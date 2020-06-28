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Andy Garcia

Andy Garcia

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Biografia Cuba-Hollywood, andate e ritorni

Andres Arturo Garcia Menéndez nasce a L'Avana, Cuba, il 12 aprile 1956. Cinque anni dopo, nel 1961, la sua famiglia si trasferisce a Miami, Florida. Dopo gli studi alla Florida International University, Andy recita per molti anni in compagnie teatrali della zona per tentare la sorte a Los Angeles, verso la fine degli anni '70.

Qui, dopo aver svolto vari lavori, fra cui il cameriere, ottiene una particina in un episodio della fortunata serie Hill Street - Giorno e Notte, duro spaccato della vita dei poliziotti in un distretto di quartiere.

Seguono altre interpretazioni televisive (tra cui un episodio della serie Alfred Hitchcock presenta); nel 1985, finalmente, l'atteso debutto sul grande schermo : recita in "Maledetta estate", con la regia di Philip Borsos.

L'anno successivo ottiene il suo primo ruolo da protagonista in "Otto milioni di modi per morire", di Hal Ashby, in cui veste i panni di un boss della droga. Il vero successo arriva però nel 1987, con "The untouchables - Gli intoccabili", di Brian De Palma, nel ruolo di un poliziotto di origini italiane, accanto a Kevin Costner e Sean Connery, e con Robert De Niro nei panni di Al Capone.

Due anni dopo è in "Black Rain - Pioggia sporca", con Michael Douglas, sempre nel ruolo di un poliziotto, alle prese con la Yakuza giapponese.

Nel 1990 ottiene la nomination all'Oscar come Miglior attore non protagonista nel ruolo di Vincente Mancini, il successore di Michael Corleone (Al Pacino), in "Il Padrino - Parte III", di Francis Ford Coppola.

Diventato ormai uno degli attori di punta della sua generazione, lo vediamo in "Affari sporchi" (1990, di Mike Figgis), nella parte di un incorrutibile funzionario, e l' anno successivo in "L'altro delitto", secondo film di Kenneth Branagh.

Seguono "Eroe per caso" (1992, di Stephen Frears), accanto a Dustin Hoffman e Geena Davis, tragicomico saggio sul potere di persuasione della televisione, nel ruolo di un senzatetto che si spaccia per eroe. Sempre nel 1992 è in "Negli occhi del delitto", accanto ad una splendida Uma Thurman.

Recita in "Hoodlum" (1997) e "Soluzione estrema" (1998), accanto a Michael Keaton.

Nel 2001 Andy Garcia è una delle tante stelle del cast d'eccezione (insieme a George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon) nella pellicola "Ocean's Eleven", di Steven Soderbergh.

Nel 1993 è passato dietro la macchina da presa per dirigere "Cachao... Como su ritmo no hay dos", film-documentario di un concerto del leggendario bassista Cachao Lopez, co-creatore del mambo.

Sposato con Maria Victoria Lorido e padre di tre figlie, è anche apparso nel ruolo di cameriere nel video di Gloria Esteban "I see your smile".

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Domenica 28 giugno 2020 00:12:50

Beautiful man.

Da: Gloria Malinda Grams

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