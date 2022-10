Biografia • Amari sorrisi

Eva Henger nasce a Gyor, Ungheria, il giorno 2 novembre 1972.

I genitori sono professionisti della musica classica: il padre è direttore di conservatorio, la madre è ballerina di danza classica. I genitori si separano quando lei ha solo 6 anni. Anche per il motivo di sfuggire a una difficile situazione familiare Eva inizia a lavorare prestissimo, alla tenera età di 14 anni. Ha solo 17 anni di età quando nel 1989 diviene miss Ungheria: viene così proiettata nel mondo della moda conoscendo le passerelle delle sfilate.

Da lì a breve inizia la sua carriera artistica come intrattenitrice nei night club di Budapest. La ricerca del successo la porta in Italia nel 1995: qui le viene offerto di girare un film, il suo primo film pornografico, dal titolo "Ho voglia, dammela, la voglio", per la regia di Riccardo Schicchi. In seguito girerà numerosi film, molti dei quali con Schicci, che sposerà. La coppia avrà due figli, Mercedesz e Riccardino (Riccardo Jr).

La fama di pornostar di Eva Henger diviene internazionale.

Eva Henger negli anni 2000

Nel 2001 abbandona le scene per iniziare una carriera da imprenditrice assieme al marito. Nel frattempo viene sempre più spesso ospitata nelle trasmissioni tv italiane, dove qualcuno la richiede anche come soubrette. In questo periodo le sue attività più note sono le apparizioni in "Stracult", nei panni della signora Fottenberg, al fianco di Max Tortora e Max Giusti, e la sua partecipazione al reality show "La fattoria".

Nel frattempo lavora anche sui set del cinema "che conta". Diretta da Martin Scorsese partecipa al kolossal "Gangs of New York" (2002) recitando alcune scene assieme a Leonardo DiCaprio; purtroppo le sue piccole parti vengono poi tagliate dal montaggio finale.

Nell'estate del 2005 diviene conduttrice del seguitissimo programma tv "Paperissima Sprint", di Antonio Ricci, che Eva Henger conduce in coppia con il Gabibbo.

Alla fine del mese di aprile 2006 arriva per lei una condanna in primo grado a 4 anni e 6 mesi di reclusione: l'accusa è quella di associazione per delinquere, violazione della legge sull'immigrazione e sfruttamento della prostituzione.

Eva Henger

A partire dal mese di gennaio 2007 affianca Alessandro Cecchi Paone alla conduzione del quiz-show "Azzardo", su Italia 1. I risultati sono però scarsi e la coppia viene presto sostituita da Daniele Bossari e Ainett Stephens (e il programma cambia nome in "Azzardo the match").

Dal 2005 si lega sentimentalmente al produttore cinematografico Massimiliano Caroletti dal quale ha una figlia: Jennifer, nata il 12 aprile 2009.

Alla fine del 2012 rimane vedova di Riccardo Schicchi, dal quale non si è mai separata e al quale è rimasta accanto fino alla scomparsa dovuta a una malattia: Schicchi muore a 59 anni a causa di una grave forma di diabete mellito di tipo 2.

Eva e Massimiliano si sposano a Roma il 14 aprile 2013. Si risposano nuovamente nel 2019 alle Maldive.

Nel 2018 Eva Henger torna in tv come concorrente dell'"Isola dei famosi".