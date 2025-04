Biografia • Fuori dagli schermi

Nata il 17 maggio 1955 nella città di Cleveland nello stato del Ohio (USA), Debra Winger emigra ad appena sei anni con la sua famiglia nella più soleggiata California. Cleveland presentava all'epoca un alto tasso di criminalità e così i Winger decisero di cercare fortuna altrove. Diventata ragazza, Debra frequenta la high school ma, finite le scuole, si trasferisce in Israele per diversi anni dove per legge viene chiamata anche a svolgere il servizio militare (della durata di tre anni!).

Tornata negli Stati Uniti studia in una scuola d'arte drammatica, e pur di esordire come attrice cinematografica accetta di intraprendere la carriera di cascatrice, sostituendo altre attrici già affermate nelle scene più pericolose. Ed è proprio facendo la stunt-woman che Debra rischia di morire, a causa di un grave incidente occorso sul set. Passano diversi mesi e dopo essersi ripresa dal punto di vista fisico finalmente approda in televisione dove partecipa in qualche Show. Appare anche in piccole parti in diversi telefilm, molti dei quali purtroppo mai distribuiti in Italia; qualcuno però forse la ricorderà nel ruolo di 'Wonder Girl' al fianco di 'Wonder Woman' (nell'omonimo telefilm).

Temperamento e carattere deciso, si lascia alle spalle i brutti momenti passati per l'infortunio e finalmente esordisce nel suo primo film (anch'esso mai arrivato in Italia), dal titolo "Slumber Party 57" del 1977.

Nel 1978 si fa notare in una piccola parte nel film musicale, che fa il giro del mondo, "Grazie a Dio é Venerdì" diretto da Robert Klane, nobilitato dalla presenza di celebrità come Jeff Goldblum, la famosa Band Musicale "The Commodores", e l'allora regina della disco music Donna Summer (per le sue canzoni presenti nella colonna sonora, verrà fra l'altro premiata con l'Oscar).

Nel 1979 Debra Winger interpreta "Baci da Parigi" diretto da Willard Huyck mentre l'anno seguente (1980) sposa l' attore Timothy Hutton. Durante il loro matrimonio nascerà una bambina che chiameranno Noah. Sempre nello stesso anno si propone come protagonista femminile al fianco di John Travolta, nel movie-drammatico "Urban Cowboy" diretto da James Bridges, e nel 1981 come attrice protagonista con Richard Gere nel drammatico "Ufficiale e Gentiluomo" diretto da Taylor Hackford, dove ottiene la prima nomination all'Oscar come Migliore Attrice Protagonista.

Nel 1982 è ancora protagonista, accanto a Jack Nicholson e Shirley MacLaine, nel commovente "Voglia di tenerezza" (diretto da James L. Brooks), che le vale la seconda nomination all'Oscar come Migliore Attrice Protagonista.

Diventata ormai una grande attrice interpreta altri ruoli molto belli e di grande spessore, come quello nel lungometraggio-giallo "Pericolosamente insieme" (accanto a Robert Redford), il delicato "Accadde in Paradiso" o il sulfureo "La vedova nera", accanto ad un'icona come Theresa Russell.

Visti i successi al botteghino quando il suo nome compare in cartellone, Debra Winger viene subissata di richieste. Negli anni successivi la vediamo al centro di numerosi titoli: "Betrayed - Tradita", "Il the nel deserto", "Vendesi miracolo", "Una donna pericolosa", "Viaggio in Inghilterra" (terza nomination all'Oscar) con Anthony Hopkins, e "Forget Paris", di cui è anche regista.

Dopo questa serie impressionante di grandi pellicole, Debra Winger ha però sorpreso tutti lasciando il cinema a soli quarant'anni di età

Nel 1996 si è separata da Timothy Hutton e si è risposata con l'attore e regista Harliss Howard, da cui ha avuto altri due bambini. Al Festival di Locarno 2001, l'attrice, dal carattere molto chiuso e poco amante della vita mondana, è riapparsa in veste di giudice, rilasciando un'intervista sul falso mondo dorato di Hollywood e del suo corrotto star system.

Sempre stando alle sue dichiarazioni pare che l'ambiente si sia anche mosso per cercare di eliminarla sul piano professionale. Stufa di quel trattamento, la Winger ha appunto smesso 'per il momento' di fare l' attrice, aggiungendo di avere rifiutato delle offerte di lavoro anche a causa della scarsità di buone sceneggiature.

Si è anche dedicata timidamente al lavoro di produttrice: oltre ad uno short di suo figlio appena quattordicenne, ha prodotto il primo film del marito Arliss Howard, "Big Bad Love" (2001), tratto da un racconto di Larry Brown.

Nel 2003 appare in un cameo nel lungometraggio drammatico-sportivo "Radio" diretto da Michael Tollin, mentre l'anno seguente recita con un altro cameo nel movie drammatico "Eulogy", diretto da Michael Clancy.

Nel 2005 è protagonista nel movie tv "Dawn Anna" e come caratterista nel film tv "Sometimes in April". Dopo tre anni, nel 2008, compare in un cameo (nella parte di Abby) nella pellicola-drammatica "Rachel Getting Married", diretto da Jonathan Demme. Nel 2010 è protagonista in una puntata della serie televisiva "Law & Order".