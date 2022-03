Biografia

Attilio Fontana nasce il 28 marzo del 1952 a Varese. Iscrittosi all'Università degli Studi di Milano, nel 1975 si laurea in Giurisprudenza e a partire dal 1980 apre uno studio professionale da avvocato nella sua città natale. Divenuto nel frattempo Conciliatore di Induno Olona, sempre in provincia di Varese, nel 1982 abbandona tale incarico, mentre l'anno successivo assume il ruolo di Vice Pretore Onorario presso la Pretura di Gavirate, conservando la carica fino al 1988.

Gli anni '90 e la politica

Entrato a far parte della Lega Nord, nel 1995 Attilio Fontana viene eletto sindaco di Induno Olona. Lasciata la fascia di primo cittadino nel 1999, l'anno seguente viene eletto consigliere regionale della Lombardia, per poi diventare presidente del Consiglio Regionale.

Attilio Fontana

Attilio Fontana negli anni 2000 e 2010

Nel 2006 lascia il Pirellone per candidarsi sindaco di Varese: viene eletto al primo turno grazie a quasi il 58% delle preferenze. Dopo il primo mandato, si ripresenta alle elezioni amministrative del maggio del 2011: in questo caso ha bisogno del ballottaggio per arrivare al successo, con poco meno del 54% dei voti.

Divenuto nel frattempo presidente di ANCI Lombardia, l'associazione che riunisce i Comuni italiani, Attilio Fontana resta in carica come sindaco fino al giugno del 2016 (il suo successore sarà Davide Galimberti).

Attilio Fontana con il leader del suo partito Matteo Salvini

All'inizio del 2018, viene candidato dal centro destra alle elezioni regionali in Lombardia in seguito alla rinuncia di Roberto Maroni per un secondo mandato.

Chiamato direttamente da Silvio Berlusconi, alle elezioni del 4 marzo sfida il candidato del Partito Democratico Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, e quello del Movimento Cinque Stelle Dario Violi. Attilio Fontana vince le elezioni e inizia il suo mandato il 26 marzo 2018.

Nel 2020 è uno dei principali protagonisti politici nella lotta contro il diffondersi del coronavirus in Italia, che vede il focolaio principale nella sua regione, la Lombardia. Al suo fianco ci sono l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera e l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, che Fontana chiama come consulente personale, per la realizzazione di un ospedale ausiliario a Milano, in zona Fiera.