Biografia • Velocista e gentiluomo

Alessandro Petacchi nasce a La Spezia il 3 gennaio 1974, da papà Lucio, capocantiere in un'industria navale, e da mamma Gaudilla. Fin da bambino pratica molti sport ottenendo sempre ottimi risultati, soprattutto nell'atletica e nel nuoto. La sorella Ilaria nasce quando Alessandro ha 7 anni; a 13 inizia a praticare il ciclismo. La prima società per cui corre è L'Us Luni di Castelnuovo Magra, con la cui maglia arriverà a totalizzare 26 vittorie da esordiente, 9 nella categoria allievi, 13 da junior e 12 da dilettante. Nel frattempo studia e ottiene il diploma di macchinista navale.

La carriera di ciclista professionista di Alessandro Petacchi inizia nel 1996 con la squadra Scrigno di Reverberi. Il suo impegno, la passione e la dedizione sono costanti per lo sport che tanto ama: nel 1998 ottiene il suo primo successo da professionista al Giro della Malaysia.

Nel 2000 passa ad una delle più importanti squadre italiane, la Fassa Bortolo, che lancia Petacchi come giovane promessa del ciclismo italiano. Sono gli anni del padrone italiano delle volate Mario Cipollini, da tutti conosciuto come SuperMario oppure "Re Leone", per la sua fama - e fame - di vittorie. Con il team, in meno di 5 anni Petacchi conquisterà oltre 90 vittorie, tra cui 15 tappe al Giro d'Italia (6 nell'edizione del 2003, 9 nel 2004), 4 al Tour De France (2003) e 12 alla Vuelta spagnola (2 nel 2000, 1 nel 2002, 5 nel 2003 e 4 nel 2004).

Con il passar del tempo sembrava sempre più chiaro che il suo nome sarebbe stato il più probabile candidato a succedere a quello di Mario Cipollini come miglior specialista italiano della volata. E la consacrazione arriva con il Giro d'Italia 2004, che lancia Alessandro Petacchi nella storia di questo sport: indossa la maglia rosa per 6 volte e con 9 vittorie di tappa, stabilisce un record assoluto dal dopoguerra.

Alla fine dell'anno, il giorno 30 dicembre 2004, Alessandro Petacchi e la sua compagna Maria Chiara (3 anni più giovane) si sposano, con una decisione presa velocemente - "abitudine" per il campione - nel giro di una settimana, in comune, a Viareggio, e vanno a vivere assieme a Marina Di Massa.

Alessandro Petacchi, carattere pacato e gentile, ma anche determinato e risoluto, ama moltissimo gli animali, tanto da sognare una fattoria, è appassionato di film thriller, di pesca della carpa e di vini.

Il 2005 è l'anno considerato della maturità: tutti attendono il velocista spezzino e si aspettano grandi prestazioni e risultati. Poche settimane prima dell'inizio del Giro d'Italia Mario Cipollini annuncia il suo ritiro definitivo dall'attività agonistica. Petacchi si presenta alla partenza nel mese di maggio con già 17 vittorie all'attivo, tra cui quella della Milano-Sanremo, una delle gare più classiche e importanti, e che Alessandro fin da bambino sognava. Di tutte le volate dell'anno sin qui corse ne ha perse solamente tre.

L'88° Giro d'Italia (vinto in modo splendido da Paolo Savoldelli) termina in bellezza a Milano con un'imperiosa volata di Alessandro Petacchi, che totalizza quattro successi di tappa nella corsa rosa 2005.

Nel 2009 si presenta al Giro del centenario in formissima: vince la seconda tappa e anche la terza, indossando così la maglia rosa.