Biografia

Marco Predolin nasce il 26 marzo del 1951 a Borgo Val di Taro, in provincia di Parma. Dopo aver lavorato sulle navi da crociera al largo dei Caraibi, a partire dal 1976 inizia a lavorare in diverse radio private. Dopo Radio Babboleo, di Genova, è la volta di TeleRadioCity e, successivamente, di Radio Montecarlo. Nel 1980 esordisce in televisione su Tele Montecarlo, in un programma per bambini.

Marco Predolin negli anni '80

Viene notato da Paolo Limiti in una pubblicità e dopo un'estate intera in cui compie numerosi provini passa a Fininvest nel 1983 dove presenta "M'ama non m'ama". Accanto a Predolin c'è Sabina Ciuffini, che poi verrà sostituita da Ramona Dell'Abate. Nell'estate del 1984 conduce "Incontri d'Estate", uno spettacolo itinerante che vede la partecipazione dei Blue Aquarius, di Franco Rosi, di Dori Ghezzi e di Dario Baldan Bembo.

Nel 1985 Marco Predolin è su Italia 1 con "Il gioco delle coppie", trasmissione che poi va in onda su Rete 4 e, infine, passa a Canale 5. Predolin è alla guida de "Il gioco delle coppie" fino al 1990 (anno in cui il suo posto viene preso da Corrado Tedeschi), ma nel frattempo conduce anche "Passiamo la notte insieme", varietà sexy proposto da Canale 5 con Amanda Lear.

Conduce anche "Una rotonda sul mare", show musicale in cui è al fianco di Red Ronnie.

L'esordio al cinema

Nel frattempo Marco sperimenta anche la carriera cinematografica, recitando prima al fianco di Francesco Salvi in "Vogliamoci troppo bene" e poi accanto ad Alberto Sordi in "Assolto per aver commesso il fatto".

Gli anni '90

All'inizio degli anni Novanta passa in Rai: su Raidue conduce "I circhi del mondo", mentre su Raitre presenta "La cultura dell'occhio", striscia quotidiana del quale è anche autore. Torna ad affiancare Ramona Dell'Abate nel 1994, su Italia 7, per presentare "Quanto mi ami?", sorta di remake di "M'ama non m'ama".

In questo periodo ha una relazione con una ragazza molto più giovane di lui, che poi diverrà molto famosa: Michelle Hunziker. La coppia viene paparazzata alle Maldive, tuttavia la storia ha vita breve.

Sempre in questo periodo si diffondono voci incontrollate e infondate relative a Marco Predolin: c'è chi parla di una sua morte e chi di un suo ricovero in ospedale per Aids. Il presentatore emiliano, invece, continua a lavorare dedicandosi soprattutto a televendite, anche se non gli vengono più affidati ruoli di primo piano sul piccolo schermo.

Nel 1997 partecipa a Grease, il musical (ispirato al film) con protagonista Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia: Marco ricopre la parte di Vince Fontaine.

Gli anni 2000

Autore del libro "Chi non muore si rivede", nel 2004 Marco è uno dei concorrenti de "La talpa", reality show presentato da Amanda Lear e poi da Paola Perego, in onda su Raidue. Alla fine arriva al terzo posto (la "talpa" del programma è proprio lui).

L'anno successivo è in onda su Canale Italia per presentare il contenitore di danza e musica "Ballando cantando", per poi condurre lo show "Musica insieme" su Milano+. Nel 2008, ancora su Canale Italia, conduce "Casinò", un game show dai contenuti hot.

Gli anni 2010

Dopo aver aperto un ristorante in Sardegna, a Porto Rotondo (si chiama "I Pirati"), in occasione delle elezioni amministrative del maggio del 2011 Marco Predolin si candida nella lista Unione Italiana - Librandi come consigliere comunale a Milano, a sostegno della candidatura di Letizia Moratti a sindaco. Riesce a conquistare appena tredici preferenze.

Dopo aver lavorato a Radio Deejay e a Rtl 102.5, a partire dal 2016 Marco entra a far parte del cast degli speaker di Radio Zeta. Nel settembre del 2017 entra nel cast dei concorrenti della seconda stagione del "Grande Fratello Vip", reality show in onda su Canale 5 e presentato da Ilary Blasi, insieme - tra gli altri - a Daniele Bossari, Serena Grandi, Gianluca Impastato e Ignazio Moser.