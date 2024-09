Biografia

Il suo vero nome è John Charles Carter. Nato il 4 ottobre 1924 a Evanston, Illinois, Charlton Heston è stato l'attore che forse più di ogni altro si è trovato a proprio agio nel filone del cinema kolossal o storico tanto di moda negli anni '50.

L'alta statura, i tratti scultorei della figura, lo predisponevano naturalmente ad interpretare biografie di grandi personaggi ispirati alla storia o a romanzi popolari.

Charlton Heston

Formazione e primi film

Attore serio e scrupoloso, dopo aver studiato Shakespeare all'Accademia, dopo aver lavorato per una stazione radiofonica di Chicago ed essere poi partito per la guerra, Heston venne notato più che altro per la sua prestanza fisica, considerata per l'appunto ideale per quei "polpettoni" storici che Hollywood propose in grandi quantità.

Il suo debutto cinematografico risale al 1941 con "Peer Gynt".

Poi la sua attività ha spaziato indifferentemente tra televisione e grande schermo, raccogliendo messe di elogi per la forza ferrea che riusciva a trasmettere ai personaggi interpretati.

E in effetti, nella lunga carriera di Charlton Heston, si incontrano più che altro figure a tutto tondo, animate da incrollabili certezze e disposte al sacrificio pur di non venir meno ai loro pochi ma semplici principi. Principi del tutto cristallini, è ovvio.

Sia che vestisse i panni di Ben Hur, o di Mosè, del Cid o di Michelangelo, Charlton Heston è stato immancabilmente l'eroe saggio e posato, mai sfiorato dal dubbio e saldo nella propria interpretazione del mondo.

La fama internazionale

Dopo qualche western di secondo piano la fama arriva proprio con la mega produzione de "I dieci comandamenti" di Cecil B. De Mille, seguito poi da "Giulio Cesare" e "Antonio e Cleopatra" - di cui Charlton Heston è anche regista.

Nel 1965 interpreta Giovanni Battista nel biblico "La più grande storia mai raccontata".

Con "L'infernale Quinlan" ha il privilegio di esser diretto da Orson Welles ma poi torna al kolossal storico con l'immortale "Ben Hur", film che lo ha portato all'Oscar come migliore attore protagonista.

Successivamente è protagonista di innumerevoli film d'avventura come "Il re delle isole" e "I tre moschettieri" (1973, con Raquel Welch e Richard Chamberlain).

Western e fantascienza

O di western tradizionali quali "Tombstone" (1993, con Kurt Russell e Val Kilmer).

Charlton Heston si è dedicato anche a pellicole di tipo fantascientifico come "Il pianeta delle scimmie" (1968) - anziano, comparirà anche nel remake realizzato nel 2001 da Tim Burton (con Tim Roth) - , "2022: i sopravvissuti" (1973), "Armageddon - giudizio finale" (1998, voce narrante).

Molto successo ha riscosso la serie televisiva a cui ha preso parte fra il 1985 e il 1986, "Dinasty", e indimenticabile rimane la sua interpretazione nel famoso film "Airport 1975".

Tra le fatiche di fine secolo ci sono da ricordare "Il seme della follia" (1994, di John Carpenter, con Sam Neill); "Ogni maledetta domenica" (1999, di Oliver Stone, con Al Pacino, Cameron Diaz e Dennis Quaid); "The order" (2001, con Jean-Claude Van Damme)".

Sul piccolo schermo è apparso nella serie televisiva "Friends" (con Jennifer Aniston, Matt LeBlanc e Courtney Cox).

Charlton Heston nel 1997

Ho interpretato tre presidenti, tre santi e due geni. E questo probabilmente dovrebbe essere abbastanza per ogni uomo.

L'impegno sociale

Da sempre impegnato politicamente, Charlton Heston ha ricoperto incarichi sindacali come presidente del Sindacato degli attori e poi dell'American Film Institute, oltre ad aver lottato negli anni '60 per il movimento dei Diritti Civili al fianco di Martin Luther King.

Heston ha però fatto parlare di sé anche per essere il presidente (dal 1998) della National Rifle Association, potentissima lobby americana delle armi, sostenitrice del diritto dei cittadini a difendersi.

Una delle sue ultime apparizioni è quella nel docu-film di Michael Moore "Bowling a Columbine", in cui è intervistato, e con il fucile stretto tra le mani tremanti per l'Alzheimer fa proclami, recita apologhi e rivendica il diritto di possedere armi.

Il suo ultimo film è "My Father" (2003, del regista italiano Egidio Eronico), in cui interpreta il nazista Josef Mengele.

Malato da tempo, Charlton Heston muore il 5 aprile 2008 all'età di 84 anni.

Lascia la moglie, l'attrice Lydia Clarke, sposata nel 1944 e due figli: Fraser, divenuto regista, e Holly.