 1965
Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni

Attore, regista, sceneggiatore, scrittore e comico italiano
α 17 febbraio 1965
Lina Palmerini

Lina Palmerini

Giornalista italiana
α 20 giugno 1965
Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini

Ballerina, cantante e presentatrice tv italiana
α 10 agosto 1965
Mads Mikkelsen

Mads Mikkelsen

Attore danese
α 22 novembre 1965
Marco Micheli

Marco Micheli

Top Legal italiano
α 2 maggio 1965
Marco Liorni

Marco Liorni

Conduttore tv italiano
α 6 agosto 1965
Maria Chiara Carrozza

Maria Chiara Carrozza

Scienziata e politica italiana
α 16 settembre 1965
Massimo Ceccherini

Massimo Ceccherini

Attore, regista e sceneggiatore italiano
α 23 maggio 1965
Micky Ward

Micky Ward

Pugile statunitense
α 4 ottobre 1965
Nicholas Sparks

Nicholas Sparks

Scrittore statunitense
α 31 dicembre 1965
Nicola Zingaretti

Nicola Zingaretti

Politico italiano
α 11 ottobre 1965
Paolo Celata

Paolo Celata

Giornalista e conduttore tv italiano
α 20 agosto 1965
Rachida Dati

Rachida Dati

Politica francese
α 27 novembre 1965
Robert Downey Jr

Robert Downey Jr

Attore statunitense
α 4 aprile 1965
Sabrina Giannini

Sabrina Giannini

Giornalista e conduttrice tv italiana
α 23 marzo 1965
Shania Twain

Shania Twain

Cantante canadese
α 28 agosto 1965
Simona Ventura

Simona Ventura

Conduttrice TV italiana
α 1 aprile 1965
Stefano Pioli

Stefano Pioli

Allenatore di calcio italiano
α 20 ottobre 1965
Valeria Golino

Valeria Golino

Attrice e regista italiana
α 22 ottobre 1965
Veronica Pivetti

Veronica Pivetti

Attrice, doppiatrice e conduttrice tv italiana
α 19 febbraio 1965
Vinicio Capossela

Vinicio Capossela

Cantautore italiano
α 14 dicembre 1965
Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria

Artista, politico italiano
α 24 giugno 1965

Chi l'ha detto?

La scienza senza la religione è zoppa. La religione senza la scienza è cieca.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail