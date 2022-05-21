Biografia • Maledetti ruoli

Figlia d'arte del regista italiano Dario Argento, nasce a Roma il 20 settembre 1975 come Asia Aria Anna Maria Vittoria Rossa Argento.

La madre è l'attrice fiorentina Daria Nicolodi a anche la sorella Fiore è un'apprezzata attrice. Sembra quindi naturale che anche Asia abbia scelto di percorrere le poco facili strade del cinema. Fa il suo precoce esordio a soli nove anni nel film per la televisione "Sogni e bisogni" (1984), diretto da Sergio Citti.

Asia Argento

Quattro anni più tardi Asia - ha a solo 13 anni - ha già un ruolo da protagonista nel film "Zoo" (1988) per la regia di Cristina Comencini, figlia - anche lei d'arte - di Luigi Comencini. L'anno successivo Nanni Moretti sceglie Asia Argento per la parte in "Palombella rossa" della figlia del suo alter ego, Michele Apicella.

Insieme al padre Dario lavora in quattro film horror, genere che l'ha reso famoso. Asia è nel cast de "La chiesa" di Michele Soavi (1989), scritto e prodotto ma non girato da Dario Argento. Gli altri tre film sono diretti dal padre: "Trauma" (1993), "La sindrome di Stendhal" (1996) e "Il fantasma dell'Opera" (1998).

Sono le esperienze con gli altri registi a far affermare Asia sul grande schermo. Tra le sue prove migliori vi è "Le amiche del cuore" (1992) di Michele Placido, film con il quale Asia ottiene molti consensi nel ruolo della cupa e sensibile Simona, succube del padre incestuoso. Carlo Verdone la vuole in "Perdiamoci di vista" (1994): con questo film ottiene due premi importanti, il David di Donatello e il Ciak d'Oro, nel ruolo di Arianna, la ragazza paraplegica dotata di prorompente vitalità che smaschera le mire di un conduttore televisivo alla ricerca di casi umani per creare audience.

Nel 1996 ottiene il suo secondo David di Donatello per il film "Compagna di viaggio" di Peter Del Monte; Asia interpreta Cora, incaricata di pedinare un anziano e stralunato vagabondo attraverso l'Italia.

Appare poi nel brillante ruolo di una rapinatrice in "Viola bacia tutti" (1997) di Giovanni Veronesi.

La sua carriera internazionale inizia nel film "New Rose Hotel" (1998) del regista americano Abel Ferrara. Da qui in poi Asia Argento lavorerà soprattutto all'estero; in Francia partecipa all'ennesima edizione de "I miserabili", diretta da Josée Dayan, interpretando il ruolo della sventurata Eponine. Poi vola negli USA dove appare nel film d'azione "XxX", di Rob Cohen.

Nel 1994 decide di provare a lavorare come il padre dietro la cinepresa: debutta con il cortometraggio "Prospettive", inserito nel collettivo DeGenerazione, poi nel video "La tua lingua sul mio cuore" presentato al Festival di Locarno del 1999.

Asia Argento negli anni 2000

"Scarlet Diva" è il suo primo lungometraggio, del 2000: Asia dimostra qui una buona dimestichezza nel manovrare la macchina da presa, anche se il film non ottiene il successo inizialmente sperato.

Quattro anni più tardi dirige "Ingannevole è il cuore più di ogni cosa", girato negli USA.

Nel 2005 è nel cast del film "Last Days", di Gus Van Sant.

Asia Argento è anche scrittrice di racconti e poesie, cantante new age e regista di alcuni videoclip musicali per la cantante italiana Loredana Bertè.

Nella vita è stata compagna (fino al 2007) di Marco Castoldi, in arte Morgan, conosciuto anche come cantante della band rock-psychedelic "Bluvertigo". Insieme nel 2001 hanno avuto una figlia, Anna Lou.

Il 27 agosto 2008 Asia Argento sposa ad Arezzo il regista Michele Civetta; poche settimane più tardi, il 15 settembre successivo, dà alla luce il suo secondogenito, Nicola Giovanni. La coppia si separa poi nel maggio del 2012.

Gli anni 2010

Nel 2014 dopo quasi dieci anni dal suo ultimo lungometraggio, torna a dirigere un film: si tratta di "Incompresa", che vede protagonisti gli attori Charlotte Gainsbourg e Gabriel Garko. Il film purtroppo non raccoglie consensi di pubblico anche se viene candidato a quattro Nastri d'argento 2014.

All'inizio del 2015 prende parte come giudice al nuovo talent show di Rai 1, Forte forte forte ideato da Raffaella Carrà. Nello stesso anno, ospite al Giffoni Film Festival, annuncia di avere abbandonato la carriera d'attrice per potersi dedicare esclusivamente a quella di regista.

L'anno seguente prende parte come concorrente all'undicesima edizione del talent show di Rai 1, Ballando con le stelle in coppia con Maykel Fonts. Dal 3 novembre 2016 ad Asia Argento viene affidata la conduzione della trasmissione tv Amore criminale.

Il caso Weinstein

Nell'ottobre 2017 un'inchiesta del New York Times accusa il produttore americano Harvey Weinstein di molestie sessuali ai danni di alcune attrici di Hollywood: tra queste vi è anche Asia Argento che ha rivelato di essere stata vittima di un abuso da parte dell'uomo nel 1997 e di non aver mai raccontato prima la vicenda per paura di ritorsioni. Dichiara poi di essere stata molestata all'età di 16 anni in una roulotte da un attore e regista italiano e che, dieci anni dopo, un regista statunitense le ha fatto assumere la droga da stupro e l'ha violentata mentre era incosciente. L'attrice viene presa di mira sui social, da una parte della stampa e da alcuni personaggi dello spettacolo decidendo così di trasferirsi a Berlino. [fonte: Wikipedia]

Negli anni 2018-2020

Asia Argento nel 2018 viene scelta come nuovo giudice della dodicesima edizione del talent show X Factor. Nel mese di giugno subisce un lutto che la devasta: era infatti legata sentimentalmente allo chef di fama internazionale Anthony Bourdain, morto suicida il giorno 8 giugno. Poche settimane più tardi è oggetto di uno scandalo internazionale: viene accusata di molestie sessuali nei confronti dell'attore statunitense Jimmy Bennett, con il quale nei mesi successivi alle sue rivelazioni su Weinstein, si sarebbe accordata privatamente per pagare un risarcimento di 380mila dollari. Lei smentisce le ricostruzioni fatte dai giornali, tuttavia nel frattempo la sua partecipazione a X Factor viene cancellata.

All'inizio del 2019 debuttato come modella, sfilando a Parigi per lo stilista italiano Antonio Grimaldi. L'anno seguente partecipa, in coppia con l'amica Vera Gemma, alla 8ª edizione di Pechino Express, formando la coppia Figlie d'arte. Asia Argento però si infortuna al ginocchio sinistro ed è così costretta a ritirarsi nella seconda puntata.

Nel 2021 pubblica il libro autobiografico "Anatomia di un cuore selvaggio".