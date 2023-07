Biografia

Andrew Russell Garfield nasce il 20 agosto del 1983 a Los Angeles, in California, figlio di Lynn Hillman, una donna di origini inglesi, e di Richard Garfield, statunitense. Cresciuto a Epsom Surrey, da bambino è un ginnasta e pratica il nuoto. Dopo aver desiderato studiare economia per qualche tempo, a partire dall'età di sedici anni si interessa alla recitazione. Andrew Garfield frequenta la Priory Preparatory School di Banstead e successivamente la City of London Freemen's School di Ashtead, prima di esercitarsi alla Central School of Speech and Drama dell'Università di Londra, dove si laurea nel 2004. Mette a frutto, così, le tante lezioni di recitazione a cui ha preso parte sin da quando aveva nove anni.

Nel 2004 si aggiudica il Manchester Evening News Theatre Award come migliore scoperta per la sua interpretazione in "Kes" al Royal Exchange Theatre di Manchester. L'anno successivo veste i panni di Romeo sullo stesso palcoscenico. Sempre nel 2005 esordisce in televisione comparendo nel teen drama di Channel 4 "Sugar Rush", e nel 2006 vince agli Evening Standard Theatre Awards il premio come Outstanding Newcomer.

Il debutto nelle serie tv e al cinema

Nel 2007 Andrew Garfield inizia a farsi conoscere dal grande pubblico recitando nella terza stagione di "Doctor Who", in onda sulla Bbc, negli episodi "Daleks in Manhattan" e "Evolution of the Daleks". A ottobre di quell'anno viene inserito da "Variety" nell'elenco dei dieci attori da tenere sott'occhio.

Poco dopo Andrew Garfield debutta in un film americano interpretando uno studente universitario nel film drammatico "Lions for lambs" ("Leoni per agnelli"). Il film vede nel cast Robert Redford, Meryl Streep e Tom Cruise.

Nello stesso periodo Channel 4 trasmette "Boy A", in cui Garfield impersona un famoso assassino che cerca di costruirsi una nuova vita dopo essere stato in prigione. La sua performance gli permette di ottenere il British Academy Television Award come miglior attore nel 2008. Lo stesso anno lo vede in un ruolo minore nel film "The Other Boleyn Girl" ("L'altra donna del re"). Interviene inoltre al Festival del Cinema di Berlino.

Nel 2009 è nel cast del film di Terry Gilliam "The Imaginarium of Doctor Parnassus" ("Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo"). Sempre nel 2009 lavora nella trilogia televisiva "Red Riding".

Il successo

Nel 2010 è al fianco di Keira Knightley e Carey Mulligan nell'opera di science fiction "Never Let Me Go" ("Non lasciarmi"), un adattamento dell'opera omonima di Kazuo Ishiguro diretto da Mark Romanek. Per la sua interpretazione di un uomo coinvolto in un triangolo amoroso si aggiudica il Saturn Award come Best Supporting Actor.

Nello stesso anno, Andrew Garfield è accanto al protagonista Jesse Eisenberg in "The Social Network", film basato sulla storia di Facebook e del suo fondatore Mark Zuckerberg. In un primo momento proprio Andrew avrebbe dovuto interpretare Zuckerberg, ma il regista David Fincher trovando che la parte non fosse consona per lui, gli assegna il compito di impersonare Eduardo Saverin.

La performance di Garfield, in ogni caso, viene molto apprezzata dalla critica, e gli vale una nomination ai Bafta come Best Actor in a Supporting Role e un'altra come Rising Star. Soprattutto per lui arriva una candidatura ai Golden Globe per la migliore performance di un attore non protagonista.

Andrew Garfield, nuovo Spider-Man

Nel 2010, l'interprete californiano viene scelto per interpretare Peter Parker, cioè l'Uomo Ragno, nel film di Marc Webb "The Amazing Spider-Man", di cui è co-protagonista Emma Stone nei panni di Gwen Stacy. Proprio con l'attrice inizia una relazione che si concluderà nel 2015.

Per mettere a punto la migliore performance possibile, Andrew Garfield studia con attenzione sia i movimenti degli atleti che quelli dei ragni, provando a incorporarli, anche con l'aiuto dello yoga e del pilates. Tali discipline gli permettono di diventare più flessibile.

Nel mese di marzo del 2012 debutta a teatro a Broadway nelle vesti di Biff Loman in "Death of a Salesman" ("Morte di un commesso viaggiatore"). La sua interpretazione gli vale una nomination ai Tony Award come Best Featured Actor in a Play.

Pochi mesi più tardi "The Amazing Spider-Man" esce al cinema: gli incassi mondiali al botteghino parlano di una cifra di poco superiore ai 750 milioni di dollari. Ecco allora arrivare il sequel "The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro", che viene distribuito nel 2014.

Gli anni 2010

Sempre nel 2014 l'attore anglo-americano appare al "Saturday Night Live" e in un video musicale degli Arcade Fire, per il brano "We exist", impersonando una transessuale. Dopo aver co-prodotto un film indipendente intitolato "99 Homes", in cui recita anche, nel 2015 ha l'onore di vedere il proprio nome assegnato, da parte di due esperti di aracnologia, a un particolare tipo di ragno che viene battezzato "Pritha garfieldi".

Poco dopo inizia le riprese di "Hacksaw Ridge" ("La battaglia di Hacksaw Ridge"), film di guerra che racconta la storia di Desmond T. Doss, cristiano della Chiesa Avventista del Settimo Giorno e primo obiettore di coscienza nella storia degli Stati Uniti a ricevere una Medal of Honor. La pellicola, diretta da Mel Gibson, vede nel cast anche Sam Worthington e Vince Vaughn e permette ad Andrew Garfield di ricevere una candidatura agli Oscar come migliore attore.

Nel 2016 Andrew è nel cast del film di Martin Scorsese "Silence". Per questo film, in cui interpreta un religioso, si avvicina molto alla fede cristiana grazie alla pratica degli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola.

Sempre nel 2016 inizia a lavorare a "Angels in America", opera di Tony Kushner messa in scena al National Theatre di Londra, in cui impersona il Prior Walter al fianco di Denise Gough e Russell Tovey, per la regia di Marianne Elliott. L'anno successivo è protagonista del commovente "Ogni tuo respiro", film che vede il debutto alla regia di Andy Serkis.

Andrew Garfield negli anni 2020

I film a cui partecipa in questi anni sono:

Mainstream, di Gia Coppola (2020)

The Eyes of Tammy Faye, di Michael Showalter (2021)

Tick, Tick... Boom!, regia di Lin-Manuel Miranda (2021)

Nel film biografico sulla vita di Tammy Faye (interpretata da Jessica Chastain), Andrew impersona il marito e telepredicatore Jim Bakker.