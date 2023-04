Biografia • Il rock con un certo tenore

Kevin James LaBrie, leader e cantante dei Dream Theater nasce il 5 maggio 1963 nella città di Penetanguishene, in Ontario (Canada).

Molto giovane, a soli cinque anni, inizia a suonare la batteria. Negli anni dell'adolescenza suona e canta in diversi gruppi cercando sempre di migliorarsi. A diciotto anni, nel 1981, per proseguire ed approfondire la sua formazione musicale, si trasferisce nella città di Toronto, dove ancora oggi risiede assieme alla moglie Karen, e ai figli Chloe e Chance.

Negli anni della giovinezza si impegna con diversi gruppi fino a diventare leader dei "Winter Rose", gruppo glam rock che arriva a pubblicare l'album omonimo nel 1987.

È il 1991: a New York una band di progressive metal ancora semisconosciuta (ha all'attivo un solo album) sta cercando un nuovo cantante; sono i Dream Theater. James risponde inviando una registrazione: rapidamente viene convocato a New York per un'audizione dove vi sono oltre duecento candidati. Sarà lui da allora a ricoprire a tempo pieno il ruolo di singer nel gruppo.

Nella band ci sono due John (Myung e Petrucci) e un Kevin (Moore); LaBrie decide di rinunciare al suo primo nome di battesimo adottando il nome d'arte di James LaBrie.

Nel 1993 arriva la grandissima opportunità di rimpiazzare Bruce Dickinson, cantante e indiscusso leader degli Iron Maiden, ma James rifiuta.

Il primo lavoro (secondo album per la band) con i Dream Theater è il disco "Image and Words" che sarebbe stato destinato a cambiare le regole del genere musicale e influenzare numerosissime formazioni in tutto il globo.

Il 29 dicembre 1994 accade un fatto sfortunatissimo: si trova a Cuba per trascorrere una vacanza e incappa in un grave caso di avvelenamento da cibo. Lo sforzo che lo costringe a vomitare è talmente intenso che subisce lesioni alle corde vocali. Diversi sono i medici che lo visitano arrivando all'unica conclusione che la sola soluzione è il riposo. All'inizio del 1995, contro il parere dei medici, partecipa comunque al tour "Awake" in Giappone con una voce provata. Si riprenderà - a suo dire - al cento per cento solo nel 1997.

La sua personale ispirazione musicale arriva da molti e differenti generi, che spaziano dai Metallica, a Beethoven, da Nat King Cole ai Queen e Sting.

Durante la lunga carriera con i Dream Theater ha avuto modo di prestare la sua voce collaborando ad album di numerosi altri artisti nonché in album-tributo. James LaBrie appare in alcuni dischi di Trent Gardner, Ayreon, Shadow Gallery, Tim Donohue e Frameshift.

Ha avuto modo di portare a termine alcuni progetti solisti insieme a Matt Guillory e Mike Mangini, pubblicando tre album sotto diversi nomi ("Mullmuzzler", "James LaBrie's Mullmuzzler" e "James LaBrie").

Dal 2004 partecipa al progetto (che risale al 2000) "True Symphonic Rockestra": insieme ai tenori Vladimir Grishko e Thomas Dewald esegue versioni rock delle canzoni appartenenti al repertorio dei famosi "3 tenori" Pavarotti, Domingo e Carreras, combinando elementi musicali tipici dell'opera con quelli del rock. Nel 2006 questa idea è divenuta realtà con la registrazione dell'album "The Three Rock Tenors".

Discografia essenziale di James LaBrie