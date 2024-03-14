Tina Cipollari
Biografia
Il vero nome di Tina Cipollari è Maria Concetta Cipollari, detta Tina. Nasce il 14 novembre del 1965 a Viterbo, nel Lazio. Nel 2000 esordisce in televisione come corteggiatrice nella trasmissione di Canale 5 "Uomini e donne", presentata da Maria De Filippi, per poi passare al ruolo di tronista.
Tina Cipollari in tv
Sin dalle sue prime apparizioni sul piccolo schermo si fa notare per il suo atteggiamento provocatorio da improbabile vamp, testimoniato dai variopinti boa che porta al collo, dai vestiti sensuali che indossa e dai capelli platinati alla Marilyn Monroe. Grazie a questo "personaggio", Tina Cipollari ottiene in breve tempo un certo successo popolare, grazie al quale viene invitata frequentemente a "Buona domenica" (programma della domenica pomeriggio di Canale 5 condotto da Maurizio Costanzo, marito della De Filippi).
Rimasta nel cast di "Uomini e donne", non più come tronista ma come semplice opinionista, nel 2002 registra un singolo musicale denominato "Hawaii". Sempre nello stesso anno conosce, nella trasmissione di Mediaset, Chicco Nalli, parrucchiere soprannominato Kikò, con il quale intraprende una relazione sentimentale.
Concorrente sulla Rai
Lasciata momentaneamente la trasmissione del pomeriggio feriale di Canale5, Tina passa a Raiuno per prendere parte come concorrente a "Il ristorante", reality show presentato da Antonella Clerici. Qui ottiene la seconda posizione finale.
In questo periodo compare di frequente in numerose trasmissioni della tv pubblica, da "La vita in diretta" a "Domenica in", ma anche a "Dimmi la verità", varietà in onda in prima serata.
Il matrimonio e il ritorno in Mediaset
Nel maggio del 2005 Tina Cipollari si sposa con il compagno Chicco (i due diventeranno genitori di tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca). Dopo aver condotto il programma "VipMania" su una rete locale, nel 2008 Tina torna stabilmente a Canale5 ritrovando la collaborazione di Maria De Filippi e divenendo opinionista fissa a "Uomini e donne" (insieme all'amico Gianni Sperti).
Non disdegna, per altro, comparsate in altri show della stessa rete, come "Ciao Darwin", con Paolo Bonolis, e il "Maurizio Costanzo Show".
Nel 2013 contribuisce alla pubblicazione, per DiamonD Editore, della raccolta collettiva "Eros e Thanatos. III antologia di racconti del XXI secolo", con lo scritto "Strane forme", mentre l'anno successivo per "Del giorno e della notte. IV antologia di racconti del XXI secolo", propone "Miti e mitomani".
Nel 2015 scrive con Simone Di Matteo l'autobiografia "No Maria, io esco!", titolo che riprende un suo celebre tormentone.
Nell'estate del 2016 Tina Cipollari prende parte come concorrente a "Pechino Express", reality show di Raidue giunto alla quinta edizione e trasmesso il lunedì in prima serata a partire da settembre.
Frasi di Tina Cipollari
A volte mi chiedo: ma dopo tutti questi anni la gente non si è ancora stufata di me?
Chi mi segue, sa che, nel bene o nel male, io sono sempre me stessa.
Sono stata corteggiatrice del primo tronista in assoluto, Roberto. C'erano poche persone, non si usciva dallo studio, ognuna di noi portava delle piccole esibizioni. Poi sono diventata tronista e ricordo ancora quando un corteggiatore mi portò del pane perché faceva il panettiere. [Sull'inizio del programma tv Uomini e Donne]
Maria De Filippi è il cuore della trasmissione [Uomini e Donne], senza mai mettersi al centro dell'attenzione. Ha sempre sotto controllo la situazione e riesce a far ragionare tutti, anche le persone più testarde.
Ricordo il primo periodo, in cui esordivo in televisione come una single disperata, ingenuotta e piuttosto sprovveduta. Credevo davvero di poter trovare un fidanzato, anche se alla fine non è andata proprio così. Ricordo con affetto il mio primo trono con Claudia Montanarini, eravamo tutti molto emozionati, so che si sentiva anche da casa.
Forse il pubblico ha capito che dietro ogni mio sfogo c'è sempre un velo di ironia. A volte chiedo a Maria di uscire dallo studio: devo sbollire, sono fin troppo istintiva. Forse per questa spontaneità mi apprezzano. Quando i ragazzi mi fermano per strada e mi trattano come se fossi Angelina Jolie, cerco di far capire loro che non sono una star.
Mi diverto quando le passioni dei ragazzi sono autentiche, quando non cercano solo visibilità, quando ci sono dei personaggi simpatici che mi prendono a pelle. [Sulla trasmissione Uomini e Donne]
Ho fatto le mie esperienze fuori dal programma [Uomini e Donne], ma solo qui mi sento a casa. Io sono nata e cresciuta dentro quello studio e il programma è cresciuto con me. Quando signore con tanti problemi mi dicono che sono sempre riuscita a strappare loro una risata anche nei momenti più difficili, per me è l'unica cosa che conta.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Tina Cipollari
Foto e immagini di Tina Cipollari
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Tina Cipollari. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Tina Cipollari.
Aiuto Tina Michele vorrebbe conoscerti
Ciao Tina sono ancora io CristinaCossu mamma di un bambino 13 anni che si è follemente innamorato di te. Non so più come fare per trovare un modo per parlare con lui ora vuole che lo portiamo allo studi Elios e stare lì fuori solo per vederti passare. Ti scrive ogni giorno e ogni notte. Sei una mamma anche tu io cerco di persuaderlo macché non c’è verso ormai tutti compreso nonni e amici siamo alla tua ricerca. Ovviamente ha il tuo libro conosce tutto di te pensa il 3 settembre vuole che lo portiamo a Viterbo per la festa del patrono perché dice che ci sarai anche tu. È il delirio aiutaci… Genitori disperati. Un abbraccio mamma Cristina Cossu
Tina forever!
Ho osservato inizialmente Tina. Mi incuriosiva la sua personalità, forse perché diversa dalla massa. Sono una prof. Insegno Filosofia e Storia (ma sono laureata anche in Giurisprudenza). Amo tutto ciò che è comunicazione…e Tina è il paradigma della comunicazione mediatica. Inizialmente può apparire antipatica, ma è una donna genuina e vera.
Tina: donna loquace, fortemente intuitiva, dotata di un’intelligenza fuori dal comune.
Non ama ostentare. Lei è solo se stessa.
È una donna autentica, che non tollera le falsità, che va dritta alla meta. E se s’inalbera lo fa solo perché non sopporta i falsi perbenismi. È tenace, significativamente volitiva e audace. Possiede ironia e schiettezza: due qualità che, a volte, la rendono simpaticamente comica…mentre lei è solo autenticamente se stessa. Tina: una donna a 360 gradi. L’adoro! Dietro quella personalità audace e forte si cela un’anima sensibile e generosa.
Grazie di esistere!
Ciao Tina, tutto bene?
Non guardo Uomini & Donne perché (mia modesta opinione) è un programma per decerebrati, come il GF VIP e non, L'Isola e spazzatura simile, ma lo guarda mia madre che vive con me e siccome il mio PC e nella stessa stanza, sento spesso i tuoi attacchi a Gemma. Fai bene perché è una persona assurda, ha 250 anni e cerca er pischello, che di per se non sarebbe nemmeno un male, ma questo insistere nel cercare l'anima gemella tra i bambini dell'asilo nido, la rende oltremodo ridicola. Mi è più simpatico un calcio nello scroto che lei. Qualsiasi persona normale, dopo 2 settimane delle tue battute se ne sarebbe andata dal programma, ma lei no, ingoia e sopporta perché si è affezionata alla telecamera e sa che se andasse via tornerebbe alla sua vita vuota. Non dar retta a tutti i commenti che ti criticano. Continua a non fargliene passare una. Ciao Tina, sta bene.
Mauro
Riferimento Ida & Alessandro
Tina volevo complimentarmi con te per il commento migliore relativamente all'interpretazione migliore della problematica Ida&Alessandro. Hai precisato che tante volte il maschio non innamorato facendo sesso ha finito per diventare super innamorato. È la semplice conferma di una verità sacrosanta che stabilisce che la donna dall'amore arriva al sesso ed il maschio dal sesso arriva all'amore. Il discorso sarebbe lunghissimo che attraversa l'antropologia culturale che tu capiresti, come hai capito, perché è grande la tua esperienza di vita cosa che Maria non ha. Mi fermo qui. Un abbraccio, salvomarino.
Trovo davvero orrenda la presa in giro di Tina nei confronti delle persone con problemi di udito.. vergogna... io so cosa significa perché ho persone a me care (di età 19) che usano apparecchi acusticinper poter sentire.. e ti posso assicurare che da ridere non c è proprio nulla.. pensa se i tuoi figli avessero questo problema e poi dimmi come ti sentiresti... e questo lo dico a tutti coloro che nel 2022 ancora prende in giro chi ha problemi di udito.. vergogna
Sei una cafone cafona CAFONA! VAI A GUARDARE le foto appena entrata a u e d ti sarai rifatta anche la patata! falsa tu che dici che nn è vero vergognati! Oggi fai proprio schifo ! Come sempre!!!
Buffona
Ho letto alcuni vecchi commenti e pare fossi una donna gentile, io ho seri dubbi visto che guardo U e D ogni tanto xchè lo vede mia moglie. certo che a vederto ora.. grassa... brutta... cafona... maleducata... sembra che la trasmissione la dirigi tu... certo che a Mediaset devi concedere dei bei favori con quella bocca che hai... xchè a quest'ora ti avrebbero buttata fuori a calci in c**o... bene cambio canale... ma non si vergognano i tuoi figli... ???
Non capisco chi conduce la trasmissione la balena oppure Maria... io non so se lei ha marito a figli... ma credo che si vergognino se vedono la trasmissione... lei fa schifo al c... o
Il top dell'ignoranza
Lei a talmente stupida che fa schifo al c... o... le consiglierei di comprarsi un cetriolo gigante e ficcarselo in bocca... ma che sia bello grosso da riempirgliela tutta... (siccome è ignorante) le faccio notare che il "cetriolo" è una metafora... se vuol comprendere lo faccia magari le piace... i cetrioli sono buoni e fanno bene alla salute... e magari le si riduce un po il fondo schiena che è veramente da ippotomo... by by signora !!! TINA
Ribadisco, dato che il mio messaggio precedente non e' stato pubblicato, che seguo la trasmissione uomini e donne solo per Tina e mi dispiace che spesso, sia tarpata. E'. l' unica che dice le cose come sono e che contesta giustamente una pseudo signora, molto ipocrita e furba. Tina, continua così e non lasciarti censurare. Sei intelligente e bella. Mi auguro anche che al più presto venga eliminato dalla trasmissione Armando. Un individuo sul quale preferisco non pronunciarmi. Ma ne va della trasmissione...
Che schifo
Stasera l'ippopotamo ha fatto l'avvocato in difesa delle 4 oche, quella specie di cozza mi pare Rosy è una specie di tigre e si permette di criticare gli altri (cafona) poi c'è Isabella che parla come un transessuale, è li la pagano e si fa pubblicità, le altr due ò tre si sono coalizzate contro Biagio... Tina e tutta la banda da parte mia vi avrei mandate con gentilezza a fan-culo... solo questo vi meritate... cara Tina sei sempre più sgangherata e cafona e meglio che stai seduta che impalli il cameraman...
Cafona
Ma come ti permetti di giudicare Gemma? Quando tu sei rifatta e sei un sacco di patate.
Da Maria non me lo sarei aspettato.
Avevo molta stima di lei. Ti permette di dire queste cose in tv, ad una persona cosi dolce.
Sei solo invidiosa. Vai a vendere il baccalà al mercato.
Sei proprio una zitella acida fatti un fidanzato se c è qualcuno che te se prende con il cervello azzerato che hai sarà molto difficile altrimenti non avresti perso tuo marito
Sbugiardata Spenny
Quando è troppo è troppo
Mi domando come Maria possa permettere a Due personaggi minuti, quali BiAGIO e SPENNY, di infangare un Format, architettando una tresca contro un' altra ospite tronista della trassmissione
La delazione, la congiura la scurrile scorrettezza non dovrebbero esser tollerate in una trasmissione seria
Dite a Maria De Filippi che provveda e magari sanzioni i due, radiandoli dalla trasmissione
Cordial. mete
Octo
Pescivendola
Invece di stare in TV vai a vendere il pesce al mercato
Tina fatti curare da un buon psichiatra ne hai bisogno sei una cafona maleducata oppure fatti un fidanzato tanta mancanza... ti rende nevrastenica... ma forse non trovi nessuno che se prende sto ammasso di lardo... facci un piacere mettiti in costume e facci vedere che f**a che sei..
. questo è x che offendi critichi gli altri e non ti guardi allo specchio
Rispondo a quella poveraccia che non ha suoi pensieri ma critica i pensieri altrui... fatti 5 minuti di c... tuoi che campi di più pettegola ignorante evidentemente le letture su granhotel le fai tu e sei abituata a spettegolare senza sapere cosa è la critica... io contrariamente critico ciò che vedo e se a te non piace me ne frego altamente
Cara Tina, una certa Daniela non fa altro che scrivere continuamente per insultarti senza aver ancora capito quale sono i ruoli e il gioco delle parti in U e Donne
Costei appartiene al ruolo delle lettrici di Grand Hotel, Ma è pur sempre pubblico
Octo
Ben Tornata
Dal presenzialismo manifestato ho capito che Armando è stato ingaggiato, quest' anno, nel ruolo non di tronista ma in quello di opinionista, visto che interviene e fa il saccente ad ogni piè sospinto
Cordialmente
Sei ogni giorno più ridicola dici a gemma che è rifatta ma tu lo specchio ce l hai? Sei una balena piena di lardo hai una bocca che c'entra un treno in corsa a 50 anni già sei rifatta e pure male... sei invidiosa i tuoi occhi sprizzano invidia e gelosia.. pensi di essere bella ma sei brutta dentro e soprattutto fuori. la cattiveria è il tuo pane quotidiano. mettiti in bichini ci faremo una marea di risate donnetta sciocca presuntuosa insulsa. vorrei vedere le tue cosce lardose e il tuo c**o cellulitico la pancia pendente e il seno senza reggiseno... sai che ridere
Penosa Squallida
Signora Tina, ma si guarda allo specchio la mattina ??? ho seri dubbi. Sorvoliamo sul suo frasario e la sue uscite banali, come oggi che telefona alla redazione... veramente una cretina storica. Critica tutti, suggerirei alla redazione, si faccia cambiare la seggiola perché il suo fondo schiena sborda... se la inquadrano in primo piano il suo sedere non sta tutto nello schermo. Fortunatamente della trasmissione ne vedo solo un pezzetto e mi basta. Non so se ha un compagno o dei figli, ma se si, spero non vedano la trasmissione. Auguri balena oggi era in tema vestita di nero, dicono che il nero sfina. Maper lei non ci sono speranze. ByBy...
Cara Tina se sei tanto sicura di te stessa x che non ci fai vedere come stai con il 2 pezzi critichi tanto gli altri ma tu ce l hai gli specchi a casa ??? pensi di essere una fica invece sei un ammasso di lardo. offendi critichi ma chi pensi di essere x comportarti così sei una cafona la classica pescivendola che urla e sbraita dicendo anche parolacce... che educazione dai ai tuoi figli penso che li prenderanno x il kulo deVi solo VERGOGNARTI D'ALTRONDE AL GIORNO D OGGI LA TV È UNO SKIFO E METTONO QUELLE COME TE X FAR RIDERE LE PERSONE
La Galganeide decennale
Carissimi Emanuele, Elisabetta, Daniela e quant'altri
A chiusura di stagione e in attesa di un ulteriore decennio galganico, sento il dovere di sottolineare che non tutti hanno capito lo spirito del format U e D, che non é quello di trovar coniugi e celebrare matrimoni, ma quello di fornire uno spettacolo basato sul litigio tra persone ben selezionate ed atte allo spettacolo medesimo
In tal senso ciascuno dei partecipanti ha un ruolo (sotto la oculata regia di Maria) e quindi a Tina e a Gianni il compito di coscienza critica e alla Uccelatrice spennacchiata, quello della Vispa Teresa in cerca di valente farfallone, possibilmente Augellatore, che non troverà mai, ma che comunque apre il cuore degli ingenui tele amatori, alla ricerca di sogni irrealizzabili
Vi siete mai chiesti come mai tutte quelle splendide donne del partèrre femminile non trovino il maschio al di fuori di U e D ? quando basterebbe un loro sussurro e stormi di uccelli volerebbero attorno ? E come mai gli onanisti e narcisi del parterre maschile non abbiano buon punteruolo rosso per impalmare le fanciulle?
Così é che il Buon Biagio con le donne ci va adagio
E che in forza cì sia Antonio che ripudia il matrimonio
E c'è pure il buon Riccardo che le copula con lo sguardo
E poi il Lucca a tutte L'ore che ama solo il riflettore
Tutti questi parlatori aman solo i riflettori
E poi vanno in redazione a pigliar la provvigione
Un abbraccio Oct
DE '' UCCELLATRICE SOENNACCHIATA ''
Sono d'accordo con tutti coloro che han compreso che il ruolo di Tina non è quello di ballare il Can Can o di trovar spasimanti, ma quello di essere la coscienza critica, sotto la guida di Maria, di quella tribù pseudo maschile e femminile di U e D
E a dire il vero lo fa egregiamente.
Tina viene accusata di avercela contro la Spennacchiata, ma non potrebbe essere diversamente, poiché Costei é sempre come il prezzemolo in prima linea a sentenziare e a sproloquiare
Ma purtroppo neppure una bomba atomica riuscirà a chiudere la bocca alla uccellatrice spennacchiata, lautamente finanziata e foraggiata dalla redazione
OCT
Adesso si è attribuita pure la parentela con la Santa da Lucca, quando è chiaro che molti genitori, avendo un cognome importante, amino dare al neonato un nome importante (Es: quanti Tarquinio vi sono nei gruppi familiari Prisco?)
Son dieci anni che ce la mena imperterrita anche perché, nella moderna TV del litigio, la pochezza piace da matti
L' unica a tenerle testa é la coscienza critica di Tina, che però é perdente a fronte della credulità di Maria, che si ostina a scusare la gallina rifatta, la quale accetta solo salamelecchi e diventa violenta se gli si muove critica anche lieve.
Da notare inoltre che più é perdente e più interrompe gli altri sovrapponendosi
Ma vorremmo sapere chi paga i soggiorni romani della gallina spennacchiata
gf
Tina sei cattiva anzi malvagia sei scurrile da perecottara quale sei, ritratta dalla testa ai piedi ma resti sempre una balena w le vere Donne quel che tu non saprai mai esserlo
Gemma odiosa
Buonasera Tina, mi chiamo Elisabetta ed ho 13 anni. Quando torno da scuola mangio e vedo sempre il tuo programma.
Innanzitutto ti stimo tantissimo perchè sei bellissima, sei veramente simpatica ed hai una fortissima personalità.
Gemma è un pagliaccio, è veramente RIDICOLA. Una donna di 72 anni che va dietro ad ogni uomo è troppo. Potresti farle questo scherzo: dato che lei usa sempre i tacchi alti (neanche fosse Belen), quanto fa la sua entrata potresti mettere una buccia di banana, oppure qualcosa scivolosa sulle scale.
HAHAHAHA TI PREGO.
Buona giornata! [3
Cara tina mi fai pena posso immaginare come a scuola e fuori prendano x i fondelli i tuoi figli vergognati hai la bocca come una fogna
Che persona squallida
Io non lo guardo il programma, ma vedo ogni tantosul web le sua sfuriate, prende in giro Gemma che balla, in confronto a lei è una signora, se balla lei le si smontano tutti i ritocchi, non parliamo se si mette un bikini !!! Li è squallida, quando parla la bocca le diventa un forno, ci entrerebbe un maxi cetriolo bello grosso, non comprendo come la direzione possa tenerla, si alza, esce, torna, dirige, e quando si gira di spalle non basta una sola telecamera per inquadrarle il fondo schiena. Poi il suo compagno di avventure con un parrucchino bicolore, siete una vergogna per Mediaset.
Gemma insopportabile
Cara Tina scrivo a te perche non hai peli sulla lingua. Ti prego fate sedere Gemma su quella sedia a cui tiene tanto e non fatela parlare. Ha stufato tutti con i suoi monologhi sempre uguali e pur di stare al centro puntualizza pure le virgole diventando noiosa e fastidiosa. Isabella gran signora, ha classe e intelligenza da vendere. Grazie mille
Non se ne può piu di Gemma
Cara Tina innanzitutto voglio dirti che sei fantastica ti adoro mi di morire dalle risate e inoltre le tue opinioni sono sempre giuste ed obbiettive... ora volevo sapere ma perché non la rinchiudere in un ospizio visto che i manicomi sono ormai chiusi? ! Sto prendo di Gemma pesante come un tir di piombo logorroica arrogante poi dopo la pena del balletto can can... soprattutto ridicola.. insomma continuo. a Seguire la trasmissione perché adoro Maria troppo giusta chic e di un ´eleganza innata come L nuova partecipante Isabella raffinata elegante di una bellezza senza tempo... se fossi un uomo sarei folle di lei...
Ve prego Gemma non se regge piuuu
Fate qualcosa anche una soluzione farmacologia 🤣😂🤣😂🤣👏😂
Cara Tina, Scrivo a te che sei la coscienza pensante e critica di quel pollaio di U e D, dove a fronte di un parterre di gnocche che potrebbero trovar marito ovunque, ma stanno là solo per amor di riflettori e perchè spesate dalla redazione, sta un parterre di onanisti e narcisi, che anzichè affondare la lama in quelle gnocche, parlano parlano parlano_
Nel Parterre Maschile poco vi è di mascolino, per la evidente mancanza di RHYNCHOPHORUS FERRUGINES della famiglia dei CURCULIONI altrimenti nomato PUNTERUOSO ROSSO della Palma
Insomma costoro anzichè impalmare parlano parlano e litigano, ma sempre sotto splendidi riflettori e a spese della redazione E bene fai Tina a svergognare la spennacchiata dei campi Fileni e i vari Cicisbei inconcludenti e onanisti
Forza Tina
gf
Buongiorno tina,
mi chiamo céline e da un anno che abito verso treviso e vengo dalla francia.
adoro la trasmmisione uomini e donne e adoro la tua personalita diretta che dici cio che pensi... e anche quella di gianni..
vorrei tant...
o partecipare e essere nel pubblico.
grazie a te tina gianni e maria di filippi.
scusami per il mio italiano..
ciao céline
Oggi giorno fai sempre più pena povera donna bullismo arrogante prepotente cafona pescivendolo sono gli appellativi che ti possono descrivere povera TINA
Signora Tina... non capisco che problemi abbia. È iraconda in maniera esagerata. È sgradevole assistere alle sue sfuriate. La trovo eccessiva in tutto, violenta verbalmente e non solo. Non capisco perché Maria le permetta tutto ciò. Spero che i suoi figli non vedano la trasmissione... altrimenti dovrà giustificare tutto ciò, forse dicendo che recita una parte. Mi dispiace ma sono molto infastidita dal tuo comportamento.
Tina sei una mentecatta 1 grammo di materia grigia ce l hai ??? guardati allo specchio e vedrai una m... umana sei tutta rifatta e critichi gli altri hai una bocca che c'entra un treno in corsa che vogliamo di più!!! AHAHAHA SEI UNA RIDICOLA UNO SCHERZO DELLA NATURA
Ma x che non fate sparire sta tina DI MESTIERE FA BULLISMO. NON È UN esempio da dare in televisione
Parere sulla condotta di Tina Cipollari
Ultimamente si possono seguire le puntate respirando un po'di serenità, magari perché manca qualcuno? 😂😂😂Anche Gianni è più posato e comprensivo e le persone riescono persino a confrontarsi con una certa tranquillità, tutto ciò la dice lunga "cara" Tina, prego con tutto il cuore che lei stia prendendo in considerazione la possibilità di non tornare più a uomini e donne, la trasmissione ne avrebbe grande guadagno in tutti i sensi. Sentiti saluti. Vittorio
Stai zitta sei una vergogna di donna chiudi quella bocca canotto e vergognati sei pietosa maleducata cafona e in più fai bullismo e questo skifo è accettato dalla televisione VERGOGNATEVI TUTTI
Mah!
Per quanto mi sforzi questa persona non mi fa venire in mente nulla
Cara tina sei la vergogna detta tv Mediaset cafona zoticona ognorante irriguardosa lavandaia e non so coosa aggiinge altro. non hai rispetto per nessuno come ti permettono ancora di essere li a Uomuni e donne mi meraviglia la Maria che ti permette di scorazzare con tutte le tue offese irriguardose per tutti ma sopratutto per Gemma. Io ti prenderei a calci e ti accompagnerei fuori programma su quel sedere lardoso. Fai schifo
Bella
Sei molto vorrei conoscerti per me sei una da corteggiare
In risposta al messaggio del 31 marzo, ci siamo accorti che la persona che si scrive quest messaggio, per una volta un. po' più valorizante per Tina e lei stessa! ! Tina é la sola che tratta Gemma di bigliettaia in modo spregievole, lo facesse lei come mestiere non ci riuscirebbe visto il suo basso livello! Poi lo pseudonimo "Frau Giorgio"! ! É quello che avrebbe sempre voluto essere la "donna di Giorgio M. " e questo da quando Gemma ha avuto una storia d'amore con Giorgio M. Da quel momento La Tina e diventata improponibile con scenate avvilenti per gemma ma per lei stessa un primis, non ha nessuna autocritica, se non fosse così stupidamente cattiva farebbe pena!
Lettera alla signora Tina Cipollari
S. P. M.
Signora Tina Cipollari,
Gent. ma signora, sono molto affezionato alla trasmissione “Uomini e donne”, perché ha il merito di far sbocciare nuovi amori. Non è il caso della signora Gemma Galgani che sta lì da circa dieci anni e potrebbe andar in pensione solo per l’alto numero di presenze. La signora non ha tratto alcun frutto da tante esperienze “d’amore” e, se è vero che fin ad ora non l’ha trovato, eppure è passato quasi un decimo di secolo, purtroppo deve porsi delle domande. Non è che lo vuol trovare quasi sul letto di morte? Dopo almeno di cinquant’anni di maturità sentimentale e sessuale è statisticamente improbabile che lo trovi! Secondo il mio modesto parere, dovrebbe fare un lungo esame introspettivo e chiedersi: “Qualcosa non va in me! ” Se non è andata bene fino ad oggi, non credo che possa avvenire in un tempo obiettivamente più breve, altrimenti dovrei pensare che la signora Galgani ritenga di aver tempo addirittura fino a 120 anni per innamorarsi. C’è un’ipotesi che si avvicina alla verità e alla realtà: che la sua sia solo una recita di dubbio gusto e quanto mai diseducativa per le nuove generazioni e i telespettatori di ogni età. Quest’ultima può giustificarsi con l’umana ambizione di ricevere una lauta ricompensa per discutibili elucubrazioni che non traggono in inganno nessuno. Che sia proprio così lo fa pensare il fatto che la signora Galgani abbia preso dimora e viva ormai in pianta stabile nella città dove si registra, per quanto sappia. Una tale decisione significherebbe che lei è sicura che starà sempre piazzata nello studio su quella sedia, vita natural durante, e farà sempre quegli inutili show che occupano almeno mezzo’ora. Credo che con questi “chiar di luna” non s’innamorerà mai, se poi, trovato l’amore, deve lasciare la trasmissione e la casa in fitto, cosa che la signora non vuole in modo assoluto. Quando una trova l’amore, deve seguire il suo amato, come si dice, “in capo al mondo”. L’amore non viene in un determinato periodo e ambiente ma nasce da un momento all’altro. Se è così, noi poveri telespettatori assistiamo, ahimè inermi, alla manfrina quotidiana. Inoltre non rientra nelle regole del “bon ton” dichiarare pubblicamente di essersi data a qualcuno, atto intimo che qualsiasi donna tiene con sé segreto e misterioso. Se è una sceneggiata, non si dà un buon esempio ai giovani che guardano e alle persone mature che stanno lì per innamorarsi veramente e non per recitare a soggetto. Gent. ma signora Cipollari, non me ne voglia, tanto devo per dovere di osservatore e in nome di una morale che ancora oggi vige e dell’umana dignità, in cui lei senz’altro si riconosce.
luigi doronzo
chirurgo, tel. 088 -------, cell. 333-------
Tina Cipollari é la " BUONA COSCIENZA" di un format apparentemente veritiero ma smaccatamente falso con
DONNE bellissime, che potrebbero trovar maschi ad ogni angolo di strada, ma che parcheggiano litigiosamente a spese della redazione per intere annate
UOMINI lumaconi che anziché mangiarsi quelle belle gnocche, discutono, discutono e discutono, sempre a spese della redazione
E infine Tina Cipollari che fortunatamente ci riporta alla realtà, smerdando quella caca... della ex Bigliettaia, sempre in passerella e alla ricerca, se capita, di qualche giovine stallone di razza, ma comunque sempre a spese della redazione
Com'é possibile che in Italia si cada così in basso? Con un à certa Tina che è di una volgarità abissale, di una mancanza di rispetto per un à participante, gemma, che ha ancora entusiasmo e speranza nella vita, che ha cultura e una vera eleganza, una bella signora di 70 anni tutte cose assenti nella Tina che dimostra una frustrazione sessuale e mentale che la porta a l'isteria, a avvilire la signora gemma, a mancarle di rispetto e a comportarsi in modo osceno, facendo prova di una stupidità senza limiti, e di una'attitudine da gradassa, da malata, insopportabile! ! Com'é possible che maria de filippi accetti la sua presenza... povera Italia.. siete caduti molto in basso, avete raggiunto il punto zéro!
Riprendetevi... buttatela fuori!
Esistono limiti
Siete troppo aggressivi e state superando il limite oltre il quale dimostrate prepotenza e abuso di potere verso chi partecipa ad un programma per trovare amore, vi seguo da molti anni, oggi decido di non seguirvi più.
E anche oggi 16 marzo una puntata di m... a Tina sei orrenda, maleducata, cattiva, invidiosa sei tutte le cose negative di questo mondo vergognati!!! Ma ti sei guardata allo specchio? Ma fatti un esame di coscienza fai veramente pena
Che figura di merda
Oggi Tina ha superato se stessa... ha fatto uno show eclatante... si alza... urla per lo studio... spara insulti a destra e manca... Maria ma perché non la mandi a spasso... cafona... maleducata... invadente... sovrasta anche te Maria... è grassa che fa schifo solo a vederla vestita... figuriamoci in bikini... fai delle figure di merda... è anche stata in Polinesia... xchè non ci sei rimasta... oggi lock da sballo nero con ciuffetti... come diceva il mitico Emilio Fede... "che figure di merda"
Lei ha detto a Gemma "gallina vecchia fa buon brodo"... non credo proprio visto che è piuttosto magra... certo che lei di brodo anche se più giovane dovrebbe farne parecchio vista l'abbondante ciccia che le sta attaccata alle ossa... anche una buona carne non sarebbe male messa allo spiedo... lei e veramente una cretina patentata... non ho parole alla sua stupidità.. e magari pensa di far ridere... grrrrr
Opinione sulla puntata di oggi
Ennesima prova della personalità di Tina Cipollari, sempre che le bestie abbiano una personalità, momento dedicato alla scelta del tronista e lei puntualmente rompe i Maroni disinteressandosi completamente, mancando di rispetto a tutti, cercando visibilità attaccando Gemma, tinaaa, non c'è bisogno che ti fai vedere, non sei trasparente, anzi, sei il classico pagliaccio nel circo, peccato che loro sono divertenti, tu fai piangere. Scusate lo sfogo ma non se ne può più mia io mi chiedo, è così indispensabile tenerla lì, suona un po' strano e stonato. Un abbraccio a tutti e un saluto particolare a Maria
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Maria De Filippi Collo Marilyn Monroe Maurizio Costanzo Parrucchiere Antonella Clerici Gianni Sperti Paolo Bonolis TV
Un po' di invidia?