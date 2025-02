Biografia

Enzo Avitabile - il cui nome vero è Vincenzo - nasce il 1° marzo del 1955 a Napoli, dove cresce nel quartiere di Marianella. Studia sassofono e già da bambino, da quando ha sette anni, si esibisce in pubblico. Successivamente si diploma in flauto al conservatorio di San Pietro a Majella, e tra il 1976 e il 1977 collabora alla realizzazione del disco di Pino Daniele "Terra mia".

In seguito Enzo Avitabile lavora con Edoardo Bennato contribuendo alla messa a punto di "Uffà! Uffà!" e "Sono solo canzonette". Nel 1982 registra il suo primo lavoro discografico, intitolato "Avitabile". L'anno successivo si dedica a "Meglio soul", in cui è presente "Gospel mio", cantata al fianco di Richie Havens. Nel 1984 Enzo Avitabile pubblica "Correre in fretta", che dedica a sua figlia Connie.

Nel 1986 realizza "S.OS. brother", che include "Black Out", brano che nella versione remix si aggiudica un premio a Ibiza in qualità di miglior pezzo dance dell'anno. Dopo aver pubblicato l'album "Alta tensione", che contiene il singolo omonimo, il musicista campano collabora con Afrika Bambaataa alla creazione dell'album "Street Happiness".

Enzo Avitabile negli anni '90

Nel 1990 realizza "Stella dissidente", disco la cui copertina è disegnata da Milo Manara. Mette poi in musica la poesia di Totò "A livella" nell'album "Easy", che include anche "Leave me or love me", duetto con Randy Crawford.

Nel 1995 scrive la musica del brano di Giorgia "E c'è ancora mare". Nel 1996 Avitabile realizza "Addò" e nel 1999 è la volta di "O-Issa", al cui interno è presente "Mane e Mane", scritto con l'artista africano Mory Kante.

Gli anni 2000

Nel 2000 comincia a lavorare con il manager Andrea Aragosa. Due anni più tardi rimane vedovo della moglie Maria. Nel 2003 viene nominato direttore artistico del Festival Sentieri Mediterranei. All'anno successivo - il 2004 - risale "Salvamm'o munno", album che vede la collaborazione di Manu Dibango e Hugh Masekala. Nel 2006 è la volta di "Sacro Sud", un progetto discografico incentrato sulla musica sacra.

Nel 2007 Enzo Avitabile pubblica "Festa, farina e forca", doppio cd a cui collaborano, tra gli arti, Bill Laswell e Matthew Herbert, prima di vincere la Targa Tenco grazie a "Napoletana", che viene scelto come miglior disco in dialetto.

Gli anni 2010

Nel 2012 collabora con Franco Battiato e con Francesco Guccini per "Black Tarantella", disco a cui lavorano anche Mauro Pagani e Pino Daniele e che vale ad Avitabile la seconda Targa Tenco della sua carriera. In più, il brano "Gerardo nuvole e polvere", realizzato con Francesco Guccini, ottiene il Premio Amnesty International.

Dopo essere stato protagonista di "Enzo Avitabile Music Life", docufilm girato dal regista Jonathan Demme che viene proposto al Festival del Cinema di Venezia, nel 2016 il musicista napoletano realizza per Sony Music "Lotto infinito", che vede la partecipazione di Lello Arena, Pippo Del Bono e Mannarino.

Nel marzo del 2017 si aggiudica due David di Donatello: uno per la migliore canzone originale ("Abbi pietà di noi") e l'altro come miglior musicista, grazie alla colonna sonora del film di Edoardo De Angelis "Indivisibili". Per la stessa pellicola, a luglio vince anche due Nastri d'Argento, per la migliore canzone originale e per la migliore colonna sonora.

Il 15 dicembre del 2017, in occasione del programma tv "Sarà Sanremo", viene annunciato che Enzo Avitabile sarà uno dei concorrenti dell'edizione 2018 del Festival di Sanremo.