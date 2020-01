Biografia

Heather Joan Graham è nata il 29 gennaio 1970 a Milwaukee, in Wisconsin. Famosa nell'ambiente dello spettacolo per essere una "presenzialista" di ferro, ossia un personaggio amante delle feste e della mondanità, nei suoi primi dieci anni di carriera cinematografica ha comunque preso parte ad una nutrita serie di film. In totale, quasi una quarantina: per una (allora) trentenne di Milwaukee, un risultato di tutto rispetto.

Il debutto cinematografico arrivò nel 1988, con "Licenza di guida" e due anni dopo fu apprezzata per la sua vis comica nello spassoso "Ti amerò... fino ad ammazzarti". L'incontro con il regista David Lynch fu determinante per il prosieguo della sua attività d'attrice: nei panni di Annie Blackburn, una conturbante e misteriosa bionda decisa a sedurre l'agente Cooper, partecipò alla mitica serie TV "I segreti di Twin Peaks" (nello stesso ruolo Lynch la volle anche nel film "Fuoco cammina con me", del 1992).

Attrice non bellissima, dal fascino discreto e forse anche un po' ambiguo, ha sempre intrigato i registi per la sua aria svampita, quasi da adolescente consapevole del proprio fascino ma restia ad esibirlo se non in situazioni particolari. L'occasione per manifestare queste sue caratteristiche è arraivata partecipando ad una serie di pellicole dal taglio bizzarro e scabroso, come per esempio quelle girate dallo stravagante, Gus Van Sant, con cui lavorò in "Drugstore cowboys" e "Cowgirls - il nuovo sesso".

Per non parlare dello scabroso Boogie Nights, il film che l'ha definitivamente lanciata e in cui interpretava nientemeno che una pornostar, capace fra l'altro di eseguire spogliarelli su pattini a rotelle.

Sul set di "La notte dell'imbroglio" Heather Graham conobbe l'attore James Woods con cui ebbe un chiacchierato flirt (lei aveva ventidue anni, lui, quarantacinque), il primo di una lunga serie: Adam Ant, Edward Burns e più recentemente Heath Ledger, il protagonista principale di "Il destino di un cavaliere" (solo per citare quelle accreditate. Sì, perchè ad Holliwood si vocifera di una sua attività sentimentale ancora più movimentata).

Dopo gli exploit citati sopra, che l'hanno confermata come icona trasgressiva e fuori dagli schemi, la giovane attrice ha anche partecipato ad una serie di acclamati film indipendenti, capaci però di mischiare le ragioni dello spettacolo e della "bella storia" con quelle dell'intelligenza e della "bella regia".

Ne sono un esempio "Sei gradi di separazione", "Mrs. Parker e il circolo vizioso", "Swingers" o il lisergico "Ecstasy generation".

In seguito, però, la Graham non ha disdegnato anche produzioni più di cassetta, come per esempio l'ormai celebre horror-cult "Scream 2" (dove fra l'altro è protagonista della scena iniziale, nella quale scambia un appassionato bacio con Matt LeBlanc), o "Bowfinger", ma soprattutto il remake del celebre telefilm di fantascienza "Lost in space"; oppure, riscotendo un notevole successo, ha recitato la parte di "oggetto del desiderio" di Austin Powers nel secondo capitolo della fortunata parodia spionistica dell'omonimo film (tra gli altri attori anche Elizabeth Hurley).

Attrice insomma assai eclettica e desiderosa di sperimentare ruoli diversi, nonché molto ambiziosa, Heather Graham ha sempre cercato di non farsi etichettare come rappresentante di un genere particolare (ad esempio la commedia), spaziando dal genere comico a quello horror. Senza trascurare, naturalmente, l'assidua vita mondana che la vede presenziare ogni evento di rilievo che si svolga a New York e dintorni (e senza trascurare la collezione di avventure galanti). Di recente è apparsa al fianco di un'altro intelligente sex symbol, Johnny Depp, in "La vera storia di Jack lo squartatore" (From Hell), un film in costume, in cui interpreta Mary Kelly, una prostituta nella Londra di fine Ottocento, concupita dal terribile serial killer.

Tra i suoi film più recenti ricordiamo "A qualsiasi prezzo" (At Any Price) - regia di Ramin Bahrani (2012), "Una notte da leoni 3" (The Hangover: Part III) - regia di Todd Phillips (2013), "Compulsion" - regia di Egidio Coccimiglio (2013), "Horns" - regia di Alexandre Aja (2013), "Comportamenti molto... cattivi" (Behaving Badly) - regia di Tim Garrick (2014).